Vrishabh February Horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, फरवरी (February 2026) का महीना वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Vrishabh Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जनवरी का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

वृष राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना मिश्रित फलदायी है. इस पूरे माह आपके जीवन में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. ऐसे में आपको धैर्य के साथ जीवन से जुड़ी तमाम गुत्थियों को सुलझाने की आवश्यकता रहेगी. माह की शुरुआत में घर और बाहर दोनों जगह अपनों का सहयोग न मिलने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा.

इस दौरान आपको दूसरों पर निर्भर न रहकर खुद ही कार्य को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए. कुल मिलाकर सप्ताह के पूर्वार्ध का समय थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है. ऐसे में करियर हो या फिर कारोबार दोनों से जुड़े निर्णय सोच-समझकर करें. वृष राशि के जातकों को सप्ताह के पूर्वार्ध में धन का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा अन्यथा उधार मांगने की नौबत भी आ सकती है.

इस दौरान व्यवसाय में आपको उतना लाभ नहीं हो पाएगा जितना आप उम्मीद संजोए बैठे रहेंगे. सेहत और संबंध की दृष्टि से भी यह समय चुनौती भरा रहेगा. करियर-कारोबार और रिश्ते-नाते की दृष्टि से आपको सकारात्मक परिणाम माह के मध्य से मिलने प्रारंभ हो जाएंगे. इस दौरान आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा. करियर-कारोबार में आ रही दिक्कतें दूर होंगी.

इस दौरान आपकी कारोबारी योजनाएं सफल होंगी. नौकरीपेशा लोगों को माह के अंत में अपने अधिकारियों से बेहतर तालमेल बनाकर चलना लाभप्रद साबित होगा. इस दौरान जल्दबाजी अथवा आवेश में आकर कोई कारोबारी निर्णय न लें. रिश्ते नाते की दृष्टि से फरवरी माह का उत्तरार्ध प्रतिकूल रहने वाला है. ऐसे में इस दौरान लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय सावधानी बरतें.

उपाय: दुर्गाष्टकम् का पाठ करें.

Aries February Horoscope 2026: मेष फरवरी मासिक राशिफल, करियर का ग्राफ बढ़ेगा, आखिरी सप्ताह में रखें खास सावधानी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.