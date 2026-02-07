एक्सप्लोरर
Taurus Monthly Horoscope February 2026: वृषभ फरवरी राशिफल, बढ़ेगा बिजनेस रेवेन्यु, पैत्तक संपत्ति से लाभ
Taurus Monthly Horoscope February 2026: वृषभ (Vrishabh) के लिए फरवरी का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से वृषभ मासिक राशिफल.
बिजनस एंड वेल्थ
- 03 फरवरी से बुध दशम भाव में रहते सप्तम भाव से 4-10 का सम्बध होने से लग्जरी गुड्स रिटेल, प्रिमियम ज्वैलरी स्टोर, बुटिक, होम डेकोर बिजनेस में ग्राहकों की संख्या बढे़गी.
- 05 फरवरी से दशम भाव में बुध-शुक्र का लक्ष्मीनारायण योग रहने से फूड और बेवरेज इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट चेन, क्लाउड किचन, केटरिंग सर्विस बेकरी बिजनेस में रेवेन्यु बढ़ेगा.
- 13 फरवरी से सूर्य दशम भाव में रहते द्वितीय भाव में विराजित गुरू से नवम-पंचम सम्बध रहने से गर्वनमेंट बॉंड में रिर्टन और टैक्स सर्विस एक्टिवेट होंगे.
- सप्तम भाव के लॉर्ड मंगल 22 फरवरी तक उच्च के होकर नवम भाव में रहने से बिजनेस लोन में ईजी अप्रूवल देगा.
- 1,5,6,7,15,16,26,27 फरवरी को इम्पोर्ट-एक्पोर्ट बिजनसे, इंटरनेशलन शिपिंग, लॉजिस्टिक कंपनी, कस्टमर क्लियरेंस स्मूथ होंगे. क्रॉस और बॉर्डर ट्रांसेक्शन में प्रॉफिट मार्जिन होंगे.
- 23 फरवरी से दशम भाव में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, राहु की युति होने से लॉयलटी प्रोग्राम और रिपीट कस्टर से रेवेन्यु आएगा.
- 23 फरवरी से मंगल-राहु का अंगारक दोष व 26 फरवरी से बुध वक्री रहने से बिजनेसमैन के पुराने अटके पैमेंट डिले हो सकते हैं.
- सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर कोलेबोरेशन, एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम, कंटेंट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी को एग्रेसिव पुश देकर वायरल कैंपेन और ब्रांड विजिबिलिटी तेजी से बढ़ाएगा.
जॉब एंड प्रॉफेशन
- 05 फरवरी से आपकी राशि व षष्ठ भाव के लॉर्ड शुक्र दशम भाव में रहते षष्ठ भाव से नवम-पंचम सम्बध रहने से फाइनेंनशियल एनालिस्ट क्लाइंट हैंडर करने से असाइंमेंट मिलेंगे.
- 12 फरवरी तक सूर्य-शनि का 3-11 का सम्बध रहने से सिविल इंजिनियल, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर, अर्बन डेवेलपर को मेगा प्रोजेक्ट में अहम रोल मिल सकता है.
- 13 फरवरी से दशम भाव में सूर्य-बुध का बुधादित्य योग रहने से सरकारी कर्मचारी को अच्छा आउटकम मिलेगा.
- 3,4,13,14,22,23 फरवरी को नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर लोगों का रुखापन, माइक्रोमैनेजमेंट इश्यु से दिक्कत हो सकती है.
- गुरू द्वितीय भाव में रहते पाचवीं व नौवीं दृष्टि षष्ठ भाव व दशम भाव पर होने से इंटरनेशनल कोलेबोरेशन, कॉन्फरेंस इनविटेशन मिलेंगे.
फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप
- 04 फरवरी तक शुक्र नवम भाव में रहते सप्तम भाव से 3-11 का सम्बध रहने से रिश्तेदारों से अच्छी बॉन्डिंग बनेगी.
- 05 फरवरी से शुक्र दशम भाव में रहते द्वितीय भाव में विराजित गुरू से नवम-पंचम सम्बध रहने से पैत्तक संपत्ति को लेकर बात बनेगी.
- 22 फरवरी तक सप्तम भाव के लॉर्ड नवम भाव में उच्च के व 14 फरवरी Valentine's Day पर पार्टनर के साथ अच्छी मेमोरी बनेगी.
- 6,7,15,16,26,27 फरवरी को नए रिश्ते बनाने का सही समय है.
स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स
- 02 फरवरी तक नवम भाव में सूर्य-बुध का योग व बुध का पंचम भाव से नवम-पंचम सम्बध रहने से कॉमर्स, अकाउंट और फाइनेंस वालों को क्लेरिटी मिलेगी.
- 12 फरवरी तक सूर्य-शनि का 3-11 का सम्बध रहने व शनि की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से लॉ स्टूडेंट, एलएलबी केंडिडेट को तैयारी से कामयाबी मिलेगी.
- गुरू द्वितीय भाव में रहते पंचम भाव से 4-10 का सम्बध रहने से इंटर्नशिप और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मेंटर गाइडेंस से प्रेक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा.
- 23 फरवरी से दशम भाव मंगल-राहु का अंगारक दोष व मंगल की आठवीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से स्टूडेंट के एग्जाम का प्रेशर रहेगा, जिससे तनाव रहेगा.
हेल्थ एंड ट्रेवल
- 03 फरवरी से दशम भाव में बुध-राहु का जड़त्व दोष व 05 फरवरी से षष्ठ भाव के लॉर्ड शुक्र दशम भाव में राहु के साथ युति होने से थायरॉइड, हड्डियों से जुड़ी समस्या.
- 13 फरवरी से दशम भाव में सूर्य-राहु का ग्रहण दोष व 26 फरवरी से बुध वक्री होने से तमाम शरीर की समस्याएं उभर सकती है हालांकि इनका इलाज भी हो जाएगा.
- 14 फरवरी के बाद शॉर्ट ट्रिप पर हिल स्टेशन जा सकते हैं. इससे मानसिक तनाव दूर होगा.
उपाय
- 09 फरवरी सीताअष्टमी पर माता सीता को दूध और मिश्री अर्पित करते हुए ऊँ जानकी वल्लभाय नमः का जाप करें.
- 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर- शिवलिंग पर दूध और सफेद फूल चढ़ाते हुए ॐ सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें व गरीबों को चावल और दूध का दान करें. मन की शांति के लिए शिवचालीसा का पाठ करें.
- 27 फरवरी आमलकी एकादशी पर आपको आंवले के पेड़ के तने पर सात बार सूत का धागा लपेटना चाहिए. साथ ही पेड़ के पास घी का दीपक जलाना चाहिए. आंवला फल का दान करें.
