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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTaurus Monthly Horoscope May 2026: मई में वृषभ वालों की बल्ले-बल्ले, जॉब में प्रमोशन और रिश्तों में मजबूती

Taurus Monthly Horoscope May 2026: मई में वृषभ वालों की बल्ले-बल्ले, जॉब में प्रमोशन और रिश्तों में मजबूती

Taurus Monthly Horoscope May 2026: वृषभ (Vrishabh) के लिए मई माह बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से वृषभ का मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 May 2026 05:28 PM (IST)
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Vrishabh Rashifal May 2026: वृषभ राशि वालों के लिए मई 2026 का महीना अच्छा रहेगा. ग्रह-नक्षत्रों की चाल में बदलाव और इससे बनने वाले योग आपको प्रगति की ओर ले जाएंगे. हालांकि इस माह धन खर्च में अधिकता राहेगी.

आइए विख्यात ज्योतिषी (Famous Astrologer) से जानते हैं वृषभ राशि (Taurus Zodiac) वालों के नौकरी, बिजेनस, शिक्षा, यात्रा, सेहत, प्रेम और परिवार के मामले में कैसा रहेगा मई का महीना.

वृषभ राशि मई 2026 मासिक राशिफल (Taurus May 2026 Horoscope)

बिजनस और वेल्थ

  • सप्तम भाव के देव मंगल 10 मई तक एकादश भाव में रहते सप्तम भाव से नवम-पंचम सम्बध रहने से पार्टनरशिप बिजनेसमैन के लिए मई मंथ लाभकारी है. आपसी विष्वास और बढ़ेगा, नए पार्टनर को जोड़ने के लिए यह समय अच्छा है, बस लिखित शर्तों को स्पष्ट रखें.
  • 11 मई से मंगल द्वादश भाव में रहते आठवीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से फॉरेन क्लाइंट्स से आपको बड़े कॉन्ट्रेक्ट मिल सकते हैं, जो आपकी साख बढ़ाएंगे. हालांकि, विदेशी मुद्रा की दरों में बदलाव आपके मुनाफे को थोड़ा प्रभावित कर सकता है, इसलिए अलर्ट रहें.
  • 13 मई तक बुध द्वादश भाव में रहते सप्तम भाव से षडाष्टक सम्बध रहने से बिजनेसमैन की सत्ता पक्ष के लोगों से आपकी नजदीकी बढ़ेगी, जिससे रुके हुए सरकारी लाइसेंस मिल सकते हैं. किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को उधार देने से बचें, वरना पैसा वापस मिलने में कठिनाई होगी.
  • 14 मई शुक्र द्वितीय भाव में गुरु के साथ शंख योग बनाएंगे, जिससे फैशन, इंटीरियर या बुटीक बिजनेस वुमन को इस मंथ बड़ी प्रसिद्धि मिलेगी. आपका मैनेजमेंट कौशल इस महीने आपको किसी बड़े मंच पर सम्मानित भी करवा सकता है.
  • 14 से 28 मई तक बुध आपकी राशि में रहते गुरु से 2-12 का सम्बध रहने से अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण शिपिंग की लागत बढ़ सकती है, जिससे माल देरी से पहुंचने की आशंका है, सरकार द्वारा लगाए गए नए टैरिफ नियमों को ध्यान से पढ़ें, वरना आर्थिक दंड झेलना पड़ सकता है.
  • 29 मई से बुध द्वितीय भाव में स्वगृही होकर विराजित रहेंगे, जिससे पैतृक बिजनेस में विस्तार की योजना बनेगी, जिसमें बड़ों का अनुभव काम आएगा, पुराने स्टॉक को निकालने के लिए नई मार्केटिंग रणनीति अपनाना फायदेमंद साबित होगा.


जॉब और प्रॉफेशन

  • महीने की शुरूआत से 13 मई तक षष्ठ भाव के देव शुक्र आपकी राशि में स्वगृही होकर मालव्य योग बनाएंगे, जिससे एंप्लॉयड पर्सन की सैलरी में बढ़ोतरी या इंसेंटिव मिलने के मजबूत संकेत हैं. ऑफिस में आपकी मेहनत का फल प्रमोशन के रूप में मिल सकता है, बस ऑवर-कॉन्फिडेंस से बचें.
  • 11 मई से मंगल द्वादश भाव में रहते शनि से 2-12 का सम्बध रहने से ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन के काम के अधिक बोझ से गर्दन या पीठ में दर्द की समस्या हो सकती है, आप हर दो घंटे में छोटा ब्रेक लें लेकिन काम को कल पर टालने की आदत छोड़ें.
    14 मई तक सूर्य द्वादश भाव में रहते सातवीं दृष्टि षष्ठ भाव पर होने से अन एंप्लॉयड पर्सन जो लंबे समय से घर बैठे हैं, उन्हें किसी जानी-मानी संस्था से कॉल आ सकता है, आप अपनी स्किल्स को अपडेट करने पर ध्यान दें, मंथ हाफ आपके लिए खुशखबरी लाएगा.
  • गुरु द्वितीय भाव में रहते पाचवीं, सातवीं व नौवीं दृष्टि षष्ठ भाव, अष्टम भाव व दशम भाव पर होने से बॉस आपके काम के तरीकों से खुश रहेंगे और आपको कोई बड़ी रेस्पोंसिबिलिटी सौंप सकते हैं. ध्यान रखें कि उनके सामने किसी और की बुराई न करें, इससे आपकी छवि खराब हो सकती है.
  • 15 मई से सूर्य से आपकी राशि में रहते षष्ठ भाव से षडाष्टक सम्बध रहने से हिडन एनिमी आपके खिलाफ योजना बना सकते हैं, लेकिन आपके पुराने मित्र आपके रक्षक बनेंगे, किसी नए सहकर्मी पर तुरंत भरोसा न करें, अपनी रणनीति गोपनीय रखें.
  • 25 से 31 मई तक सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होने से सीनियर्स की गाइडेंस आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट के संकट से बाहर निकालेगी, जूनियर्स के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें, वे आपके कठिन समय में काम आएंगे.

फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप  

  • महीने की शुरुआत से 13 मई तक शुक्र आपकी राशि में स्वगृही होकर मालव्य योग बनाएंगे, जिससे मैरिड लाइफ में खुशियां बनी रहेंगी, लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा, घर की सजावट या विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होने के योग हैं.
  • 11 मई से मंगल द्वादश भाव में रहते आठवीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से लव लाइफ में प्रगाढ़ता आएगी और आप पार्टनर के साथ क्वालिटी समय बिताएंगे, साथ ही अगर छोटी-मोटी गलतफहमियों को बातचीत से सुलझाएं, रिश्ता और मजबूत होगा.
  • 5,6,7,15,16,23,24 तारीख को अनमैरिड पर्सन की शादी में देरी हो रही थी, उनके लिए अच्छे प्रस्ताव आएंगे, पुराने किसी प्रेमी से दोबारा मुलाकात होने की संभावना भी बन रही है.
  • 14 मई से द्वितीय भाव में गुरू-शुक्र का शंख योग रहने से पड़ोसियों और समाज के लोगों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे, किसी गरीब कन्या की शिक्षा या शादी में मदद करना आपके भाग्य को चमकाएगा.
  • 19 से 30 मई तक शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में होने से दादा-दादी या नाना-नानी की सेवा करें, उनकी दुआएं आपको बड़ी दुर्घटनाओं से बचाएंगी, फैमिली में किसी बुजुर्ग की सेहत में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स  

  • महीने की शुरुआत से 13 मई तक पंचम भाव के देव बुध द्वादश भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएगे जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय करो या मरो वाला है, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, बस अपने नोट्स और रिविजन पर खास ध्यान दें, पढ़ते समय अपना चेहरा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें, सरस्वती वंदना का नियमित पाठ आपकी बुद्धि को प्रखर करेगा.
  • 11 मई से मंगल द्वादश भाव में स्वगृही होकर विराजित रहने से स्कॉलरशिप या स्पोर्ट्स कैंप के लिए विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है, पासपोर्ट और वीजा संबंधी काम इस महीने तेजी से पूरे होंगे.
  • 14 मई से द्वितीय भाव में गुरू-शुक्र का शंख योग रहने से आर्टिस्ट, म्यूजिषियन से जुड़े लोगों को किसी बड़े प्रोजेक्ट में ब्रेक मिल सकता है, अपनी कला को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करना आपके लिए गेम-चेंजर साबित होगा.
  • 18 मई के बाद कंप्यूटर, डेटा साइंस या मैनेजमेंट सीख रहे छात्रों को प्लेसमेंट के अवसर मिलेंगे, ग्रुप स्टडी से आपको कठिन विषयों को समझने में मदद मिलेगी.

सेहत और यात्रा

  • 10 मई तक एकादश भाव में मंगल-शनि का द्वंद दोष व अगांरक योग रहने और 15 मई से सूर्य आपकी राशि में रहते षष्ठ भाव से षडाष्टक सम्बध रहने से बच्चों की इम्युनिटी पर ध्यान दें, उन्हें बाहर का जंक फूड खाने से रोकें, खेल-कूद के दौरान उन्हें छोटी-मोटी खरोंच आ सकती है, प्राथमिक उपचार तैयार रखें.
  • 16 मई के बाद काम के सिलसिले में की गई विदेश यात्रा आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, यात्रा के दौरान नए लोगों से मिलना आपके भविष्य के लिए शुभ रहेगा.

मेष राशि के उपाय

16 मई शनि जयंती पर- आप प्रातःकाल स्नानादि से निवृत होकर शनि महाराज का ध्यान करते हुए “ऊँ ऐं हृीं श्रीं शनैश्चराय नमः” मंत्र 21 मिनट तक जाप करें और काले व नीले कंबलों का दान करें.

25 मई श्रीगंगा दशहर पर- आप घर पर ही नहाने के पानी में एक ढक्कन गंगाजल मिला स्नान करें व माता भगवती का ध्यान करने एवं गंगा स्त्रोत का पाठ करें. इससे व्यापार में आ रही बाधाए दूर होगी.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 May 2026 05:15 PM (IST)
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