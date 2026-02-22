हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTarot Card Rashifal 22-28 February 2026: वृश्चिक को बिजनेस बढ़ाने के मिलेंगे मौके, देखें तुला से मीन तक टैरो साप्ताहिक राशिफल

Tarot Card Rashifal 22-28 February 2026: वृश्चिक को बिजनेस बढ़ाने के मिलेंगे मौके, देखें तुला से मीन तक टैरो साप्ताहिक राशिफल

Tarot Weekly Horoscope 22 to 28 February 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला से मीन राशि तक राशि के जातकों के लिए करियर, धन, नौकरी, में क्या लाभ देगा या फिर चुनौतियों से गुजरना होगा जानें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 22 Feb 2026 06:10 PM (IST)
Preferred Sources

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल

तुला राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह अपनी दिनचर्या और जीवनशैली में सुधार करने की आवश्यकता है. खानपान में थोड़ा ख्याल रखें वरना आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. कार्य योजनाएं अपेक्षित रूप से पूरी नहीं होंगी, जिस वजह सा आप थोड़ा निराश हो सकते हैं हालांकि, नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. यह समय आपके लिए धैर्य और सतर्कता के साथ आगे बढ़ने का है.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शांतिपूर्वक और ज्ञानवर्धक साबित रहेगा. दूसरों की बातों में आकर निर्णय लेने से बचें. वहीं, व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए नई उपलब्धियों प्राप्त होंगी. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और प्रियजन से कोई विशेष उपहार मिलने की संभावना हैं. यात्रा करने से पहले ईश्वर का स्मरण करना आपके लिए शुभ रहेगा.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रही है कि धनु राशि के लोगों के लिए सप्ताह थोड़ा मानसिक उलझन से राहत दिलाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों से तालमेल बैठाना आवश्यक रहेगा. रविवार को निजी जीवन में थोड़ी निराशा हो सकती है लेकिन, सोमवार को अनुभव से सीख लेकर आप बेहतर निर्णय लेंगे. यह सप्ताह आपको नई दिशा प्रदान करेगा.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक सुख शांति से भरा रहेगा. प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. परिवार के साथ यात्रा करने का अवसर मिलेगा जिससे रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी. कुछ नया काम या प्रोजेक्ट शुरू करने का यह समय शुभ रहने वाला है.जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें कोई बड़ी सफलता मिल सकती है.

कुंभ टैरो साप्ताहित राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाने की जरूरत होगी. आपको सलाह है कि फिलहाल, धैर्य बनाकर रखें. परिस्थितियों को स्वाभाविक रूप से घटित होने दें। करियर में पदोन्नति की संभावना है. अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का सही उपयोग करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों के लिए सप्ताह चिड़चिड़ापन और निराशा महसूस हो सकती है. फिजूलखर्ची से बचें और आर्थिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहें. जीवनसाथी या साझेदार से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है. धैर्य और संयम से स्थितियां सुधरेंगी. सप्ताह के अंत में चीजें सकारात्मक हो जाएंगी.

Tarot Card Rashifal 22-28 February 2026: सिंह वालों एक फैसला बिगाड़ सकता है खेल, मेष से कन्या तक टैरो राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 22 Feb 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
February Rashifal 2026 Tarot Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Tarot Card Rashifal 22-28 February 2026: वृश्चिक को बिजनेस बढ़ाने के मिलेंगे मौके, देखें तुला से मीन तक टैरो साप्ताहिक राशिफल
वृश्चिक को बिजनेस बढ़ाने के मिलेंगे मौके, देखें तुला से मीन तक टैरो साप्ताहिक राशिफल
राशिफल
Tarot Card Rashifal 22-28 February 2026: सिंह वालों एक फैसला बिगाड़ सकता है खेल, मेष से कन्या तक टैरो राशिफल
सिंह वालों एक फैसला बिगाड़ सकता है खेल, मेष से कन्या तक टैरो राशिफल
राशिफल
Tarot Prediction 23 February 2026: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
Tarot Prediction 23 February 2026: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
अंक शास्त्र
555 Angel Number: बार-बार दिख रहा है? रिश्तों, करियर और जीवन में बड़े बदलाव का संकेत!
555 Angel Number: बार-बार दिख रहा है? रिश्तों, करियर और जीवन में बड़े बदलाव का संकेत!
Advertisement

वीडियोज

India AI Impact Summit 2026 Big Update | AI & Robotics से पैसा कैसे कमाए ? Top 3 Stocks | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
US Supreme Court vs Trump: Exporters के लिए Good News, Gold-Silver के लिए Jackpot? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर कब हमला करेगा अमेरिका? CIA के Ex-अफसर ने बता दिया US आर्मी का पूरा प्लान
ईरान पर कब हमला करेगा अमेरिका? CIA के Ex-अफसर ने बता दिया US आर्मी का पूरा प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आशुतोष ब्रह्मचारी बोले- 'सबूत के साथ अविमुक्तेश्वरानंद साबित करें कि मैं अपराधी हूं'
आशुतोष ब्रह्मचारी बोले- 'सबूत के साथ अविमुक्तेश्वरानंद साबित करें कि मैं अपराधी हूं'
क्रिकेट
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बॉलीवुड
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना इसहाक गोरा, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
विश्व
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार, ये शर्म की बात', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
यूटिलिटी
दिल्ली-यूपी के लोगों को होली पर मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, जानें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?
दिल्ली-यूपी के लोगों को होली पर मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, जानें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?
शिक्षा
GATE 2026 आंसर की जारी, अब खुद चेक कर सकते हैं अपना आंसर; यहां है डायरेक्ट लिंक
GATE 2026 आंसर की जारी, अब खुद चेक कर सकते हैं अपना आंसर; यहां है डायरेक्ट लिंक
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget