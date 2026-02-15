हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTarot Card Rashifal 15-21 February 2026: मेष से कन्या तक टैरो राशिफल, 4 राशियों पर बरसेगी शिव कृपा, बढ़ेगा धन

Tarot Card Rashifal 15-21 February 2026: मेष से कन्या तक टैरो राशिफल, 4 राशियों पर बरसेगी शिव कृपा, बढ़ेगा धन

Tarot Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष से लेकर कन्या राशि के जातकों के लिए करियर, धन, नौकरी, में क्या लाभ देगा या फिर चुनौतियों से गुजरना होगा जानें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 15 Feb 2026 09:26 PM (IST)
Preferred Sources

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह आर्थिक क्षेत्र में अच्छे अवसर लेकर आने वाला है. आपको निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं हैं. कार्यक्षेत्र में आपको नए अवसर मिलेंगे जो आपके करियर को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक स्थिति पहले काफी ज्यादा मजबूत होगी. धन की आवक बनी रहेगी. प्रियजनों से संपर्क बनाकर रखें. आपके लिए समय बहुत ही शुभ रहेगा. यह सप्ताह आपके लिए लाभदायक साबित होगा, इसलिए हर अवसर का सदुपयोग अवश्य करें.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कुछ कार्यों में देरी के कारण मन थोड़ा उदास हो सकता है. आपसे कुछ ऐसा हालात बनेंगे जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं. इसलिए धैर्य और समझदारी से काम करें. इस हफ्ते कोशिश करें की आप अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करें. परिस्थितियों को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है. घर में किसी अतिथि का आगमन वातावरण को आनंदमय बना सकता है, हालांकि बच्चों से जुड़ी कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों को इस हफ्ते मूड थोड़ा उदास रह सकता है. इस हफ्ते आपको शुभचिंतकों की आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में आपको सलाह है कि अपने दृष्टिकोण को व्यवहारिक बनाकर रखें. आपकी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा. आर्थिक लाभ मिलने की भी संभावनाएं हैं. अध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति होगी और मित्रों का भी आपको सहयोग मिलेगा.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोग अपने काम रचनात्मक कार्यों को करने में विशेष रूप से सफल रहेंगे. कार्यक्षेत्र में संतोषजनक प्रगति होगी जिससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आप काफी खुश और उत्साहित महसूस करेंगे. दोस्तों और परिवार वालों के साथ आपका मेलजोल बढ़ेगा. लव लाइफ में वैवाहिक जीवन में रोमांस और अपनापन बढ़ाने के योग हैं.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह धैर्य और समायोजन को प्राथमिकता देने की जरूरत है. कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या विशेष सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही हैं. लेकिन, आपको आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अनुभवी और बड़ो की राय लेना आपके लिए लाभकारी होगा. आपकी बुद्धिमत्ता और चतुराई आपके पक्ष में परिस्थितियों को मोड़ देगी. करियर में प्रगति होगी और आत्मविश्वास से आप चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेंगे.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की सलाह देता है. अनावश्यक खर्चों और अनचाही यात्राओं से बचें. समझदारी से धन का उपयोग करना ही लाभदायक रहेगा. करियर में उन्नति मिलने के अवसर मिल सकते हैं. मेहनत का फ आपको अवश्य मिलेगा. अविवाहित जातकों को विवाह संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. इस राशि के विद्यार्थियों के लिए समय बेहद ही शुभ साबित होने वाला है.

Mahashivratri 2026 Date: महाशिवरात्रि 3 राशियों के लिए बेहद लकी, होगी तगड़ी कमाई

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 15 Feb 2026 09:26 PM (IST)
Tags :
February Rashifal 2026 Tarot Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', मार्को रुबियो के दावे पर जर्मनी में एस जयशंकर का जवाब, कहा- हम बाहरी दबाव...
'रूसी तेल नहीं खरीदेगा भारत', रुबियो के दावे पर जयशंकर का जवाब, कहा- बाहरी दबाव...
राजस्थान
जोधपुर काला हिरण शिकार केस: सलमान खान समेत कई फिल्मी सितारों के भविष्य पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई
जोधपुर काला हिरण शिकार केस: सलमान खान समेत कई फिल्मी सितारों के भविष्य पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई
क्रिकेट
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया ऐसा खुलासा कि दुनिया हो गई हैरान
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया खुलासा
इंडिया
'डिफेंस फोर्सेज के साथ खड़ी सरकार, उठाते रहेंगे जरूरी कदम', रक्षा बजट का जिक्र कर बोले PM मोदी
'डिफेंस फोर्सेज के साथ खड़ी सरकार, उठाते रहेंगे जरूरी कदम', रक्षा बजट का जिक्र कर बोले PM मोदी
Advertisement

वीडियोज

Mahashivratri पर Sadhguru के आश्रम में क्यों मीलों की दूरी तय कर आते हैं लोग?
India vs Pakistan Match: फ्रंटफुट पर हिंदुस्तान..बैकफुट पर पाकिस्तान | Shoaib Akhtar | Mohammad Kaif
India Vs Pakistan Match: मुकाबले की घड़ी आई...टीम इंडिया का जोश हाई | t20 World Cup
Sadhguru के आश्रम में महाशिवरात्रि कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले की झलक | Isha Foundation
Bollywood News: रिलीज के साथ ही ‘O Romeo’ विवादों में, मेकर्स पहुंचे कोर्ट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', मार्को रुबियो के दावे पर जर्मनी में एस जयशंकर का जवाब, कहा- हम बाहरी दबाव...
'रूसी तेल नहीं खरीदेगा भारत', रुबियो के दावे पर जयशंकर का जवाब, कहा- बाहरी दबाव...
राजस्थान
जोधपुर काला हिरण शिकार केस: सलमान खान समेत कई फिल्मी सितारों के भविष्य पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई
जोधपुर काला हिरण शिकार केस: सलमान खान समेत कई फिल्मी सितारों के भविष्य पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई
क्रिकेट
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया ऐसा खुलासा कि दुनिया हो गई हैरान
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया खुलासा
इंडिया
'डिफेंस फोर्सेज के साथ खड़ी सरकार, उठाते रहेंगे जरूरी कदम', रक्षा बजट का जिक्र कर बोले PM मोदी
'डिफेंस फोर्सेज के साथ खड़ी सरकार, उठाते रहेंगे जरूरी कदम', रक्षा बजट का जिक्र कर बोले PM मोदी
बॉलीवुड
'वो जेल में है और ठीक हैं', राजपाल यादव की पत्नी ने जेल से रिहाई वाली खबर पर तोड़ी चुप्पी
'वो जेल में है और ठीक हैं', राजपाल यादव की पत्नी ने जेल से रिहाई वाली खबर पर तोड़ी चुप्पी
विश्व
PM मोदी नहीं, तारिक रहमान के शपथग्रहण में भारत की ओर से शामिल होगा ये नेता, सामने आया नाम
PM मोदी नहीं, तारिक रहमान के शपथग्रहण में भारत की ओर से शामिल होगा ये नेता, सामने आया नाम
ट्रेंडिंग
Video: खुशियों के काफिले में चीख-पुकार! बारात में जा रही दूल्हे की कार खेत में पलटी, वीडियो वायरल
खुशियों के काफिले में चीख-पुकार! बारात में जा रही दूल्हे की कार खेत में पलटी, वीडियो वायरल
शिक्षा
UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नियम सख्त, कॉपी में रुपये रखे तो छात्र-शिक्षक दोनों पर होगा एक्शन
यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नियम सख्त, कॉपी में रुपये रखे तो छात्र-शिक्षक दोनों पर होगा एक्शन
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget