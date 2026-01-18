Weekly Love Horoscope January 19 to 25 2026: जनवरी 2026 का यह सप्ताह प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई अहम संकेत लेकर आ रहा है. 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 के बीच ग्रहों की चाल प्रेम संबंधों में भावनात्मक स्पष्टता, पुराने मतभेदों के समाधान और नए रिश्तों की शुरुआत का संकेत दे रही है.

यह सप्ताह खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जो अपने रिश्ते को लेकर असमंजस में थे या जिनके जीवन में हाल ही में कोई नया व्यक्ति आया है. यह साप्ताहिक लव राशिफल आपको बताएगा कि आने वाले सात दिन आपके प्रेम जीवन, रिलेशनशिप, शादीशुदा जीवन और भावनात्मक फैसलों के लिए कितने अनुकूल हैं. अगर आप जानना चाहते हैं कि यह सप्ताह आपके प्यार के लिए क्या संदेश लेकर आया है, तो आगे पढ़ें अपना पूरा लव राशिफल.

सिंह राशि साप्ताहिक लव राशिफल (Leo Saptahik Rashifal)

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में आत्मविश्वास, आकर्षण और रोमांस से भरपूर रहने वाला है. इस दौरान आपकी पर्सनैलिटी में खास चमक रहेगी, जिससे पार्टनर आपसे और अधिक जुड़ाव महसूस करेगा. प्रेम संबंधों में उत्साह और ताजगी बनी रहेगी तथा साथ में क्वालिटी टाइम बिताने के कई अच्छे अवसर मिल सकते हैं. छोटी-छोटी खुशियां रिश्ते को और मजबूत करेंगी.

जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए यह सप्ताह प्यार और आपसी समझ को बढ़ाने वाला रहेगा. एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना गहरी होगी, जिससे संबंधों में स्थिरता आएगी. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी के साथ भावनात्मक और रोमांटिक जुड़ाव बढ़ेगा, जिससे दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.

अविवाहित सिंह राशि वालों को किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है और नई शुरुआत के संकेत भी मिल सकते हैं. हालांकि इस दौरान अहंकार, जिद या अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति से बचना जरूरी होगा, वरना छोटी बात भी विवाद का कारण बन सकती है. संतुलन और समझदारी बनाए रखने पर सप्ताह के अंत तक प्रेम जीवन में खुशी और संतोष का अनुभव होगा.

शुभ नंबर- 9

शुभ रंग- सुनहरा

उपाय- रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें.