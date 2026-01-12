Singh Weekly Love Horoscope 12 to 18 January 2026: प्रेम और रोमांस हमेशा हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं और सही समय पर सही दिशा में कदम उठाना रिश्तों को मजबूत बनाता है. 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक का यह साप्ताहिक लव राशिफल आपके लिए बताएगा कि इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में कौन से नए मौके आपके इंतजार में हैं, किन रिश्तों में गहराई और समझदारी बढ़ेगी और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

अविवाहित और रिलेशनशिप में जुड़े दोनों जातकों के लिए यह सप्ताह रोमांस, नजदीकियों और भावनात्मक संतुलन से भरा रहेगा. जानिए, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से सिंह राशि के लिए कौन सा रंग और नंबर लाएगा खुशियों की बहार और कौन सा उपाय बनाएगा आपके रिश्तों को और भी मजबूत.

सिंह राशि साप्ताहिक लव राशिफल (Leo Saptahik Rashifal)

इस सप्ताह सिंह राशि के लिए प्रेम और रोमांस का माहौल काफी सकारात्मक और उत्साह से भरा रहेगा. आपकी पर्सनैलिटी में खास आकर्षण रहेगा, जिससे लोग आपकी ओर सहज ही खिंचे चले आएंगे. अविवाहित जातकों को किसी खास व्यक्ति से दिलचस्प बातचीत और नजदीकियां बढ़ाने का मौका मिल सकता है, जिससे दिल के रिश्ते की शुरुआत होने की संभावना है.

जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह सप्ताह साझेदारी, प्यार और समझदारी को मजबूत करने वाला रहेगा. सप्ताह के मध्य में आपसी सहयोग और भावनात्मक तालमेल बढ़ेगा, जिससे रिश्ते में स्थिरता आएगी. पार्टनर के साथ रोमांटिक डेट या किसी खास गतिविधि में साथ समय बिताना आपके संबंधों को और मधुर बनाएगा. इस दौरान आपका व्यक्तिगत आकर्षण बढ़ा रहेगा, जिससे नए दोस्त बनने और प्रेम संबंधों के नए अवसर मिलने की संभावना भी प्रबल है

सिंह राशि का शुभ नंबर- 1, 10

1, 10 सिंह राशि का शुभ रंग- सुनहरा

सुनहरा सिंह राशि के लिए उपाय- अपने प्रेम संबंध में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए मंगलवार को किसी मंदिर में दीपक जलाएं.