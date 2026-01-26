हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSingh Weekly Horoscope 2026: सिंह राशि वाले रखें सावधानी और संयम, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Singh Weekly Horoscope 2026: सिंह राशि वाले रखें सावधानी और संयम, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Singh Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: सिंह राशि के लिए 26 जनवरी -1 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें सिंह साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 Jan 2026 06:55 AM (IST)
Singh Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: सिंह राशि के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहेगा. करियर और व्यवसाय में निर्णय सोच-समझकर लें, जल्दबाजी न करें. वित्तीय दृष्टि से मध्यम समय है, खर्च अधिक हो सकता है. स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खुद और माता की सेहत में सतर्क रहें. पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखें और पार्टनर के इमोशन्स की अनदेखी न करें. सिंह राशि वाले ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली जी से जानें 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक अपना साप्ताहिक राशिफल.

करियर- वीक स्टार्टिंग सिचुएशन कभी नरम तो कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल नजर आएंगी. आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आपके कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे तो वहीं कामकाज से जुड़ी समस्याएं आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेंगी. आपको दिल के साथ दिमाग का पूरा उपयोग करने की आवश्यकता रहेगी. करियर एंड बिजनेस रिलेटेड कोई भी डिसिशन इमोशन में बहकर अथवा जल्दबाजी में न लें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है. काम को बाद में टालने की प्रवृत्ति पर आपको अंकुश लगाने की आवश्कता रहेगी.

कारोबार- वित्तीय दृष्टि से मध्यम फलप्रद रहने वाला है. मिड वीक खर्च की अधिकता रहेगी. लग्जरी लाइफ और पिकनिक पार्टी आदि पर आप जेब से अधिक धन खर्च कर सकते हैं. पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में अड़चनें आ सकती हैं.

सेहत- सेहत की दृष्टि से भी यह समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. आपको न सिर्फ स्वयं की बल्कि माता की सेहत को लेकर अलर्ट रहने की आवश्यकता बनी रहेगी. सेहत के प्रति जरा-सी लापरवाही के कारण आपको हॉस्पिटल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं.

पारिवारिक जीवन- घरेलू समस्याओं को लेकर आप चिंतिंच रह सकते हैं. पारिवारिक सुख मध्यम बना हुआ है. सुखी मैरिड लाइफ के लिए अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें और लाइफ पार्टनर के इमोशन की उपेक्षा न करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 26 Jan 2026 06:55 AM (IST)
Leo Singh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
