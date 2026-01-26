Singh Weekly Horoscope 2026: सिंह राशि वाले रखें सावधानी और संयम, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Singh Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: सिंह राशि के लिए 26 जनवरी -1 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें सिंह साप्ताहिक राशिफल.
Singh Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: सिंह राशि के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहेगा. करियर और व्यवसाय में निर्णय सोच-समझकर लें, जल्दबाजी न करें. वित्तीय दृष्टि से मध्यम समय है, खर्च अधिक हो सकता है. स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खुद और माता की सेहत में सतर्क रहें. पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखें और पार्टनर के इमोशन्स की अनदेखी न करें. सिंह राशि वाले ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली जी से जानें 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक अपना साप्ताहिक राशिफल.
करियर- वीक स्टार्टिंग सिचुएशन कभी नरम तो कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल नजर आएंगी. आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आपके कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे तो वहीं कामकाज से जुड़ी समस्याएं आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेंगी. आपको दिल के साथ दिमाग का पूरा उपयोग करने की आवश्यकता रहेगी. करियर एंड बिजनेस रिलेटेड कोई भी डिसिशन इमोशन में बहकर अथवा जल्दबाजी में न लें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है. काम को बाद में टालने की प्रवृत्ति पर आपको अंकुश लगाने की आवश्कता रहेगी.
कारोबार- वित्तीय दृष्टि से मध्यम फलप्रद रहने वाला है. मिड वीक खर्च की अधिकता रहेगी. लग्जरी लाइफ और पिकनिक पार्टी आदि पर आप जेब से अधिक धन खर्च कर सकते हैं. पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में अड़चनें आ सकती हैं.
सेहत- सेहत की दृष्टि से भी यह समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. आपको न सिर्फ स्वयं की बल्कि माता की सेहत को लेकर अलर्ट रहने की आवश्यकता बनी रहेगी. सेहत के प्रति जरा-सी लापरवाही के कारण आपको हॉस्पिटल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं.
पारिवारिक जीवन- घरेलू समस्याओं को लेकर आप चिंतिंच रह सकते हैं. पारिवारिक सुख मध्यम बना हुआ है. सुखी मैरिड लाइफ के लिए अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें और लाइफ पार्टनर के इमोशन की उपेक्षा न करें.
