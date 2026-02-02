हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSingh Weekly Horoscope 2026: सिंह राशि वालों को विदेश में नौकरी पाने के मिलेंगे अवसर, पुराने संपर्क फिर मजबूत होंगे

Singh Weekly Horoscope 2026: सिंह राशि वालों को विदेश में नौकरी पाने के मिलेंगे अवसर, पुराने संपर्क फिर मजबूत होंगे

Singh Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: सिंह राशि के लिए 2 से 8 फरवरी 2026 तक करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें सिंह साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 02 Feb 2026 09:47 AM (IST)
Singh Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: वीक स्टार्टिंग शुभता और सौभाग्य को लिए है. आपको करियर बिज़नेस रिलेटेड कोई बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है. आपको भाग्य और कर्म का सहयोग मिलने से मनचाही सफलता प्राप्त होगी. आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स एंड वेल विशर की मदद से अपने सपनों को साकार करने में कामयाब होंगे.

  • यदि किसी योजना या कारोबार में आपका धन फंसा था तो वह बेस्ट फ्रेंड्स या फिर किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से निकल आएगा.
  • कार्य-व्यवसाय में उन्नति होगी. सत्ता-सरकार से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद शुभ है. उन्हें इस कोई बड़ी जिम्मेदारी या पद की प्राप्ति हो सकती है.
  • आपके वरिष्ठ आप पर मेहरबान रहेंगे. समाज में आपकी विश्वसनीयता और लोकप्रियता बढ़ेगी. मिड वीक आपका मन धार्मिक कार्यों में ज्यादा रमेगा.
  • इस दौरान आप पूजा-पाठ, यज्ञ-अनुष्ठान या फिर कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं.
  • इस दौरान भौतिक सुख-साधन से जुड़ी कोई बड़ी चीज खरीद सकते हैं.
  • नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे लोगों को खुशखबरी मिल सकती है.
  • निजी मामलों में धैर्य रखें, जल्द प्रतिक्रिया से स्थिति बिगड सकती है. निर्णय लेते समय सौ बार सोचें नहीं तो बनते काम बिगड़ जाते हैं. 
  • बहुप्रतीक्षित चीज के घर में आने से खुशियों का माहौल बना रहेगा.
  • प्रेम संबंध में मजबूती आएगी. लव पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है.
  • मैरिड लाइफ सुखमय बना रहेगा. लाइफ पार्टनर के जरिए सुख-सहयोग प्राप्त होगा. सेहत सामान्य रहेगी. नकारात्मकता से खुद को बचाना होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 02 Feb 2026 09:47 AM (IST)
Leo Singh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
