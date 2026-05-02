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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSingh Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: सिंह राशि के लिए रॉयल वीक, बिजनेस में हो सकती है बड़ी डील

Singh Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: सिंह राशि के लिए रॉयल वीक, बिजनेस में हो सकती है बड़ी डील

Singh Saptahik Rashifal 3 to 9 May 2026: सिंह राशि (Leo) के लिए मई का पहला सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें सिंह साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 02 May 2026 08:51 AM (IST)
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Singh Saptahik Rashifal 27 april 3 to 9 May 2026: सिंह राशि वालों के लिए 3 से 9 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope 2026)

बिजनस साप्ताहिक राशिफल: वीक स्टार्टिंग भौतिक सुख-सुविधाओं और करियर में संतुलन लाने वाला है, पार्टनरशिप बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है और जो महिलाएं अपना स्वतंत्र काम शुरू करना चाहती हैं, उनके लिए यह हफ्ता भाग्यशाली है. इस समय आपकी योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ेंगी और आर्थिक रूप से मजबूती मिलने के संकेत हैं. जो लोग पहले से बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें नए क्लाइंट्स और अवसर मिल सकते हैं, जिससे उनका नेटवर्क भी मजबूत होगा और भविष्य के लिए नए रास्ते खुलेंगे.

नौकरीपेशा साप्ताहि राशिफल: ऑफिस में आपकी कूटनीति विरोधियों को परास्त करेगी और सीनियर्स के साथ आपके संबंध और भी मजबूत होंगे. देश-विदेश में कार्यरत लोगों के लिए घर वापसी या किसी पसंदीदा जगह ट्रांसफर के योग हैं. कार्यस्थल पर आपकी समझदारी और संतुलित व्यवहार आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगा. आप कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे और आपके निर्णयों की सराहना होगी. यह समय करियर में स्थिरता और प्रगति दोनों लेकर आ सकता है.

कला, खेल और शिक्षा राशिफल: कला और संगीत के छात्रों के लिए यह सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं है. वहीं खिलाड़ियों को अपनी तकनीक में सुधार के कारण बड़ी जीत मिलेगी. जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. छात्र अपने विषयों में गहरी रुचि लेंगे और नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित रहेंगे, जिससे उनके कौशल में निखार आएगा. खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित करेंगे और उन्हें सम्मान भी प्राप्त हो सकता है.

सेहत साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा, विशेषकर त्वचा और आंखों में चमक बढ़ेगी, लव लाइफ में पुराने मतभेद सुलझेंगे और संतान के करियर को लेकर आपकी चिंताएं समाप्त होंगी. यात्राएं धन लाभ और मनोरंजन का जरिया बनेंगी. इस दौरान आप खुद को ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी और घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा.

यह सप्ताह सामाजिक जीवन में भी आपके प्रभाव को बढ़ाने वाला रहेगा. आप नए लोगों से जुड़ेंगे और आपके संपर्क मजबूत होंगे, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और खर्चों के साथ-साथ बचत पर भी ध्यान देने में सफल रहेंगे. कुल मिलाकर, यह सप्ताह आपके लिए संतुलन, सफलता और खुशियों से भरपूर रहने वाला है. जहां हर क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलने के प्रबल योग हैं.

ये भी पढ़ें: Kark Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: कर्क राशि के लिए गोल्डन वीक, बुद्धि और भाग्य का रहेगा संगम
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 May 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
Leo Weekly Horoscope Singh Weekly Horoscope Astrology 2026 Singh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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