Singh Weekly Rashifal 2026: सिंह वीकली राशिफल, मेहनत लाएगी रंग, करियर-व्यापार में मिलेगी कामयाबी

Singh Weekly Rashifal 2026 (8 to 14 February): सिंह राशि के लिए फरवरी का नया सप्ताह यानी 8 से 14 फरवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Feb 2026 05:34 PM (IST)
Singh Weekly Horoscope 2026 (8 to 14 February): फरवरी 2026 महीने का दूसरा सप्ताह 8 से 14 फरवरी का समय सिंह राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सिंह साप्ताहिक राशिफल (Singh Saptahik Rashifal)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग्यशाली और सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. आपके सोचे हुए कार्य समय पर और मनचाहे तरीके से पूरे होने के योग बन रहे हैं. सप्ताह की शुरुआत किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार से हो सकती है, जिससे घर-परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा. यदि आपका कोई मामला कोर्ट-कचहरी में लंबित है, तो उसमें राहत मिलने की संभावना है. सरकारी या प्रशासनिक मामलों में भी सफलता के संकेत मिल रहे हैं.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन का पूरा फल मिल सकता है. आपके द्वारा किए गए नए प्रयोग या योजनाएं सफल हो सकती हैं, जिससे सीनियर्स और सहकर्मियों के बीच आपकी प्रशंसा होगी. पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के भी संकेत बन रहे हैं.

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध निवेश और विस्तार के लिए अच्छा समय साबित हो सकता है. इस दौरान मनचाहा लाभ मिलने के योग हैं और आय के अतिरिक्त स्रोत भी बन सकते हैं. व्यापार में नई साझेदारी या नए अवसर सामने आ सकते हैं. सप्ताह का उत्तरार्ध कार्यों में सफलता के साथ-साथ पारिवारिक सौहार्द भी लेकर आएगा.

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और परिजनों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और आपसी समझ मजबूत होगी. दांपत्य जीवन भी सुखद और संतुलित बना रहेगा, जिससे मानसिक संतोष प्राप्त होगा.

सिंह राशि के लिए उपाय- सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल प्राप्ति के लिए नियमित रूप से विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 06 Feb 2026 05:34 PM (IST)
Leo Weekly Horoscope Singh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
