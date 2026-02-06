Singh Weekly Horoscope 2026 (8 to 14 February): फरवरी 2026 महीने का दूसरा सप्ताह 8 से 14 फरवरी का समय सिंह राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सिंह साप्ताहिक राशिफल (Singh Saptahik Rashifal)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग्यशाली और सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. आपके सोचे हुए कार्य समय पर और मनचाहे तरीके से पूरे होने के योग बन रहे हैं. सप्ताह की शुरुआत किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार से हो सकती है, जिससे घर-परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा. यदि आपका कोई मामला कोर्ट-कचहरी में लंबित है, तो उसमें राहत मिलने की संभावना है. सरकारी या प्रशासनिक मामलों में भी सफलता के संकेत मिल रहे हैं.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन का पूरा फल मिल सकता है. आपके द्वारा किए गए नए प्रयोग या योजनाएं सफल हो सकती हैं, जिससे सीनियर्स और सहकर्मियों के बीच आपकी प्रशंसा होगी. पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के भी संकेत बन रहे हैं.

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध निवेश और विस्तार के लिए अच्छा समय साबित हो सकता है. इस दौरान मनचाहा लाभ मिलने के योग हैं और आय के अतिरिक्त स्रोत भी बन सकते हैं. व्यापार में नई साझेदारी या नए अवसर सामने आ सकते हैं. सप्ताह का उत्तरार्ध कार्यों में सफलता के साथ-साथ पारिवारिक सौहार्द भी लेकर आएगा.

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और परिजनों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और आपसी समझ मजबूत होगी. दांपत्य जीवन भी सुखद और संतुलित बना रहेगा, जिससे मानसिक संतोष प्राप्त होगा.

सिंह राशि के लिए उपाय- सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल प्राप्ति के लिए नियमित रूप से विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

