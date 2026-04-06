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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSingh Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: सिंह राशि के लिए गुड न्यूज, घर के बाहर खड़ी हो सकती है ड्रीम कार!

Singh Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: सिंह राशि के लिए गुड न्यूज, घर के बाहर खड़ी हो सकती है ड्रीम कार!

Singh Weekly Horoscope 2026 (6 to 12 April 2026): सिंह राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 6-12 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Apr 2026 12:36 PM (IST)
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Singh Weekly Horoscope 2026 (6 to 12 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह 6 से 12 अप्रैल का समय सिंह राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

  • सिंह राशि के लिए अप्रैल का पहला सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है. इस दौरान आपके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं. लंबे समय से जिन कार्यों के पूरे होने का इंतजार कर रहे थे, वे धीरे-धीरे पूरे होते नजर आएंगे. इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और आप अपने काम को पूरे जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ाएंगे. परिस्थितियां भी आपके पक्ष में होती दिखाई देंगी.
  • जो लोग लंबे समय से किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने का इंतजार कर रहे थे, उनकी इच्छा इस सप्ताह पूरी होगी. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा. कई ऐसे काम जो पहले अटके हुए थे, वे अचानक गति पकड़ सकते हैं और आपको आगे बढ़ने का मौका देंगे.
  • कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी. आपकी मेहनत और लगन को वरिष्ठ अधिकारी भी नोटिस करेंगे. वरिष्ठ आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. यह जिम्मेदारी आपके लिए चुनौती के साथ-साथ अपनी क्षमता साबित करने का भी अच्छा अवसर होगी. यदि आप इस जिम्मेदारी को ईमानदारी और मेहनत से निभाते हैं तो भविष्य में आपको इसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. सहकर्मियों के साथ भी आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा.
  • कारोबार को आगे बढ़ाने की योजनाएं साकार होती नजर आएंगी. यदि आप किसी नए व्यापार या विस्तार की योजना बना रहे हैं तो उसमें प्रगति के संकेत मिल सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे भविष्य में लाभ के रास्ते खुलेंगे. इस समय लिए गए सही निर्णय आगे चलकर आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं.
  • यदि आप पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उसमें आपको काफी सुधार देखने को मिलेगा. आपकी सेहत पहले की तुलना में बेहतर महसूस होगी और आप खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे. फिर भी नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान बनाए रखना जरूरी रहेगा, ताकि स्वास्थ्य अच्छा बना रहे.
  • आर्थिक मामलों में धीमी ही सही लेकिन प्रगति देखने को मिलेगी. धन से जुड़े मामलों में स्थिरता आने लगेगी और धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होती नजर आएगी. भौतिक सुख-संसाधनों में वृद्धि होगी. घर में किसी नई सुविधा या वस्तु की खरीदारी हो सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा.
  • अगर आप लंबे समय से वाहन खरीदने की सोच रहे थे तो इस सप्ताह आपकी इच्छा पूरी हो सकती है. नया वाहन खरीदने का योग बन सकता है, जो आपके लिए खुशी और संतोष का कारण बनेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक स्थान की यात्रा के योग बनेंगे. यह यात्रा आपके मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी. परिवार के साथ इस यात्रा पर जाने से रिश्तों में भी मधुरता बढ़ेगी.
  • लव लाइफ मजबूत होंगे. पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल रहेगा. आप दोनों के बीच आपसी समझ और विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा. यदि किसी बात को लेकर पहले मतभेद थे तो वे भी दूर हो सकते हैं. जीवनसाथी के साथ सुखद पल बिताने के मौके मिलेंगे. परिवार के साथ भी समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा. कुल मिलाकर यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए सफलता, खुशी और सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित हो सकता है.

ये भी पढ़ें: Kark Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: कर्क राशि के लिए चेतावनी भरा सप्ताह! जमीन-जायदाद का विवाद बढ़ा सकता है परेशानी
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
Singh Rashi Weekly Horoscope Singh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Leo Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

सिंह राशि के लिए 6 से 12 अप्रैल 2026 का सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह सिंह राशि के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और लंबे समय से रुके हुए कार्य धीरे-धीरे पूरे होंगे।

करियर और कार्यस्थल पर सिंह राशि वालों के लिए क्या संभावनाएं हैं?

कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आपकी क्षमता साबित करने का अच्छा अवसर होगी।

क्या सिंह राशि वालों के कारोबार में प्रगति होगी?

हाँ, कारोबार को आगे बढ़ाने की योजनाएं साकार होती दिखेंगी। नए व्यापार या विस्तार की योजना में प्रगति के संकेत हैं और नए अवसर मिल सकते हैं।

आर्थिक रूप से यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

आर्थिक मामलों में धीमी लेकिन प्रगति देखने को मिलेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है।

सिंह राशि वालों की लव लाइफ और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

लव लाइफ मजबूत होगी, पार्टनर के साथ तालमेल बढ़ेगा और आपसी समझ बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ सुखद पल बिताने के मौके मिलेंगे और परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा।

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