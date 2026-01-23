Singh Weekly Horoscope 2026 (25 to 31 January): जनवरी 2026 महीने का यह नया सप्ताह 25 से 31 जनवरी का समय सिंह राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सिंह राशि के जातकों के लिए समय पूरी तरह से अनुकूल है, लेकिन इस सप्ताह आपको अतिउत्साह में आकर कोई ऐसा कार्य करने से बचना होगा जिससे आपका लाभ प्रतिशत कम न होने पाएं. इस सप्ताह आपका मन धार्मिक-सामाजिक कार्यों में खूब रमेगा. सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का अवसर मिल सकता है.

इस दौरान आप अपने प्रियजनों और शुभचिंतकों के साथ हंसी-खुशी समय बिताएंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह पूरा सप्ताह अनुकूल है. इस सप्ताह आप पूरे मनायोग से अपने कार्यों को अंजाम देंगे और आपके द्वारा किये गये परिश्रम और प्रयास का पूरा फल आपको प्राप्त होगा. इस सप्ताह आपको किसी व्यक्ति विशेष से कार्य संबंधी नई दिशा मिल सकती है.

नौकरीपेशा जातक बेहतर आउटपुट देकर अपने अधिकारियों की प्रशंसा प्राप्त करेंगे. यह सप्ताह पत्रकारिता, नेटवर्किंग एवं मार्केटिंग का काम करने वालों के लिए विशेष सफलता और लाभ को लिए हुए है. व्यवसाय की दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरफ अनुकूल रहने वाला है. बाजार में आई तेजी का आप पूरी तरह से लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे. घर-परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. लव एवं मैरीड लाइफ शानदार बनी रहेगी.

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

Panchak 2026: गुप्त नवरात्रि में पंचक का साया, 5 दिन तक आग से जुड़े ये काम भूल से भी न करें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.