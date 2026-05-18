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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSingh Saptahik Rashifal 18-24 May 2026: सिंह के लिए चेतावनी! गुस्सा और फिजूलखर्ची पड़ सकती है भारी

Singh Saptahik Rashifal 18-24 May 2026: सिंह के लिए चेतावनी! गुस्सा और फिजूलखर्ची पड़ सकती है भारी

Singh Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 May 2026): सिंह राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 18-24 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 18 May 2026 05:50 AM (IST)
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Singh Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 May 2026): मई 2026 महीने का यह नया सप्ताह 18 से 24 मई का समय सिंह राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. सप्ताह के दौरान आपको विशेष रूप से अपनी सेहत, आर्थिक स्थिति और रिश्तों पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. छोटी-छोटी लापरवाहियां आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं, इसलिए हर काम सोच-समझकर करना आपके लिए बेहतर रहेगा.

सप्ताह की शुरुआत स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतने का संकेत दे रही है. बदलते मौसम और अनियमित दिनचर्या का असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है. खानपान में लापरवाही करने से पेट से जुड़ी दिक्कतें, थकान या मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है. ऐसे में समय पर भोजन करें, पर्याप्त आराम लें और अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें. मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखना भी जरूरी होगा.

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपको काफी सोच-समझकर चलने की सलाह दे रहा है. यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. खर्चों पर नियंत्रण रखना इस समय बेहद जरूरी रहेगा. दिखावे या शौक में अधिक पैसा खर्च करना भविष्य में परेशानी बढ़ा सकता है. सप्ताह के अंत तक यदि आपने धन का सही प्रबंधन नहीं किया तो उधार लेने जैसी स्थिति भी बन सकती है. इसलिए अपनी जमापूंजी का सदुपयोग करें और जरूरत के अनुसार ही खर्च करें.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यक्षेत्र में काम का दबाव बढ़ सकता है और कुछ मामलों में सीनियर या जूनियर कर्मचारियों के साथ मतभेद होने की संभावना है. ऐसे में किसी भी छोटी बात को ज्यादा तूल देने से बचें. विवाद या तर्क-वितर्क करने की बजाय शांत रहकर समस्याओं का समाधान निकालना आपके लिए लाभकारी रहेगा. यदि आप धैर्य और समझदारी से काम करेंगे तो कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से संभाल पाएंगे.

व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी इस सप्ताह उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. कभी लाभ तो कभी नुकसान जैसी स्थिति बनी रहेगी. इसलिए किसी भी बड़े निवेश या नए निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें. व्यापार में सफलता पाने के लिए आपको लगातार मेहनत और बुद्धिमानी से काम करना होगा. अनुभव और विवेक का सही उपयोग करने से धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी.

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी. घर के सदस्यों के सामने अपनी बात रखने के साथ-साथ उनकी भावनाओं का सम्मान करना भी जरूरी है. यदि आप सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे तो रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है. परिवार के साथ धैर्य और प्रेमपूर्ण व्यवहार अपनाने से वातावरण सुखद बना रहेगा.

प्रेम संबंधों में भी इस सप्ताह सावधानी बरतने की जरूरत होगी. किसी गलतफहमी या छोटी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है. रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने साथी पर विश्वास बनाए रखें और बेवजह शक करने से बचें. विवाहित लोगों के दांपत्य जीवन में भी किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है. ऐसे में गुस्से पर नियंत्रण रखें और बातचीत के जरिए समस्या सुलझाने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य, धन और रिश्तों को संतुलित रखते हुए यदि आप धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां काफी हद तक आपके नियंत्रण में रहेंगी.

उपाय: प्रतिदिन श्रद्धा भाव से सूर्याष्टकं का पाठ करें और सुबह उगते सूर्य को जल अर्पित करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 18 May 2026 05:50 AM (IST)
Tags :
Singh Rashi Weekly Horoscope Astrology 2026 Singh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Leo Horoscope 2026
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