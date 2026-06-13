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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSingh Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: सिंह राशि वालों का करियर ग्राफ होगा ऊंचा, पदोन्नति के प्रबल योग

Singh Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: सिंह राशि वालों का करियर ग्राफ होगा ऊंचा, पदोन्नति के प्रबल योग

Singh Weekly Horoscope 2026: सिंह राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 14 से 20 जून तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 13 Jun 2026 06:40 AM (IST)
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Singh Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह सिंह राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सफलता, सम्मान और नई उपलब्धियों का संकेत लेकर आया है. आपके आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और कार्यकुशलता का प्रभाव हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा. लंबे समय से जिस अवसर का इंतजार था, वह अब आपके सामने आ सकता है. यदि आप किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इस सप्ताह उसके सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और सहकर्मी भी आपके सुझावों को महत्व देंगे. पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या किसी पुरस्कार मिलने के योग बन रहे हैं. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को भी बेहतर अवसर मिल सकते हैं. व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह समय विस्तार और लाभ का संकेत देता है. किसी नए प्रोजेक्ट या साझेदारी से भविष्य में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना बन सकती है.

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और पहले किए गए निवेश लाभकारी साबित हो सकते हैं. रुका हुआ धन वापस मिलने या आय के अतिरिक्त स्रोत बनने के संकेत हैं. हालांकि, आर्थिक मजबूती के बावजूद सोच-समझकर खर्च करना बेहतर रहेगा. यदि आप संपत्ति, वाहन या किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, तो यह सप्ताह अनुकूल साबित हो सकता है.

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और किसी बड़े आयोजन या समारोह की योजना बन सकती है. घर के सदस्यों के साथ संबंध पहले से अधिक मधुर होंगे और आपसी सहयोग बढ़ेगा. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. यदि परिवार में कोई पुराना विवाद चल रहा है, तो उसके सुलझने की संभावना भी बन सकती है.

स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक काम और जिम्मेदारियों के कारण मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. इसलिए ध्यान, योग और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. पर्याप्त नींद और संतुलित आहार आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करेंगे. छोटी-छोटी बातों को लेकर अधिक चिंता करने से बचें.

जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बना रहेगा. प्रेम संबंधों में भी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी. अविवाहित लोगों के लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं. सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, जिससे समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आपके प्रयासों की सराहना होगी और यह सप्ताह आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला साबित हो सकता है.

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

ये भी पढ़ें: Kanwar Yatra: सावन के अलावा और कब कर सकते हैं कांवड़ यात्रा?
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Singh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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