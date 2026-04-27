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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSingh Saptahik Rashifal 27 April-3 May 2026: सत्ता, व्यापार और करियर में बढ़ेगा सिंह राशि का दबदबा

Singh Saptahik Rashifal 27 April-3 May 2026: सत्ता, व्यापार और करियर में बढ़ेगा सिंह राशि का दबदबा

Singh Saptahik Rashifal 27 april to 3 May 2026: सिंह राशि (Leo) के लिए यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें सिंह साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 27 Apr 2026 04:40 AM (IST)
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Singh Saptahik Rashifal 27 april to 3 May 2026: सिंह राशि वालों के लिए 27 अप्रैल से 3 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope 2026)

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल

वीक स्टार्टिंग अप्रैल और मई का यह समय सत्ता और व्यापार में प्रभुत्व बढ़ाने वाला है जहां एन्सेस्ट्राल बिज़नेस में आपकी धाक जमेगी. आपकी निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास इस समय आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बनेंगे, जिससे लंबे समय से रुके हुए काम भी तेजी से आगे बढ़ेंगे. परिवार और वरिष्ठों का सहयोग भी आपके पक्ष में रहेगा.

वार टैरिफ और विदेशी व्यापार के नियमों में बदलाव आपके हक में रहेंगे जिससे बिजनेस वुमन को गारमेंट या ज्वेलरी के व्यापार में बड़ा प्रॉफिट होगा. अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आपकी पहचान मजबूत होगी और नए ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना बढ़ेगी, जिससे आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी.

नौकरी पेशा साप्ताहिक राशिफल

नौकरीपेशा लोगों और वर्किंग वुमन के लिए ऑफिस में लीडरशिप रोल मिलने का समय है, हालांकि प्रतिद्वंद्वी आपको लॉस पहुंचाने की कोशिश करेंगे पर सफल नहीं होंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत होगी और आपकी राय को महत्व मिलेगा, जिससे प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बनेंगे.

सिंह प्रेम साप्ताहिक राशिफल

लव लाइफ में रोमांस के साथ-साथ गंभीरता आएगी और परिवार के साथ किसी लग्जरी वेकेशन पर जाने का प्लान बनेगा. रिश्तों में समझदारी और भरोसा बढ़ेगा, जिससे निजी जीवन में स्थिरता और खुशी बनी रहेगी.

शिक्षा साप्ताहिक राशिफल

छात्र और लर्नर्स के लिए प्रतियोगिताएं कठिन होंगी लेकिन खिलाड़ियों को उनकी मेहनत का फल जीत के रूप में मिलेगा. यह समय लगातार प्रयास और फोकस बनाए रखने का है, जिससे बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं.

सिंह साप्ताहिक सेहत राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में सिर और आंखों का ख्याल रखें क्योंकि मई की चिलचिलाती धूप आपको बीमार कर सकती है, इसलिए दिन के समय लंबी यात्रा करने से बचें. पर्याप्त पानी पिएं और धूप से बचाव करें, ताकि आप अपनी ऊर्जा और फिटनेस बनाए रख सकें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Apr 2026 04:40 AM (IST)
Tags :
Leo Weekly Horoscope Singh Weekly Horoscope Astrology 2026 Singh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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