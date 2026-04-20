सप्ताह की शुरुआत व्यापार के लिए अनुकूल रहेगी। पार्टनरशिप में पारदर्शिता और ईमानदारी से मुनाफा बढ़ेगा। पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़े लोग जिद्दी स्वभाव से बचें।
Singh Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: सिंह राशि के लिए इस सप्ताह प्रगति, अवसर और संतुलन का संकेत
Singh Saptahik Rashifal 20 to 26 April 2026: सिंह राशि (Leo) के लिए अप्रैल का नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें सिंह साप्ताहिक राशिफल.
- सिंह राशि: व्यापारिक शुरुआत अच्छी, विस्तार के योग बनेंगे।
- नौकरीपेशा: नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, करियर ग्रोथ के अवसर।
- पारिवारिक जीवन: रिश्तों में मधुरता, अविवाहितों को जीवनसाथी मिलने के संकेत।
- स्वास्थ्य: ऊर्जावान रहेंगे, आंखों का ध्यान रखें, यात्राएं लाभकारी।
Singh Saptahik Rashifal 20 to 26 April 2026: सिंह राशि वालों के लिए 20 से 26 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.
सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope 2026)
बिजनेस साप्ताहिक राशिफल
सिंह राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत खासतौर पर व्यापारिक दृष्टि से आपके लिए अनुकूल रहेगी. बिजनेस में विस्तार के अच्छे योग बन रहे हैं, जिससे आप अपने काम को नई दिशा दे सकते हैं. यदि आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, तो पारदर्शिता और ईमानदारी आपके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर साबित होगी. इससे न केवल आपसी विश्वास मजबूत होगा, बल्कि मुनाफे में भी बढ़ोतरी होगी. हालांकि, जो लोग पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें अपने जिद्दी स्वभाव से बचना होगा, क्योंकि यह नुकसान का कारण बन सकता है.
बिजनेस वुमन के लिए यह सप्ताह खास उपलब्धियां लेकर आ सकता है. आपको किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट को हासिल करने का मौका मिल सकता है, जो आपके करियर को नई ऊंचाई पर ले जाएगा. यह समय अपने आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करने का है.
नौकरी पेशा साप्ताहिक राशिफल
नौकरीपेशा लोगों और वर्किंग वुमन के लिए यह सप्ताह नई जिम्मेदारियां लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपको महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जा सकते हैं, जो भविष्य में प्रमोशन या करियर ग्रोथ के लिए फायदेमंद साबित होंगे. शुरुआत में यह जिम्मेदारियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण लग सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत और लगन से आप इन्हें सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे.
पारिवारिक जीवन साप्ताहिक राशिफल
पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस सप्ताह घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे और आपसी रिश्ते मजबूत होंगे. विवाहित जोड़ों के बीच प्रेम और समझ बढ़ेगी, जिससे रिश्ते में मधुरता आएगी. वहीं अविवाहित लोगों के लिए यह समय खास हो सकता है, क्योंकि उन्हें मनचाहा जीवनसाथी मिलने के संकेत हैं.
शिक्षा साप्ताहिक राशिफल
छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए यह सप्ताह मेहनत का फल देने वाला रहेगा. आप अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बल पर सम्मान और पहचान प्राप्त कर सकते हैं. यह समय अपने लक्ष्य पर फोकस करने और निरंतर प्रयास करने का है.
राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह उन्नति का संकेत दे रहा है. समाज सेवा के कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और आपका कद भी ऊंचा होगा. आप किसी बड़े अभियान का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे आपकी लोकप्रियता में इजाफा होगा.
सेहत साप्ताहिक राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आप खुद को ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे, लेकिन आंखों से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें. स्क्रीन टाइम कम करें और नियमित रूप से आराम दें. सप्ताह के अंत में व्यावसायिक यात्राओं के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए सफल और लाभकारी साबित होंगी.
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Frequently Asked Questions
सिंह राशि वालों के लिए 20 से 26 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह व्यापार के लिए कैसा रहेगा?
नौकरीपेशा सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह क्या उम्मीदें हैं?
यह सप्ताह नई जिम्मेदारियां लेकर आएगा जो प्रमोशन और करियर ग्रोथ के लिए फायदेमंद होंगी। शुरुआत में चुनौतीपूर्ण लगने पर भी आपकी मेहनत से इन्हें पूरा कर पाएंगे।
सिंह राशि वालों के पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में क्या बदलाव आएंगे?
घर में खुशियों का माहौल रहेगा और परिवार के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे। अविवाहितों के लिए मनचाहा जीवनसाथी मिलने के संकेत हैं।
छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?
यह सप्ताह मेहनत का फल देने वाला रहेगा, जिससे आप सम्मान और पहचान प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें।
सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहेगा?
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। आंखों की समस्याओं को नजरअंदाज न करें और स्क्रीन टाइम कम करें।
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