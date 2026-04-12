हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSingh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: करियर में होगा इजाफा, इस हफ्ते हर तरफ रहेगा सिंह राशि का जलवा!

Singh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: करियर में होगा इजाफा, इस हफ्ते हर तरफ रहेगा सिंह राशि का जलवा!

Singh Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: सिंह राशि के लिए अप्रैल का यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें सिंह साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 12 Apr 2026 09:29 AM (IST)
Preferred Sources

Singh Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: सिंह राशि वालों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल

सप्ताह का शुरुआती समय आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि करने वाला होगा. नया बिजनेस शुरू करने की दिशा में आपके कदम मजबूती से आगे बढ़ेंगे और पुश्तैनी कारोबार में आधुनिक तकनीक का समावेश करना आपके लिए गेम-चेंजर साबित होगा. लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ के बंटवारे को लेकर स्पष्ट रहें ताकि नेगेटिविटी की कोई जगह न रहे और पॉजिटिव परिणाम प्राप्त हों. इस समय आपकी निर्णय लेने की क्षमता तेज रहेगी और आप सही मौके पर सही कदम उठाकर लाभ अर्जित करेंगे. व्यापार में नए क्लाइंट्स और अवसर मिलने से आपकी ग्रोथ और तेज होगी.

नौकरी पेशा का साप्ताहिक राशिफल

जॉब में आपका दबदबा बना रहेगा और बॉस आपकी कार्यशैली से काफी प्रभावित होंगे जबकि बेरोजगारों को किसी प्रतिष्ठित संस्थान से जॉब ऑफर मिलने की पूरी उम्मीद है और वर्किंग वुमन को अपनी कड़ी मेहनत के बल पर विशेष पदोन्नति प्राप्त हो सकती है. सिंह राशि वालों का नेतृत्व गुण उभरकर सामने आएंगा और टीम में आपकी भूमिका और मजबूत होगी. ऑफिस में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं.

पारिवारिक साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और लव लाइफ में नई ऊर्जा का संचार होगा जिससे आपके और पार्टनर के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी और संतान के सफल करियर और उनके अनुशासन को देखकर आपका मन तृप्त होगा, जिससे आपको सच्चा संतान सुख मिलेगा. परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशियों का माहौल बनेगा और आप अपनों के साथ यादगार समय बिताएंगे. रिश्तों में विश्वास और समझ पहले से अधिक मजबूत होगी.

शिक्षा और करियर राशिफल

स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार परिणाम मिल सकते हैं. आर्टिस्ट अपनी विशिष्ट शैली के कारण चर्चा में रहेंगे जबकि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यह सप्ताह अपनी ट्रेनिंग को और कड़ा करने का है. मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचेंगे. गुरुजनों का सहयोग आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

सेहत और यात्रा साप्ताहिक राशिफल

स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, लेकिन अधिक उत्साह में आकर चोट लगने का डर है इसलिए सावधानी बरतें. इस हफ्ते की गई यात्राएं आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित होंगी. नई जगहों पर जाना आपके अनुभव को बढ़ाएगा और मानसिक रूप से आपको समृद्ध करेगा. अपनी दिनचर्या संतुलित रखें ताकि ऊर्जा बनी रहे.

ये भी पढ़ें: Kark Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मानसिक शांति और धनलाभ के साथ कर्क राशि के लिए मिलाजुला रहेगा सप्ताह
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 12 Apr 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
Leo Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Singh Rashifal 2026 Leo Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

सिंह राशि वालों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह करियर के लिहाज से कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा लोगों का दबदबा बना रहेगा और बॉस प्रभावित होंगे। बेरोजगारों को प्रतिष्ठित संस्थान से जॉब ऑफर मिल सकता है।

व्यवसाय के क्षेत्र में सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है?

सप्ताह की शुरुआत में आत्मविश्वास बढ़ेगा, नए बिजनेस शुरू करने में मजबूती आएगी। पार्टनरशिप में लाभ के बंटवारे को लेकर स्पष्ट रहें।

सिंह राशि वालों के पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंध इस सप्ताह कैसे रहेंगे?

पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और लव लाइफ में नई ऊर्जा का संचार होगा। संतान के सफल करियर से मन तृप्त होगा।

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कैसा है?

विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार परिणाम मिल सकते हैं। खिलाड़ियों को ट्रेनिंग कड़ी करने की सलाह है।

सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य और यात्रा के संबंध में यह सप्ताह क्या कहता है?

स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन अधिक उत्साह में चोट लगने का डर है, इसलिए सावधानी बरतें। यात्राएं ज्ञानवर्धक साबित होंगी।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Kanya Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: कन्या राशि वाले समझदारी से बढाएं कदम, धीरे-धीरे मिलेगी बड़ी जीत
Kanya Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: कन्या राशि वाले समझदारी से बढाएं कदम, धीरे-धीरे मिलेगी बड़ी जीत
ऐस्ट्रो
Singh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: करियर में होगा इजाफा, इस हफ्ते हर तरफ रहेगा सिंह राशि का जलवा!
Singh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: करियर में होगा इजाफा, इस हफ्ते हर तरफ रहेगा सिंह राशि का जलवा!
ऐस्ट्रो
Kark Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मानसिक शांति और धनलाभ के साथ कर्क राशि के लिए मिलाजुला रहेगा सप्ताह
Kark Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मानसिक शांति और धनलाभ के साथ कर्क राशि के लिए मिलाजुला रहेगा सप्ताह
ऐस्ट्रो
Mithun Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मिथुन वाले दिखाएंगे दिमाग का दम, करियर में छलांग और खुशियों की बौछार
Mithun Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मिथुन वाले दिखाएंगे दिमाग का दम, करियर में छलांग और खुशियों की बौछार
Advertisement

वीडियोज

165 मासूमों की आखिरी निशानी !
Sansani: ईरान के जख्मों की दर्दनाक उड़ान ! | ABP News | War
Khabar Filmy Hai: ग्लैमर की चमक के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई आई सामने | 11 April 2026 | ABP News
Weekend Recap: 😳देखिये इस हफ्ते का weekend reacp, TV की दुनिया की सभी बड़ी हलचल एक साथ #sbs
'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran War Talk: अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल, पाकिस्तान से बोले जेडी वेंस- हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल, पाकिस्तान से बोले जेडी वेंस- हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mathura Boat Accident: यमुना नाव हादसे में अब तक 11 की मौत, 5 अभी भी लापता, ठेकेदार और नाविक गिरफ्तार
मथुरा: यमुना नाव हादसे में अब तक 11 की मौत, 5 अभी भी लापता, ठेकेदार और नाविक गिरफ्तार
आईपीएल 2026
IPL Points Table: पहली जीत के बाद CSK ने अंक तालिका में लगाई छलांग, देखें सभी 10 टीमों का हाल
पहली जीत के बाद CSK ने अंक तालिका में लगाई छलांग, देखें सभी 10 टीमों का हाल
बॉलीवुड
Asha Bhosle Health Live: आशा भोसले का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज, पोती ने दिया हेल्थ अपेडट
लाइव: आशा भोसले का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज, पोती ने दिया हेल्थ अपेडट
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: एसआईआर के कारण 250 लोगों की मौत, 60 लाख हिंदू, 30 लाख मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काटा गया- ममता बनर्जी
Live: एसआईआर के कारण 250 लोगों की मौत, 60 लाख हिंदू, 30 लाख मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काटा गया- ममता बनर्जी
विश्व
US Iran Peace Talks in Pakistan: अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल, अब पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के सामने रखी ये डिमांड
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल, अब पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के सामने रखी ये डिमांड
जनरल नॉलेज
Currency Comparison: अमेरिकी डॉलर के आगे कहां टिकती है पाकिस्तानी करेंसी, भारत से वैल्यू ज्यादा या कम?
अमेरिकी डॉलर के आगे कहां टिकती है पाकिस्तानी करेंसी, भारत से वैल्यू ज्यादा या कम?
ऑटो
Red beacon rules: दबंगई दिखाने के लिए आपने भी गाड़ी में लगवा रखी है लाल बत्ती, जानें इस पर कितनी सजा?
दबंगई दिखाने के लिए आपने भी गाड़ी में लगवा रखी है लाल बत्ती, जानें इस पर कितनी सजा?
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget