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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSingh Saptahik Rashifal 1-7 June 2026: सिंह वालों की चमकेगी किस्मत, प्रेम, परिवार और प्रोफेशन लाइफ में सफलता

Singh Saptahik Rashifal 1-7 June 2026: सिंह वालों की चमकेगी किस्मत, प्रेम, परिवार और प्रोफेशन लाइफ में सफलता

Singh Weekly Rashifal 1 to 7 June 2026: सिंह राशि के लिए 1 से 7 जून करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें सिंह साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Jun 2026 05:50 AM (IST)
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Singh Saptahik Rashifal 1 to 7 June 2026: सिंह राशि वालों के लिए 1 से 7 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope 2026)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सफलता, तरक्की और नए अवसरों से भरपूर रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही भाग्य आपका साथ देता नजर आएगा और कई महत्वपूर्ण कार्य आपके पक्ष में पूरे हो सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. आपकी सूझबूझ, निर्णय क्षमता और अनुभव के दम पर कोई बड़ी बिजनेस डील फाइनल हो सकती है, जिसका लाभ लंबे समय तक मिलेगा.

व्यापार के विस्तार की योजनाएं भी गति पकड़ सकती हैं. पैतृक व्यवसाय से जुड़े लोगों को पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुलेंगे और धन प्राप्ति के योग मजबूत होंगे.

नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह सप्ताह शानदार रहने वाला है. जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, उन्हें मनचाहे अवसर मिल सकते हैं. इंटरव्यू और करियर से जुड़े प्रयासों में सफलता मिलने के संकेत हैं. कार्यस्थल पर आपके काम और प्रदर्शन की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी और बॉस आपके कार्य से प्रभावित रहेंगे, जिसके परिणामस्वरूप इंसेंटिव, बोनस या पदोन्नति की संभावना बन सकती है.

हालांकि मार्केटिंग, सेल्स और फील्ड वर्क से जुड़े लोगों को मौसम का विशेष ध्यान रखना होगा. भीषण गर्मी और बदलते तापमान के कारण दिन के समय काम करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए सुबह के समय अधिक से अधिक क्लाइंट्स से मिलने का प्रयास करें.

पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आपसी समझ पहले से अधिक मजबूत होगी. यदि आप जीवनसाथी के नाम पर कोई निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है.

प्रेम संबंधों में भी रोमांस और नजदीकियां बढ़ेंगी. प्रेमी-प्रेमिका के बीच चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और रिश्ते में नई ऊर्जा आएगी. संतान पक्ष से भी कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है. बच्चों की उपलब्धियां परिवार में खुशी और गर्व का माहौल बनाएंगी.

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शिक्षा के क्षेत्र में यह सप्ताह मेहनत और समर्पण की मांग करेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रयास करना होगा. जितनी मेहनत करेंगे, परिणाम भी उतने ही बेहतर मिलेंगे.

क्रिएटिव फील्ड, मीडिया, अभिनय, लेखन, संगीत और कला से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर मिल सकता है. किसी बड़े प्रोजेक्ट, ऑडिशन या करियर ब्रेकथ्रू के संकेत भी मिल रहे हैं. वहीं खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों के लिए यह समय फिटनेस और प्रदर्शन में सुधार लाने वाला रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लेंो

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jun 2026 05:50 AM (IST)
Tags :
Leo Singh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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