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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोShukra Grah: शुक्रवार को करें ये 5 आसान काम, चुंबक की तरह खिंचा आएगा पैसा और प्यार

Shukra Grah: शुक्रवार को करें ये 5 आसान काम, चुंबक की तरह खिंचा आएगा पैसा और प्यार

Shukra Grah: शुक्र कमजोर कर सकती हैं ये 5 चीजें! चमकते चेहरे और धन-दौलत के लिए सुधारें अपनी आदतें. पहनें सफेद कपड़े और इत्र का करें प्रयोग. पढ़ें ज्योतिष उपाय.

By : अणिमा शुक्ला | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 May 2026 05:30 AM (IST)
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  • स्वच्छता, महिलाओं का सम्मान, चांदी धारण करना शुक्र को मजबूत करते हैं।

Shukra Grah: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, शुक्र ग्रह ऐश्वर्य, विलासिता (Luxury), कला और वैवाहिक सुख का कारक है. यदि कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत हो, तो व्यक्ति का जीवन सुख-सुविधाओं से भरा रहता है. इसके विपरीत, शुक्र के कमजोर होने पर न केवल रिश्तों में खटास आती है, बल्कि आर्थिक और मानसिक परेशानियां भी बढ़ने लगती हैं.

फैशन की ये गलतियां जो शुक्र को करती हैं कमजोर

हमारी कुछ दैनिक आदतें और पहनावा अनजाने में शुक्र ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को बढ़ा सकता है:

  • गंदे या फटे कपड़े: शुक्र स्वच्छता और आकर्षण का प्रतीक है. मैले या फटे हुए कपड़े पहनने से सकारात्मक ऊर्जा (Positive Energy) घटती है और जीवन में दरिद्रता का वास होने लगता है.
  • अत्यधिक काले रंग का प्रयोग: हालांकि काला रंग फैशन में लोकप्रिय है, लेकिन लगातार गहरे और काले कपड़े पहनना शुक्र की चमक को फीका कर सकता है. विशेषकर शुक्रवार को गहरे रंगों से बचना चाहिए.
  • फटे हुए जूते-चप्पल: खराब या टूटे हुए फुटवियर पहनने से आर्थिक अस्थिरता आती है और मानसिक तनाव बढ़ता है.
  • खराब क्वालिटी की ज्वेलरी: नकली या टूटी हुई एक्सेसरीज पहनना, विशेषकर महिलाओं के लिए, शुक्र के अशुभ प्रभाव का कारण बन सकता है.

कमजोर शुक्र के प्रमुख लक्षण

आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो यह कमजोर शुक्र का संकेत हो सकता है:

क्षेत्र लक्षण
रिश्ते वैवाहिक जीवन में तनाव और आपसी समझ की कमी.
आर्थिक धन का अनावश्यक खर्च और आर्थिक तंगी.
शारीरिक चेहरे की चमक (Glow) कम होना और त्वचा संबंधी समस्याएं.
मानसिक आत्मविश्वास में कमी और अकारण अकेलापन महसूस करना.

शुक्र ग्रह को मजबूत करने के प्रभावी उपाय

शुक्र के शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप इन आसान ज्योतिषीय उपायों को अपना सकते हैं:

  • रंगों का चुनाव: शुक्रवार के दिन सफेद, क्रीम या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहनें.
  • सुगंध का प्रयोग: नियमित रूप से अच्छी गुणवत्ता वाले इत्र (Perfume) या चंदन का उपयोग करें.
  • आध्यात्मिक उपाय: माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा करें.
  • स्वच्छता: अपने घर और स्वयं की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें.
  • सम्मान: महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि शुक्र का सीधा संबंध स्त्री शक्ति से माना गया है.
  • धातु धारण: हाथ में चांदी का कड़ा या अंगूठी पहनना भी लाभकारी होता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 08 May 2026 05:30 AM (IST)
Tags :
Vedic Astrology Shukra Gochar 2026 Sukhr Grah ShukraDosh

Frequently Asked Questions

वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह किसका प्रतिनिधित्व करता है?

वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह ऐश्वर्य, विलासिता, कला और वैवाहिक सुख का कारक है. यदि कुंडली में इसकी स्थिति मजबूत हो तो जीवन सुख-सुविधाओं से भरपूर रहता है.

फैशन की कौन सी गलतियां शुक्र को कमजोर कर सकती हैं?

गंदे या फटे कपड़े पहनना, अत्यधिक काले रंग का प्रयोग करना, फटे जूते-चप्पल पहनना, और खराब क्वालिटी की ज्वेलरी शुक्र को कमजोर कर सकती है.

कमजोर शुक्र के क्या लक्षण हो सकते हैं?

कमजोर शुक्र के लक्षणों में वैवाहिक जीवन में तनाव, अनावश्यक धन खर्च, त्वचा संबंधी समस्याएं, आत्मविश्वास में कमी और अकेलापन महसूस करना शामिल है.

शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय बताएं.

शुक्र को मजबूत करने के लिए सफेद, क्रीम या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहनें, अच्छी गुणवत्ता वाले इत्र का प्रयोग करें, स्वच्छता बनाए रखें और महिलाओं का सम्मान करें.

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