हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोScorpio February Horoscope 2026: वृश्चिक फरवरी मासिक राशिफल, शेयर बाजार में निवेश बिगाड़ देगा बजट, रहें दूर

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए फरवरी 2026 का महीना वृश्चिक राशि (Vrishchik Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 28 Jan 2026 06:13 PM (IST)
Preferred Sources

Scorpio February horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, फरवरी (February 2026) का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Tula Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि फरवरी का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना मिश्रित फलदायी रहने वाला है. इस माह आपको वीर भोग्या वसुंधरा वाक्य हमेशा याद रखना होगा. यदि आप अपने जीवन से जुड़ी चुनौतियों से घबराए बगैर उनका डटकर मुकाबला करते हैं तो आपके काम देर से ही सही लेकिन जरूर पूरे होंगे. माह की शुरुआत में आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचना चाहिए.

इस दौरान किसी भी चीज में शार्टकट लेने की बजाए काम को सही तरीके से करें अन्यथा फायदा की जगह नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी. इस माह वाहन सावधानी के साथ चलाएं और लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं. माह के पूर्वार्ध में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर आपको लाभ और सफलता दोनों मिल सकती है.

इस दौरान कामकाज की व्यस्तता के चलते आप अपने घर-परिवार के लिए कम समय निकाल पाएंगे. अधिक भागदौड़ के चलते आपको शारीरिक और मानसिक थकान बनी रहेगी. सेहत की दृष्टि से माह के मध्य का समय अत्यधिक प्रतिकूल है. इस दौरान आपको अपनी दिनचर्या और खानपान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. माह के मध्य में करियर-कारोबार में एक ओर जहां अच्छे अवसर मिलेंगे वहीं अनावश्यक चीजों पर अधिक धन खर्च होने से बना-बनाया बजट गड़बड़ा सकता है.

माह के उत्तरार्ध में आपको अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहने की आवश्यकता है. इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को मनचाहा पद न मिलने पर मन खिन्न रह सकता है. वृश्चिक राशि के जातक इस दौरान शेयर अथवा सट्टेबाजी से दूर रहें. रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने लव अथवा लाइफ पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें तथा अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें.

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 28 Jan 2026 06:13 PM (IST)
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
