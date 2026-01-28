Scorpio February horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, फरवरी (February 2026) का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Tula Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि फरवरी का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना मिश्रित फलदायी रहने वाला है. इस माह आपको वीर भोग्या वसुंधरा वाक्य हमेशा याद रखना होगा. यदि आप अपने जीवन से जुड़ी चुनौतियों से घबराए बगैर उनका डटकर मुकाबला करते हैं तो आपके काम देर से ही सही लेकिन जरूर पूरे होंगे. माह की शुरुआत में आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचना चाहिए.

इस दौरान किसी भी चीज में शार्टकट लेने की बजाए काम को सही तरीके से करें अन्यथा फायदा की जगह नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी. इस माह वाहन सावधानी के साथ चलाएं और लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं. माह के पूर्वार्ध में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर आपको लाभ और सफलता दोनों मिल सकती है.

इस दौरान कामकाज की व्यस्तता के चलते आप अपने घर-परिवार के लिए कम समय निकाल पाएंगे. अधिक भागदौड़ के चलते आपको शारीरिक और मानसिक थकान बनी रहेगी. सेहत की दृष्टि से माह के मध्य का समय अत्यधिक प्रतिकूल है. इस दौरान आपको अपनी दिनचर्या और खानपान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. माह के मध्य में करियर-कारोबार में एक ओर जहां अच्छे अवसर मिलेंगे वहीं अनावश्यक चीजों पर अधिक धन खर्च होने से बना-बनाया बजट गड़बड़ा सकता है.

माह के उत्तरार्ध में आपको अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहने की आवश्यकता है. इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को मनचाहा पद न मिलने पर मन खिन्न रह सकता है. वृश्चिक राशि के जातक इस दौरान शेयर अथवा सट्टेबाजी से दूर रहें. रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने लव अथवा लाइफ पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें तथा अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें.

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.