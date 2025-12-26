हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishchik Rashifal 2026: वृश्चिक राशि वालों की नॉलेज बढ़ेगी, लेकिन सफलता मांगेगी धैर्य

Vrishchik Rashifal 2026: वृश्चिक राशि वालों की नॉलेज बढ़ेगी, लेकिन सफलता मांगेगी धैर्य

Vrishchik Rashifal 2026: नए साल 2026 में गुरु, राहु-केतु समेतत कई ग्रहों का गोचर होगा, जिसका असर वृश्चिक राशि के हेल्थ, एजुकेशन, लव व मैरिड लाइफ पर पड़ेगा. जानें वृश्चिक के लिए 2026 का वार्षिक राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य शर्मिष्ठा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 Dec 2025 07:20 AM (IST)
Vrishchik Rashifal 2026: दो बड़े ग्रह आपके धर्म त्रिकोण में आ रहे हैं, जो इस पूरे साल आपसे नॉलेज, फिलॉसॉफिकस थिंकिंग, करुणा और स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट की मांग करेंगे. आपको नया वेंचर शुरू करने या अपने प्रोफेशन में कुछ नया एक्सपीरियंस करने की अंदर से पुश महसूस हो सकती है. नई ऑपर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी, लेकिन आप उनका कितना फायदा उठा पाएंगे, यह आपको खुद चेक करना होगा.

करियर के लिहाज से 2026 थोड़ा मीडियोकर ईयर रह सकता है. बाहर से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अंदरूनी इंटरनल केओस बना रहेगा. 2026 में आपके लिए पेशेंस ही सफलता की सबसे बड़ी चाबी है. जब दो बड़े ग्रह धर्म त्रिकोण में ट्रांज़िट करते हैं, तो व्यक्ति कभी-कभी यह सोचने लगता है कि सब कुछ अपने आप लक से हो जाएगा, यही लूज डेडिकेशन आने वाले समय में नुकसान पहुंचा सकती है.

गुरु और शनि का आपस में त्रिकोण बिजनेस वालों के लिए अच्छी पोज़िशन है. यह बिजनेस बढ़ाने का सही समय है. प्रॉपर्टी डीलिंग करते समय अधिक सावधान रहें. एक से ज़्यादा इनकम सोर्स बनाने की प्लानिंग कर सकते हैं और अगर दशा सपोर्टिव रही, तो इसमें अच्छी सफलता मिलेगी.

एजुकेशन (Education)- स्कूल की पढ़ाई के अलावा आप दूसरी चीज़ों को भी गहराई से समझने में रुचि लेंगे. जो लोग पढ़ाई से ज़्यादा प्यार नहीं करते, उनके लिए भी यह साल पढ़ाई में इन्वेस्ट होने का है, हालांकि अपने ही सब्जेक्ट पर कितना फोकस रहेगा, यह एक सवाल रहेगा. हायर रिसर्च और स्टडी के लिए यह साल ज़्यादातर वृश्चिक राशि वालों के लिए सपोर्टिव है.

मैरिज (Marriage)- साल का सेकंड हाफ मैरिड लाइफ में थोड़ा स्ट्रगलिंग हो सकता है. जो लोग शादी के लिए सही मैच ढूंढ रहे हैं, उन्हें कुछ डिले का सामना करना पड़ सकता है. राहु का फोर्थ हाउस में ट्रांज़िट फैमिली में ब्लेम गेम ला सकता है. इसे डिप्लोमैटिकली हैंडल करें. लॉन्ग-टर्म रिलेशनशिप्स इस साल कुछ चैलेंजेस फेस करेंगी. जो आपके डेस्टिनी में हैं, वही आपके साथ रहेंगे, कोई भी मेहनत या डेडिकेशन किसी को ज़बरदस्ती रोक नहीं सकता. यह शनि का गेम है, जो अभी आपके फिफ्थ हाउस में रहकर सेवन्थ हाउस को आस्पेक्ट कर रहा है.

हेल्थ (Health)- शनि लंबे समय तक आपके फिफ्थ हाउस (गुड हेल्थ) में रहेगा, जिससे अगर कोई समस्या आती है तो रिकवरी स्लो हो सकती है. इसलिए इस साल बीमार महसूस होते ही इंस्टेंट ट्रीटमेंट लेना जरूरी है.

वृश्चिक राशि के लिए उपाय (Remedy)- साल में दो बार गंगा स्नान करें और सात्विक आहार अपनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य शर्मिष्ठा

शर्मिष्ठा (Astro Sharmistha) एक लोकप्रिय भारतीय ज्योतिष और वास्तु सलाहकार हैं. उनका एक यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट भी है जहां वे अपने ज्योतिषीय ज्ञान और वास्तु टिप्स साझा करती हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर 12 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं. इन्होंने के ज्योतिषीय ज्ञान और वास्तु टिप्स बहुत लोकप्रिय हैं, और वे अपने दर्शकों को जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं. वे अपनी पोस्ट में दैनिक जीवन के लिए उपयोगी टिप्स भी साझा करती हैं. शर्मिष्ठा ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भारतीय विद्या भवन, मुंबई से ज्योतिर्विद की उपाधि प्राप्त की. शर्मिष्ठा एक अनुभवी और शोध-आधारित वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, जो पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को समझने और सटीक भविष्यवाणियां देने का कार्य कर रही हैं. उन्होंने न केवल विवाह, करियर, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में सफलता पूर्वक मार्गदर्शन किया है, बल्कि कई राष्ट्रीय और वैश्विक घटनाओं की भी सटीक भविष्यवाणी की है, जो समय के साथ सच साबित हुई हैं. उनकी भविष्यवाणियां सोशल मीडिया में लोकप्रिय हो चुकी है. शर्मिष्ठा की ज्योतिषीय शैली प्राचीन ग्रंथों जैसे बृहत्पाराशर होरा शास्त्र, जैमिनी सूत्र, और बृहत जातक पर आधारित है, लेकिन वे इसे आधुनिक मनोविज्ञान और तर्कपूर्ण विश्लेषण के साथ जोड़ती हैं. 
Published at : 26 Dec 2025 07:20 AM (IST)
Vrishchik Rashifal New Year 2026 Horoscope 2026 Astrology 2026 Vrishchik Rashifal 2026 Scorpio Horoscope 2026
Embed widget