Weekly Horoscope 8 to 14 November 2026: यह नया सप्ताह कई राशियों के लिए करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में नई संभावनाएं और अवसर लेकर आ रहा है. ग्रहों और नक्षत्रों के गोचर का सीधा प्रभाव आपकी दिनचर्या, निर्णय क्षमता और स्वास्थ्य पर पड़ेगा. जहां वृषभ, कन्या, तुला और मकर राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और आर्थिक मजबूती के योग बन रहे हैं, वहीं कुछ राशियों को अधिक खर्चों, काम के तनाव और खानपान के प्रति सजग रहने की सलाह दी जाती है.

आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत साप्ताहिक भविष्यफल, लकी नंबर, शुभ रंग और बिगड़े काम संवारने के अचूक उपाय.

करियर व नौकरी: कार्यक्षेत्र में लंबित कार्यों को पूरा करने और नई योजनाओं को लागू करने के लिए समय अनुकूल है. सहकर्मियों से तालमेल मजबूत रखें. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर मिलेंगे.

व्यापार व वित्त: नए काम की शुरुआत से पहले बजट और लागत की जांच करें. रुका हुआ धन वापस मिलने की बातचीत आगे बढ़ेगी; अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिजनों के सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंधों में खुलकर संवाद करने से रिश्ता गहरा होगा. सिंगल्स नए रिश्ते में जल्दबाजी न दिखाएं.

स्वास्थ्य: काम की अधिकता से थकान हो सकती है; दिनचर्या नियमित रखें और समय पर भोजन करें.

लकी अंक: 4 | लकी रंग: बैंगनी

उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और जरूरतमंदों को पीली वस्तुओं का दान करें.

2. वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus)

करियर व नौकरी: कार्यक्षेत्र में नए संपर्कों से लाभ होगा. नई कार्यशैली से पहचान बनेगी और नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे.

व्यापार व वित्त: आमदनी के नए स्रोत सामने आएंगे, लेकिन जल्दबाजी में निवेश से बचें. ऑनलाइन खरीदारी पर रोक लगाकर बचत की योजना बनाएं.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार में सुखद माहौल रहेगा. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. अविवाहित जातकों की किसी खास से बातचीत शुरू हो सकती है.

स्वास्थ्य: मानसिक सक्रियता रहेगी, पर ओवरथिंकिंग से बचें. हल्की कसरत और समय पर नींद लेना आवश्यक है.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: आसमानी

उपाय: इस सप्ताह काले कुत्ते को भोजन कराएं; इससे शनि देव की कृपा प्राप्त होगी.

3. मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini)

करियर व नौकरी: कार्यक्षेत्र में अनुशासन और व्यावहारिक सोच से लाभ होगा. सीनियर्स से महत्वपूर्ण चर्चा होगी. छात्रों को अनुभवी लोगों की सलाह से पढ़ाई में मदद मिलेगी.

व्यापार व वित्त: पुराने ग्राहकों से संपर्क मजबूत करें और बकाया वसूली पर ध्यान दें. घर से जुड़ा अतिरिक्त खर्च आ सकता है, इसलिए गैर-जरूरी खर्चों से बचें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: पारिवारिक समस्या का समाधान मिलेगा. पार्टनर को अपनी व्यस्तता के बीच नजरअंदाज न करें और घरेलू कार्यों में जीवनसाथी का हाथ बटाएं.

स्वास्थ्य: शारीरिक व मानसिक थकान से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें और नियमित टहलें.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: आसमानी

उपाय: काले कुत्ते को भोजन कराएं और अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी बनाए रखें.

4. कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer)

करियर व नौकरी: अनुभव और परिश्रम से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिलने के योग हैं. उच्च शिक्षा व कौशल विकास के लिए समय अनुकूल है.

व्यापार व वित्त: नए संपर्क लाभकारी सिद्ध होंगे. यात्रा और शिक्षा पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए निवेश से पहले जोखिम का आंकलन जरूर करें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार में धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल रहेगा. पार्टनर के साथ घूमने की योजना बन सकती है; अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रखें.

स्वास्थ्य: काम और यात्रा के बीच पर्याप्त पानी पिएं और थकान महसूस होने पर तुरंत आराम करें.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: लैवेंडर

उपाय: प्रतिदिन माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करें.

5. सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo)

करियर व नौकरी: कार्यक्षेत्र में रणनीतिक सोच से पदोन्नति, विशेष प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. गोपनीय कार्यों को समय पर पूरा करने पर प्रशंसा मिलेगी.

व्यापार व वित्त: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. पुराने निवेश या रुके हुए भुगतान से लाभ होगा. व्यापारिक विस्तार से पहले मौजूदा ढांचे को मजबूत करें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: वरिष्ठों के मार्गदर्शन से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. दांपत्य जीवन में गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहेगा; अविवाहितों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं.

स्वास्थ्य: रक्तचाप और पाचन संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज न करें; प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें.

लकी अंक: 4 | लकी रंग: गहरा लाल

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी व शिव जी की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' व 'ॐ हनुमते नमः' का 108 बार जाप करें तथा लाल मसूर या गुड़ दान करें.

6. कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo)

करियर व नौकरी: रणनीतिक सोच और संवाद कुशलता से कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी या सम्मान मिलेगा. करियर की पुरानी असमंजस समाप्त होगी.

व्यापार व वित्त: व्यापार विस्तार और नए ग्राहक जोड़ने का उत्तम समय है. पुराने प्रयासों से आर्थिक मजबूती आएगी; किसी भी कानूनी दस्तावेज को ध्यान से पढ़कर हस्ताक्षर करें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: घर में शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ गलतफहमियां दूर होंगी; पारिवारिक परिचय से नए रिश्ते बनेंगे.

स्वास्थ्य: त्वचा, कमर या किडनी से जुड़ी समस्याओं के प्रति सजग रहें; पर्याप्त पानी पिएं.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: क्रीम

उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करें, 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' का 108 बार जाप करें और सफेद मिठाई या चावल का दान करें.

करियर व नौकरी: कार्यक्षेत्र में तरक्की और पदोन्नति के योग हैं. शिक्षा, न्याय, प्रकाशन और विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को मनचाही सफलता मिलेगी.

व्यापार व वित्त: नए बाजार और उत्पादों से जुड़ने का मौका मिलेगा. अतिरिक्त कमाई के साधन बनेंगे, लेकिन किसी से ऐसा वादा न करें जिसे पूरा करना कठिन हो.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: धार्मिक कार्यक्रमों में भागीदारी होगी. जीवनसाथी के साथ आर्थिक और यात्रा संबंधी योजनाएं बनेंगी; योग्य जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती है.

स्वास्थ्य: अधिक यात्रा व काम से कमर और जांघों में दर्द हो सकता है; संतुलित आहार लें.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: मटमैला

उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें, 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें और पीली दाल या केले का दान करें.

8. वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio)

करियर व नौकरी: कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी. दूरदर्शिता सीनियर्स को प्रभावित करेगी. खेल, न्याय, पर्यटन और विदेशी व्यापार से जुड़े जातकों को बड़ी उपलब्धि मिलेगी.

व्यापार व वित्त: नए बाजार में विस्तार के लिए सही समय है. अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे; निवेश के फैसलों में पूरी सावधानी बरतें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिजनों के साथ सुखद समय बीतेगा और बच्चों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी के साथ पारदर्शिता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य: पाचन और कमर संबंधी शिकायतों से बचने के लिए संतुलित भोजन और नियमित योग करें.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: पीला

उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा कर 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें और पीले वस्त्र या हल्दी का दान करें.

9. धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius)

करियर व नौकरी: लंबे समय से प्रतीक्षित अवसर और पदोन्नति मिलने के संकेत हैं. शिक्षा और पर्यटन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा.

व्यापार व वित्त: अनुभवी लोगों की सलाह से कारोबार में किया गया निवेश भविष्य संवारेगा. आय के नए साधन विकसित होंगे.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: पारिवारिक माहौल सकारात्मक रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा; अविवाहितों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है.

स्वास्थ्य: अधिक व्यस्तता से थकान हो सकती है; पर्याप्त नींद लें और हल्का खानपान रखें.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: बरगंडी

उपाय: गुरुवार को बृहस्पति देव की आराधना करें, 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का जाप करें और जरूरतमंदों को पीली वस्तुएं दान करें.

10. मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn)

करियर व नौकरी: आईटी, मीडिया, लेखन और पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह शानदार रहेगा. कार्यक्षेत्र में प्रमोशन या स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं.

व्यापार व वित्त: आधुनिक तकनीक अपनाने और नए ग्राहकों से जुड़ने से मुनाफा बढ़ेगा. किसी के बहकावे में आकर निवेश न करें; दस्तावेजों को ठीक से जांचें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन में बातचीत से पुरानी कड़वाहट दूर होगी; कार्यस्थल पर नया परिचय प्रेम में बदल सकता है.

स्वास्थ्य: काम के दबाव से मानसिक थकान और एलर्जी की समस्या हो सकती है; प्राणायाम को दिनचर्या में जोड़ें.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: वॉयलेट

उपाय: बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा व मोदक अर्पित करें, 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जाप करें और जरूरतमंद छात्रों को पढ़ाई की सामग्री दान करें.

11. कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius)

करियर व नौकरी: कार्यक्षेत्र में अनुशासन और विश्वसनीयता से सीनियर्स प्रभावित होंगे. पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या वेतन वृद्धि के प्रबल योग हैं.

व्यापार व वित्त: पुराने ग्राहकों से संबंध प्रगाढ़ होंगे. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और बचत में इजाफा होगा; भावनाओं में आकर किसी को उधार न दें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिजनों के बीच आपसी सहयोग और सम्मान बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ विश्वास गहरा होगा; अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आएंगे.

स्वास्थ्य: खानपान की लापरवाही से पेट और पाचन संबंधी समस्या हो सकती है; ताजा भोजन करें और पर्याप्त पानी पिएं.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: सफेद

उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को कमल का फूल व सफेद मिठाई अर्पित करें, 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' का 108 बार जाप करें और चावल या दूध का दान करें. साथ ही शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

करियर व नौकरी: नेतृत्व क्षमता और कार्यकुशलता से कार्यक्षेत्र में धाक जमेगी. रुके हुए प्रोजेक्ट्स गति पकड़ेंगे और मनचाही जिम्मेदारी हासिल होगी.

व्यापार व वित्त: कारोबार विस्तार और नए ग्राहकों से जुड़ने का अनुकूल समय है. पुराने निवेश से लाभ होगा, लेकिन नए निवेश सोच-समझकर करें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार में तालमेल और खुशी का माहौल रहेगा. लव लाइफ में खुला संवाद विश्वास बढ़ाएगा; विवाह के उत्तम प्रस्ताव आ सकते हैं.

स्वास्थ्य: सिरदर्द, रक्तचाप या मांसपेशियों में खिंचाव से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें और नियमित व्यायाम करें.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: नारंगी (ऑरेंज)

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें. 'ॐ हनुमते नमः' का 108 बार जाप करें तथा गुड़ या लाल वस्त्र का दान करें.

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