Dhanu January horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,फरवरी (February 2026) का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Dhanu Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि फरवरी का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना सुख और सौभाग्य को लिए हुए है. इस सप्ताह आपको करियर-कारोबार और निजी जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी. यदि आप लंबे समय से बेरोजगार चल रहे थे तो आपको इस माह मनचाहा रोजगार मिल सकता है. कांट्रैक्ट पर काम करने वालों के हाथ बड़ी सफलता लग सकती है.

माह की शुरुआत में आपको करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. इस माह लंबी दूरी के साथ विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है. यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए माह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध का समय अधिक शुभता और लाभ लिए हुए है. इस दौरान आपको कारोबार में खासा मुनाफा होगा. व्यवसाय हो या फिर नौकरी धन लाभ और उसका संचय करना ही आपकी प्राथमिकता रहेगी.

योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर आपको करियर-कारोबार में मनचाही सफलता मिलेगी. माह के मध्य तक नौकरी में बदलाव करने का सपना भी पूरा हो सकता है. आपको किसी बड़ी संस्था से अच्छा ऑफर मिल सकता है. धनु राशि के जातकों को इस माह अभिमान और आलस्य से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा उनके लाभ एवं सफलता के प्रतिशत में कमी आ सकती है.

रिश्ते-नाते की दृष्टि से फरवरी का महीना मिलाजुला रहने वाला है. इस माह आपकी लव लाइफ खट्टी-मीठी तकरार के साथ चलती रहेगी हालांकि आपको अपने पार्टनर पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए. साथ ही साथ अपने प्रेम का प्रदर्शन करने से भी बचें, अन्यथा बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं. माह के अंत में जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता बनी रहेगी.

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

