Dhanu Rashifal 2026: धनु राशि को भाग्य देगा मौके लेकिन सतर्कता जरूरी, पढ़ें वार्षिक राशिफल
Dhanu Rashifal 2026: नए साल 2026 में गुरु, राहु-केतु समेतत कई ग्रहों का गोचर होगा, जिसका असर धनु राशि के हेल्थ, एजुकेशन, लव व मैरिड लाइफ पर पड़ेगा. जानें धनु के लिए 2026 का वार्षिक राशिफल.
Dhanu Rashifal 2026: आप जानते हैं कि हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन इस साल आपकी तरफ से हाई एफर्ट थोड़ा कम रह सकता है. अपने करीबी लोगों से आपको लगातार एन्करेजमेंट मिलता रहेगा. पिछले समय की मेहनत का रिवॉर्ड अब दिखेगा, लेकिन वर्कप्लेस की कोई भी नेग्लिजेंस भी हाईलाइट होगी.
शनि का दसवें और छठे भाव पर अपोजिट आस्पेक्ट आपकी पुरानी परफॉर्मेंस फाइल्स खोल सकता है. आपको कोई नया डोमेन, प्रोजेक्ट या रोलमिल सकता है, जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो. सही दशा होने पर इस साल नया रोल या डोमेन आपका इंतजार कर रहा है.
कुछ लोग आपके खिलाफ कंस्पिरेसी भी कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें. बिज़नेस में जुड़े लोगों को फॉरेन कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन के अच्छे मौके मिल सकते हैं. साल के बीच में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेज हो सकते हैं, लेकिन याद रखें ये सारी समस्याएं अस्थायी हैं. यहां पढ़ें साल 2026 में धनु राशि वालों के सेहत, शिक्षा, परिवार आदि के लिए कैसा रहेगा नया साल.
शिक्षा (Education)- स्टूडेंट्स के लिए यह साल सक्सेसफुल और सपोर्टिव है. थोड़ी मेहनत कई गुना फायदा देगी क्योंकि लक सपोर्ट करेगा. कंपिटिटिव एग्ज़ाम्स वालों के लिए सफलता के योग हैं. प्रेस्टीजियस इंस्टिट्यूशन में एडमिशन संभव है.
मैरिज (Marriage)- लव हो या कोई भी रिलेशन, आप इस साल पूरा एफर्ट देंगे. फैमिली लाइफ में समय, केयर और काशन की जरूरत रहेगी. अपनी मदर का खास ध्यान रखें. इस साल फैमिली में नया मेंबर जुड़ सकता है. दूर जगहों से अच्छे मैरिज प्रपोज़ल्स आ सकते हैं. थोड़ी कन्फ्यूज़न रहेगी, जो आपको पसंद आए, जरूरी नहीं कि गार्जियन को भी वही पसंद आए.
हेल्थ (Health)- हेल्थ के मामले में यह मिक्स्ड ईयर है. मौसम बदलने से परेशानी हो सकती है. कोल्ड और फ्लू परेशान करेंगे. एनर्जी को इधर-उधर वेस्ट न करें. चौथे भाव में शनि आपको पहले परेशान करेगा, लेकिन अंत में आपको प्रैक्टिकल और निडर बनाएगा.
धनु राशि वालों के लिए (Remedy)- रेगुलर वॉक करें और रोज हनुमान जी की पूजा करें.
