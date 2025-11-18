Girls Lucky Zodiac: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, प्रत्येक राशि के विशेष स्वभाव और गुण होता है. लेकिन ऐसी चार राशियों लड़कियां हैं, जिन्हें ज्योतिष में बहुत ही भाग्यशाली बताया गया है. इन राशियों की लड़कियों को विशेष रूप से लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है, क्योंकि इन राशियों में शुभ ग्रहों का प्रभाव अधिक रहता है, जिससे ये घर-परिवार के लिए काफी भाग्यशाली रहती हैं.

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जब उसकी कुंडली में विशेष शुभ योग हों तो उसका प्रभाव घर-परिवार के भाग्य पर भी पड़ता है. इसलिए ऐसी लड़कियां दुर्लभ सौभाग्य लेकर चलती हैं. इनके शुभ कदमों से घर में सिर्फ धन ही नहीं बल्कि प्रेम, शांति और सफलता के द्वार भी खुलते हैं. आइए जानते हैं इन चार राशियों के बारे में.

मेष राशि- जिन लड़कियों का नाम A, L, E, I, O अक्षर से शुरू होता है, उनकी राशि मेष होती है. इस राशि से स्वामि मंगल हैं. इस अक्षर के नाम वाली लड़िकयां अपने जीवनसाथी के लिए सौभाग्यशाली साबित होती है और जीनवसाथी के साथ हमेशा खड़ी रहती है. इतना नहीं मेष राशि वाली लड़ियां घर-परिवार के लिए भी सौभाग्य लाती है. शादी के बाद मेष राशि वाली लड़िकयां ससुराल को धन-धान्य से भर देती हैं.

वृषभ राशि- जिन लड़कियों के नाम का पहला अक्षर B, V, या U होता है, उनकी राशि वृषभ होती है. इस राशि की भाग्यशाली होने के साथ ही बुद्धिमानी और मेहनती भी होती हैं. ये अपने भाग्य से केवल खुद का नहीं बल्कि परिवार का जीवन भी संवार देती हैं.

मिथुन राशि- जिनका नाम अंग्रेजी के K, Cha, GH, Q, C अक्षर से शुरू होता है, उनकी राशि मिथुन होती है. मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं. क अक्षर के नाम वाली लड़कियों के देवी स्वरूप माना जाता है. यह जन्म के बाद अपने घर और विवाह के बाद ससुराल में समृद्धि और सौभाग्य लेकर आती हैं.

धनु राशि- यह देवगुरु बृहस्पति की राशि है. जिन लड़कियों का नाम Bh, F, Dh से शुरू होता है, उनकी राशि धनु होती है. गुरु का प्रभाव होने के कारण इस राशि की लड़कियां बुद्धिमानी और ज्ञानी होती हैं. जिन घरों में इस राशि की लड़कियां होती हैं, वहां मां लक्ष्मी का भी वास होता है और सुख-समृद्धि रहती है.