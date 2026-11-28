Pushya Nakshatra November 2026: नवंबर के आखिरी सप्ताह में लगातार दो दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है. आज 28 नवंबर को शनिवार और कल 29 नवंबर को रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सोना, चांदी और वाहन की खरीदारी के लिए रविवार का रवि पुष्य योग अधिक उपयुक्त माना जा सकता है. लेकिन रविवार को सुबह 10:59 बजे ही पुष्य नक्षत्र समाप्त हो जाएगा. ऐसे में खरीदारी करने वालों के लिए मुहूर्त का ध्यान रखना जरूरी है.

पुष्य नक्षत्र कब से कब तक रहेगा?

पंचांग के अनुसार नई दिल्ली में पुष्य नक्षत्र का समय इस प्रकार है.

पुष्य नक्षत्र प्रारंभ: 28 नवंबर, दोपहर 12:50 बजे

पुष्य नक्षत्र समाप्त: 29 नवंबर, सुबह 10:59 बजे

शनिवार को पुष्य: दोपहर 12:50 बजे से अगले सूर्योदय तक

रवि पुष्य योग: रविवार सुबह 6:55 से 10:59 बजे तक

सर्वार्थ सिद्धि योग: रविवार सुबह 6:55 से 10:59 बजे तक

शनि पुष्य और रवि पुष्य में क्या अंतर है?

ज्योतिष शास्त्र में पुष्य को 27 नक्षत्रों में आठवां स्थान प्राप्त है. इस नक्षत्र के स्वामी शनि और देवता बृहस्पति हैं. शनि स्थायित्व, परिश्रम और अनुशासन के कारण हैं, जबकि बृहस्पति ज्ञान, धन और समृद्धि के कारक माने जाते हैं.

शनिवार को पुष्य नक्षत्र पड़ने पर शनि पुष्य और रविवार को पड़ने पर रवि पुष्य का संयोग बनता है. शनि पुष्य को लंबे समय तक चलने वाले कार्यों, बचत और व्यापारिक योजनाओं के लिए अच्छा माना जाता है. वहीं रवि पुष्य को नई वस्तुओं की खरीदारी और नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है.

आज सोना खरीदें या कल?

सोने के आभूषण और सोने के सिक्के खरीदने के लिए दोनों दिनों में पुष्य नक्षत्र का लाभ लिया जा सकता है. हालांकि सोने का संबंध ज्योतिष में सूर्य से भी माना जाता है. ऐसे में रविवार को रवि पुष्य और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग खरीदारी के लिए विशेष महत्व रखता है.

रविवार को खरीदारी करने की योजना है तो सुबह 10:59 बजे से पहले खरीदारी कर लें.

शनिवार को पुष्य नक्षत्र है, फिर भी गाड़ी क्यों न खरीदें?

वाहन खरीदने का मुहूर्त तय करने में सिर्फ नक्षत्र ही नहीं, बल्कि वार और तिथि भी देखी जाती है. पंचांग की वाहन खरीद मुहूर्त सूची में 28 नवंबर को शनिवार होने के कारण वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त नहीं दिया गया है.

इसके विपरीत 29 नवंबर को रविवार, षष्ठी तिथि और पुष्य नक्षत्र का संयोग वाहन खरीदने के लिए अनुकूल बताया गया है. कार या बाइक खरीदने का मुहूर्त रविवार सुबह 6:55 बजे से 10:59 बजे तक है.

रवि पुष्य में इस अशुभ योग का भी रखें ध्यान:

इस बार पुष्य नक्षत्र के दौरान विडाल योग भी रहेगा. मुहूर्त ज्योतिष की कुछ परंपराओं में इसे शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है. इसलिए केवल पुष्य नक्षत्र के आधार पर इस पूरे समय को दोषरहित मुहूर्त कहना सही नहीं होगा. विशेष मांगलिक कार्यों के लिए व्यक्तिगत मुहूर्त की गणना कराना बेहतर रहेगा.

क्या यह साल 2026 का आखिरी रवि पुष्य योग है?

हां, 29 नवंबर को साल 2026 का अंतिम रवि पुष्य योग बन रहा है. दिसंबर में 25 और 26 तारीख को पुष्य नक्षत्र रहेगा, लेकिन रविवार के साथ इसका संयोग नहीं बनेगा.

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