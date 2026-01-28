हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Meen February Horoscope 2026: मीन फरवरी मासिक राशिफल, शुभ चिंतक का सहयोग लगाएगा नैया पार

Meen February Horoscope 2026: मीन फरवरी मासिक राशिफल, शुभ चिंतक का सहयोग लगाएगा नैया पार

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए जनवरी 2026 का महीना मीन राशि (Meen Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 28 Jan 2026 08:26 PM (IST)
Meen February horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,जनवरी (February 2026) का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Meen Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जनवरी का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

मीन राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना मिलाजुला रहने वाला है. महीने की शुरुआत करियर-कारोबार की दृष्टि से शुभता एवं लाभ लिए रहने वाली है. ऐसे में आपको इस दौरान अपने महत्वपूर्ण कार्यों को निबटाने का प्रयास करना चाहिए. करियर-कारोबार से जुड़े फैसले लेने का यह सही समय रहेगा. इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा.

समय पर कार्य पूरे होने और उसमें मनचाही सफलता मिलने के कारण आपके भीतर सकारात्मक उर्जा और उत्साह बना रहेगा. इस दौरान आप अपने जीवन में मिलने वाली तमाम तरह की उपलब्धि का आनंद लेते हुए नजर आएंगे. माह के दूसरे सप्ताह में आपको जीवन से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कतें आ सकती हैं. टारगेट आरिएंटेड काम करने के लिए यह समय चुनौती भरा रह सकता है.

यदि आप विदेश में उच्च शिक्षा अथवा कारोबार करने की योजना बना रहे हैं तो उसमें कुछेक अड़चनें आ सकती हैं. माह के मध्य तक स्थिति संभलने की बजाय बिगड़ती नजर आएगी। इस दौरान आप पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है. व्यवसाय से जुड़े लोगों को मार्केट में अपनी साख को बनाए रखने के लिए कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है.

बेवजह के खर्चों से आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा सकती है. जीवन के इस कृष्णपक्ष की समाप्ति माह के अंतिम सप्ताह में जाकर होगी. रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए मीन राशि के जातकों को इस माह स्वजनों के साथ सहयोग की भावना बनाए रखनी होगी. लोगों की भावनाओं की कद्र करें तथा अपने व्यवहार में नम्रता लाएं.

उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 28 Jan 2026 08:26 PM (IST)
