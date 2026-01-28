Meen February horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,जनवरी (February 2026) का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Meen Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जनवरी का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

मीन राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना मिलाजुला रहने वाला है. महीने की शुरुआत करियर-कारोबार की दृष्टि से शुभता एवं लाभ लिए रहने वाली है. ऐसे में आपको इस दौरान अपने महत्वपूर्ण कार्यों को निबटाने का प्रयास करना चाहिए. करियर-कारोबार से जुड़े फैसले लेने का यह सही समय रहेगा. इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा.

समय पर कार्य पूरे होने और उसमें मनचाही सफलता मिलने के कारण आपके भीतर सकारात्मक उर्जा और उत्साह बना रहेगा. इस दौरान आप अपने जीवन में मिलने वाली तमाम तरह की उपलब्धि का आनंद लेते हुए नजर आएंगे. माह के दूसरे सप्ताह में आपको जीवन से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कतें आ सकती हैं. टारगेट आरिएंटेड काम करने के लिए यह समय चुनौती भरा रह सकता है.

यदि आप विदेश में उच्च शिक्षा अथवा कारोबार करने की योजना बना रहे हैं तो उसमें कुछेक अड़चनें आ सकती हैं. माह के मध्य तक स्थिति संभलने की बजाय बिगड़ती नजर आएगी। इस दौरान आप पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है. व्यवसाय से जुड़े लोगों को मार्केट में अपनी साख को बनाए रखने के लिए कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है.

बेवजह के खर्चों से आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा सकती है. जीवन के इस कृष्णपक्ष की समाप्ति माह के अंतिम सप्ताह में जाकर होगी. रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए मीन राशि के जातकों को इस माह स्वजनों के साथ सहयोग की भावना बनाए रखनी होगी. लोगों की भावनाओं की कद्र करें तथा अपने व्यवहार में नम्रता लाएं.

उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं.

