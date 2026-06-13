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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रAnk Rashifal 13 June 2026: शनिवार को राहु और चंद्रमा के अंक का महासंयोग, इन मूलांक वालों की चमकेगी किस्मत!

Ank Rashifal 13 June 2026: शनिवार को राहु और चंद्रमा के अंक का महासंयोग, इन मूलांक वालों की चमकेगी किस्मत!

Ank Rashifal 13 June 2026: आज मूलांक 4 और भाग्यांक 2 का विशेष प्रभाव. वीडियो फॉर्मेट में जानें मूलांक 1 से 9 तक का स्वभाव, कमजोरियां, करियर, नौकरी, फाइनेंस और लव लाइफ का सटीक भविष्यफल.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 13 Jun 2026 12:35 AM (IST)
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Ank Rashifal Today (13 जून 2026): अंक शास्त्र (Numerology) के अनुसार, 13 जून 2026 की तारीख के सभी अंकों का योग करने पर 1+3+0+6+2+0+2+6 = 20 आता है. इसके बाद 2+0 = 2 होता है. यानी आज का भाग्यांक (Destiny Number) 2 है, जिसका स्वामी भावुकता और शांति के कारक चंद्र देव हैं. वहीं आज की तारीख का मूलांक 4 (1+3 = 4) है, जिसके स्वामी छाया ग्रह राहु हैं. शनिवार के दिन राहु के मूलांक और चंद्रमा के भाग्यांक का यह मेल मानसिक उथल-पुथल के साथ-साथ अचानक अप्रत्याशित वित्तीय लाभ के योग बना रहा है.

आइए आपके पसंदीदा वीडियो फॉर्मेट में जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक का पूरा राशिफल.

मूलांक 1 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है)

  • स्वामी ग्रह: सूर्य
  • स्वभाव: महत्वाकांक्षी, स्वतंत्र सोच रखने वाले, साहसी और स्वाभिमानी.
  • अच्छी बातें: कमाल की नेतृत्व क्षमता (Leadership Skills), आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाना और उच्च आत्मविश्वास.
  • कमजोरियां: अत्यधिक अहंकार (Ego), दूसरों के अधीन काम न कर पाना और जल्दबाजी में फैसले लेना.
  • करियर (Job & Career): सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक पद और मैनेजमेंट. आज भाग्यांक 2 (चंद्रमा) के प्रभाव से व्यापार में नई साझेदारी के अवसर मिल सकते हैं.
  • शुभ रंग व दिन: मैरून, सुनहरा और रविवार
  • शुभ अंक: 1, 3, 9
  • प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों में वफादार होते हैं. आज जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा, भावनात्मक सहयोग मिलेगा.
  • उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.

मूलांक 2 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है)

  • स्वामी ग्रह: चंद्र
  • स्वभाव: संवेदनशील, शांत, कल्पनाशील और बेहद भावुक.
  • अच्छी बातें: दूसरों की भावनाओं को समझना, बेहतरीन रचनात्मकता और रिश्तों में तालमेल बिठाना.
  • कमजोरियां: मानसिक अस्थिरता, मूड स्विंग्स (Mood Swings) और बहुत जल्दी आहत हो जाना.
  • करियर (Job & Career): कला, संगीत, लेखन और लिक्विड बिजनेस. आज आपका भाग्यांक भी 2 है, नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर अपने बेहतरीन काम के लिए सम्मान मिल सकता है.
  • शुभ रंग व दिन: सफेद, क्रीम और सोमवार
  • शुभ अंक: 2, 7
  • प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों में बेहद रोमांटिक और केयरिंग होते हैं. आज पार्टनर के साथ बेहद खुशनुमा और यादगार समय बीतेगा.
  • उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें.

मूलांक 3 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 तारीख को हुआ है)

  • स्वामी ग्रह: गुरु (बृहस्पति)
  • स्वभाव: ज्ञानी, अनुशासित, धार्मिक और दूरदर्शी.
  • अच्छी बातें: बेहतरीन बातचीत की कला (Communication), दूसरों को सही मार्गदर्शन देना.
  • कमजोरियां: अत्यधिक आत्म-केंद्रित हो जाना, दूसरों को खुद से कम आंकना और फिजूलखर्ची.
  • करियर (Job & Career): शिक्षण, वकालत, बैंकिंग और कंसल्टेंसी. व्यापार में नई योजनाएं सफल होंगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.
  • शुभ रंग व दिन: पीला, केसरिया और गुरुवार
  • शुभ अंक: 3, 5, 9
  • प्रेम संबंध (Love Life): वैवाहिक जीवन बेहद सुखद रहता है. आज परिवार के साथ किसी मांगलिक चर्चा में शामिल हो सकते हैं.
  • उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं.

मूलांक 4 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 तारीख को हुआ है)

  • स्वामी ग्रह: राहु
  • स्वभाव: मेहनती, अलग सोच रखने वाले, अनुशासित, रहस्यमयी और जिद्दी.
  • अच्छी बातें: कठिन मेहनत करने की क्षमता, नई सोच और अलग आइडिया, मुश्किल समय में भी टिके रहना.
  • कमजोरियां: जल्दी तनाव लेना, जिद्दी स्वभाव, लोगों पर जल्दी भरोसा न करना, मन में उलझन रहना.
  • करियर (Job & Career): टेक्नोलॉजी, रिसर्च, राजनीति, बिजनेस और प्लानिंग. आज आपका ही मूलांक है और शनिवार का दिन है, करियर में अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी या टर्निंग पॉइंट आ सकता है.
  • शुभ रंग व दिन: नीला, ग्रे और शनिवार, रविवार
  • शुभ अंक: 4, 6, 8
  • प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों में वफादार होते हैं लेकिन भावनाएं जल्दी व्यक्त नहीं करते. आज पार्टनर के सामने अपने दिल की बात खुलकर रखें.
  • उपाय: शनिवार को सरसों के तेल का दान करें और "ॐ रां राहवे नमः" मंत्र का जाप करें.

मूलांक 5 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को हुआ है)

  • स्वामी ग्रह: बुध
  • स्वभाव: जिंदादिल, फुर्तीले, बिजनेस माइंडेड और बहुमुखी प्रतिभा के धनी.
  • अच्छी बातें: परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना, गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर और कमाल के कैलकुलेशन.
  • कमजोरियां: एक काम पर ज्यादा देर टिक न पाना, जल्दी ऊब जाना और शॉर्टकट की तरफ भागना.
  • करियर (Job & Career): मार्केटिंग, आईटी, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट और मीडिया. आज व्यापार में सूझबूझ से बड़ा आर्थिक लाभ होने के संकेत हैं.
  • शुभ रंग व दिन: हरा और बुधवार
  • शुभ अंक: 5, 1, 6
  • प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों में दोस्ती को प्राथमिकता देते हैं. आज लव लाइफ में रोमांस के साथ-साथ आपसी समझ बढ़ेगी.
  • उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं.

मूलांक 6 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15, 24 तारीख को हुआ है)

  • स्वामी ग्रह: शुक्र
  • स्वभाव: आकर्षक, विलासिता प्रेमी, कलात्मक और रोमांटिक.
  • अच्छी बातें: हर चीज को व्यवस्थित रखना, लोगों को आकर्षित करने की क्षमता और आलीशान जीवन जीना.
  • कमजोरियां: दिखावे पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना और आलोचना बर्दाश्त न करना.
  • करियर (Job & Career): फैशन, ग्लैमर, डिजाइनिंग और कला क्षेत्र. आज सुख-सुविधाओं और गैजेट्स की खरीदारी पर धन खर्च होने के योग हैं.
  • शुभ रंग व दिन: गुलाबी, चमकीला सफेद और शुक्रवार
  • शुभ अंक: 6, 5, 8
  • प्रेम संबंध (Love Life): लव लाइफ के मामले में बेहद भाग्यशाली होते हैं. आज जीवनसाथी के साथ डिनर या मूवी का प्लान बन सकता है.
  • उपाय: किसी मंदिर में मिश्री या सफेद मिठाई का दान करें.

मूलांक 7 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16, 25 तारीख को हुआ है)

  • स्वामी ग्रह: केतु
  • स्वभाव: दार्शनिक, आध्यात्मिक, अकेले रहने वाले और खोजी प्रवृत्ति के.
  • अच्छी बातें: गजब का अंतर्ज्ञान (Intuition Power) और गहराई से किसी चीज की रिसर्च करना.
  • कमजोरियां: अत्यधिक सोचना (Overthinking), समाज से कटे रहना और जल्दी किसी पर भरोसा न करना.
  • करियर (Job & Career): रिसर्च, अध्यात्म, कोडिंग और लेखन. आज भाग्यांक 2 (चंद्रमा) और केतु का मेल आपके अंतर्ज्ञान को बढ़ाएगा, जिससे रुके हुए फैसले आसानी से ले पाएंगे.
  • शुभ रंग व दिन: हल्का ग्रे, क्रीम और गुरुवार
  • शुभ अंक: 7, 2
  • प्रेम संबंध (Love Life): ये मानसिक जुड़ाव चाहते हैं. आज पार्टनर आपकी व्यस्तता और भावनाओं को गहराई से समझेगा.
  • उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा चढ़ाएं.

मूलांक 8 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को हुआ है)

  • स्वामी ग्रह: शनि
  • स्वभाव: गंभीर, बेहद अनुशासित, न्यायप्रिय और अंतर्मुखी (Introvert).
  • अच्छी बातें: बिना थके कड़ी मेहनत करना, संकट के समय चट्टान की तरह खड़े रहना.
  • कमजोरियां: स्वभाव में कड़ापन होना, अपनी फीलिंग्स शेयर न कर पाना और हर चीज देरी से मिलना.
  • करियर (Job & Career): प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, लोहा उद्योग, कानून और राजनीति. शनिवार का दिन होने से आज आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा और कोई महत्वपूर्ण रुकी हुई डील फाइनल हो सकती है.
  • शुभ रंग व दिन: गहरा नीला, काला और शनिवार
  • शुभ अंक: 8, 4, 6
  • प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों को बहुत गंभीरता से निभाते हैं. आज जीवनसाथी के साथ घरेलू विषयों पर सकारात्मक चर्चा होगी.
  • उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं.

मूलांक 9 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18, 27 तारीख को हुआ है)

  • स्वामी ग्रह: मंगल
  • स्वभाव: साहसी, निडर, ऊर्जावान और थोड़े आक्रामक.
  • अच्छी बातें: किसी भी चुनौती से न डरना, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना.
  • कमजोरियां: गुस्सा नाक पर रहना, जल्दबाजी में बड़े फैसले लेना और जिद्दी होना.
  • करियर (Job & Career): सेना, पुलिस, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट. आज कार्यस्थल पर आपके काम करने के जज्बे की तारीफ होगी. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.
  • शुभ रंग व दिन: लाल, नारंगी और मंगलवार
  • शुभ अंक: 9, 1, 3
  • प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों में पजेसिव होते हैं, लेकिन दिल के साफ होते हैं. आज प्रेम संबंधों में नया उत्साह देखने को मिलेगा.
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 13 Jun 2026 12:35 AM (IST)
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