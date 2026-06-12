Ank Rashifal 12 June 2026: शुक्रवार को सूर्य और गुरु के अंक का महासंयोग, इन तारीखों वालों की खुलेगी किस्मत!
Ank Rashifal 12 June: आज मूलांक 3 और भाग्यांक 1 का विशेष प्रभाव. जानें मूलांक 1 से 9 तक का स्वभाव, कमजोरियां, करियर, नौकरी, फाइनेंस और लव लाइफ का सटीक भविष्यफल.
Ank Rashifal Today (12 जून 2026): अंक शास्त्र (Numerology) के अनुसार, 12 जून 2026 की तारीख के सभी अंकों का योग करने पर 1+2+0+6+2+0+2+6 = 19 आता है. इसके बाद 1+9 = 10 और 1+0 = 1 होता है. यानी आज का भाग्यांक (Destiny Number) 1 है, जिसका स्वामी सूर्य देव हैं. वहीं आज की तारीख का मूलांक 3 (1+2 = 3) है, जिसका स्वामी ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं. शुक्रवार के दिन गुरु के मूलांक और सूर्य के भाग्यांक का यह मेल करियर में मान-सम्मान और बड़ी सफलता का योग बना रहा है.
आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक का पूरा राशिफल.
मूलांक 1 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है)
स्वामी ग्रह: सूर्य
स्वभाव: महत्वाकांक्षी, स्वतंत्र सोच रखने वाले, साहसी और स्वाभिमानी.
अच्छी बातें: कमाल की नेतृत्व क्षमता (Leadership Skills), किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाना और उच्च आत्मविश्वास.
कमजोरियां: अत्यधिक अहंकार (Ego), दूसरों के अधीन रहकर काम न कर पाना और कभी-कभी जल्दबाजी में फैसले लेना.
करियर (Job & Career): सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक पद (Administration), मैनेजमेंट और लीडरशिप वाले कार्य. आज भाग्यांक 1 होने से नौकरी में आपका दबदबा बढ़ेगा.
- शुभ रंग व दिन: मैरून, सुनहरा और रविवार
- शुभ अंक: 1, 3, 9
- प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों में वफादार और सुरक्षात्मक होते हैं, लेकिन पार्टनर पर अपनी मर्जी थोप सकते हैं. आज जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.
- उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें.
मूलांक 2 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है)
स्वामी ग्रह: चंद्र
स्वभाव: संवेदनशील, शांत, कल्पनाशील और बेहद भावुक.
अच्छी बातें: दूसरों की भावनाओं को समझना, बेहतरीन रचनात्मकता (Creativity) और रिश्तों में सामंजस्य बिठाना.
कमजोरियां: मानसिक अस्थिरता, मूड स्विंग्स (Mood Swings) और बहुत जल्दी दूसरों की बातों से आहत हो जाना.
करियर (Job & Career): कला, संगीत, लेखन, आयात-निर्यात (Import-Export) और लिक्विड बिजनेस. आज नौकरीपेशा लोगों को अपने काम के लिए तारीफ मिल सकती है.
- शुभ रंग व दिन: सफेद, क्रीम और सोमवार
- शुभ अंक: 2, 7
- प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों में बेहद रोमांटिक और केयरिंग होते हैं. आज पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मानसिक तनाव हो सकता है, शांत रहें.
- उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें.
मूलांक 3 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 तारीख को हुआ है)
स्वामी ग्रह: गुरु (बृहस्पति)
स्वभाव: ज्ञानी, अनुशासित, धार्मिक और दूरदर्शी.
अच्छी बातें: बेहतरीन बातचीत की कला (Communication), दूसरों को सही मार्गदर्शन देना और हमेशा सीखते रहना.
कमजोरियां: अत्यधिक आत्म-केंद्रित हो जाना, दूसरों को खुद से कम आंकना और फिजूलखर्ची.
करियर (Job & Career): शिक्षण (Teaching), वकालत, बैंकिंग, कंसल्टेंसी और बिजनेस. आज आपका ही मूलांक है, इसलिए करियर और व्यापार में आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है.
- शुभ रंग व दिन: पीला, केसरिया और गुरुवार
- शुभ अंक: 3, 5, 9
- प्रेम संबंध (Love Life): वैवाहिक जीवन बेहद सुखद और सम्मानजनक रहता है. आज लव लाइफ में चल रहे पुराने मतभेद दूर होंगे.
- उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं.
मूलांक 4 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 तारीख को हुआ है)
स्वामी ग्रह: राहु
स्वभाव: मेहनती, अलग सोच रखने वाले, अनुशासित, रहस्यमयी और जिद्दी.
अच्छी बातें: कठिन मेहनत करने की क्षमता, नई सोच और अलग आईडिया, जिम्मेदारी निभाने में मजबूत, मुश्किल समय में भी टिके रहना.
कमजोरियां: जल्दी तनाव लेना, जिद्दी स्वभाव, लोगों पर जल्दी भरोसा न करना, मन में उलझन रहना.
करियर (Job & Career): टेक्नोलॉजी, रिसर्च, राजनीति, बिजनेस, मैनेजमेंट और प्लानिंग. आज अचानक कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा.
- शुभ रंग व दिन: नीला, ग्रे और शनिवार, रविवार
- शुभ अंक: 4, 6, 8
- प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों में वफादार होते हैं लेकिन अपनी भावनाएं जल्दी व्यक्त नहीं करते. आज जीवनसाथी के साथ शॉपिंग का प्लान बन सकता है.
- उपाय: शनिवार को सरसों के तेल का दान करें और "ॐ रां राहवे नमः" मंत्र का जाप करें.
मूलांक 5 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को हुआ है)
स्वामी ग्रह: बुध
स्वभाव: जिंदादिल, फुर्तीले, बिजनेस माइंडेड और बहुमुखी प्रतिभा के धनी.
अच्छी बातें: परिस्थितियों के अनुसार तुरंत ढल जाना, गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर और कमाल के कैलकुलेशन.
कमजोरियां: एक काम पर ज्यादा देर टिक न पाना, जल्दी ऊब जाना और कभी-कभी सट्टेबाजी या शॉर्टकट की तरफ भागना.
करियर (Job & Career): मार्केटिंग, आईटी, कोडिंग, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट और मीडिया. आज आपकी चतुराई से बिजनेस में तगड़ा धन लाभ होने के संकेत हैं.
- शुभ रंग व दिन: हरा और बुधवार
- शुभ अंक: 5, 1, 6
- प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों में दोस्ती को प्राथमिकता देते हैं. आज सिंगल लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है.
- उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं.
मूलांक 6 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15, 24 तारीख को हुआ है)
स्वामी ग्रह: शुक्र
स्वभाव: आकर्षक, विलासिता प्रेमी, कलात्मक और रोमांटिक.
अच्छी बातें: हर चीज को व्यवस्थित और सुंदर रखना, लोगों को आकर्षित करने की क्षमता और आलीशान जीवन जीना.
कमजोरियां: दिखावे पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना, आलोचना बर्दाश्त न करना और भोग-विलास में डूबे रहना.
करियर (Job & Career): फैशन, ग्लैमर, डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट और कला क्षेत्र. शुक्रवार का दिन होने से आज आपको करियर में कोई बड़ी और चमकीली सफलता मिल सकती है.
- शुभ रंग व दिन: गुलाबी, चमकीला सफेद और शुक्रवार
- शुभ अंक: 6, 5, 8
- प्रेम संबंध (Love Life): लव लाइफ के मामले में बेहद भाग्यशाली होते हैं. आज पार्टनर के साथ बेहद रोमांटिक और खुशनुमा समय बीतेगा.
- उपाय: किसी मंदिर में मिश्री या सफेद मिठाई का दान करें.
मूलांक 7 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16, 25 तारीख को हुआ है)
स्वामी ग्रह: केतु
स्वभाव: दार्शनिक, आध्यात्मिक, अकेले रहने वाले और खोजी प्रवृत्ति के.
अच्छी बातें: गजब का अंतर्ज्ञान (Intuition Power), दिखावे से कोसों दूर रहना और गहराई से किसी चीज की रिसर्च करना.
कमजोरियां: अत्यधिक सोचना (Overthinking), समाज से कटे रहना और जल्दी किसी पर भरोसा न कर पाना.
करियर (Job & Career): रिसर्च, अध्यात्म, कोडिंग, लेखन और गूढ़ विज्ञान (Occult Science). आज आपका अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे वित्तीय राहत मिलेगी.
- शुभ रंग व दिन: हल्का ग्रे, क्रीम और गुरुवार
- शुभ अंक: 7, 2
- प्रेम संबंध (Love Life): ये रिश्तों में दिखावा पसंद नहीं करते, मानसिक जुड़ाव चाहते हैं. आज पार्टनर आपकी व्यस्तता को समझेगा और सपोर्ट करेगा.
- उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा चढ़ाएं.
मूलांक 8 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को हुआ है)
स्वामी ग्रह: शनि
स्वभाव: गंभीर, बेहद अनुशासित, न्यायप्रिय और अंतर्मुखी (Introvert).
अच्छी बातें: बिना थके कड़ी मेहनत करना, संकट के समय चट्टान की तरह खड़े रहना और जीवन में बड़ा साम्राज्य खड़ा करना.
कमजोरियां: स्वभाव में कड़ापन होना, अपनी फीलिंग्स शेयर न कर पाना और जीवन में हर चीज देरी से मिलना.
करियर (Job & Career): प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, लोहा उद्योग, कानून और राजनीति. आज भाग्यांक 1 (सूर्य) और शनि का प्रभाव होने से कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बनाकर रखें.
- शुभ रंग व दिन: गहरा नीला, काला और शनिवार
- शुभ अंक: 8, 4, 6
- प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों को बहुत गंभीरता से निभाते हैं. आज जीवनसाथी के साथ घर की किसी समस्या पर गंभीर चर्चा हो सकती है.
- उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीया जलाएं.
मूलांक 9 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18, 27 तारीख को हुआ है)
स्वामी ग्रह: मंगल
स्वभाव: साहसी, निडर, ऊर्जावान और थोड़े आक्रामक.
अच्छी बातें: किसी भी चुनौती से न डरना, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना और गजब की फिजिकल एनर्जी.
कमजोरियां: गुस्सा नाक पर रहना, जल्दबाजी में बड़े फैसले लेना और अपनी बात पर अड़ जाना.
करियर (Job & Career): सेना, पुलिस, स्पोर्ट्स, फायर फाइटिंग, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट. आज आपके साहस और काम करने की गति की सराहना होगी. नया व्यापार शुरू करने के लिए दिन अच्छा है.
- शुभ रंग व दिन: लाल, नारंगी और मंगलवार
- शुभ अंक: 9, 1, 3
- प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों में पजेसिव होते हैं, लेकिन दिल के बहुत साफ होते हैं. आज प्रेम संबंधों में नया उत्साह और विश्वास देखने को मिलेगा.
- उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं.
Tarot Rashifal 12 June 2026: सिंह राशि वालों को वापस मिलेगा रुका हुआ पैसा, मकर के लिए बन रहे हैं बंपर आर्थिक लाभ के योग, जानें टैरो राशिफल
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.