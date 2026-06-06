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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रAnk Rashifal 6 June: शनिवार को राहु के अंक का बड़ा प्रभाव, इन 3 मूलांक वालों को मिलेगा अचानक लाभ

Ank Rashifal 6 June: शनिवार को राहु के अंक का बड़ा प्रभाव, इन 3 मूलांक वालों को मिलेगा अचानक लाभ

Ank Rashifal 6 June 2026: आज भाग्यांक 4 का विशेष असर रहेगा. जानें मूलांक 1 से 9 तक का आर्थिक, करियर और लव लाइफ का दैनिक राशिफल, शुभ अंक और भाग्यशाली रंग.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 06 Jun 2026 02:37 AM (IST)
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Ank Rashifal 6 June 2026: अंक शास्त्र के अनुसार, 6 जून 2026 की तारीख के सभी अंकों का योग करने पर 6+0+6+2+0+2+6 = 22 आता है. इसके बाद 2+2 = 4 होता है. यानी आज का भाग्यांक (Destiny Number) 4 है, जिसका स्वामी छाया ग्रह राहु हैं. शनिवार और राहु के अंक का यह मेल अचानक बड़े बदलाव और अप्रत्याशित लाभ का संकेत देता है.

आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक का अंक राशिफल..

मूलांक 1 (तारीख 1, 10, 19, 28)

  • करियर व धन: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. आज अचानक किसी नए स्रोत से धन लाभ हो सकता है, लेकिन शॉर्टकट अपनाने से बचें.
  • लव लाइफ व सेहत: जीवनसाथी के साथ वैचारिक तालमेल अच्छा रहेगा. आंखों में थोड़ी जलन या थकान महसूस हो सकती है.
  • शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: नारंगी

मूलांक 2 (तारीख 2, 11, 20, 29)

  • करियर व धन: नौकरीपेशा जातकों को आज अपने काम पर अधिक ध्यान देना होगा. व्यापार में कोई भी बड़ा सौदा जल्दबाजी में न करें.
  • लव लाइफ व सेहत: परिवार के साथ शांतिपूर्ण समय बीतेगा. अनावश्यक चिंताओं से बचें और खान-पान को संतुलित रखें.
  • शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: सफेद

मूलांक 3 (तारीख 3, 12, 21, 30)

  • करियर व धन: आज आपकी निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी. अटके हुए सरकारी काम पूरे हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी.
  • लव लाइफ व सेहत: प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास बढ़ेगा. सेहत के लिहाज से आज का दिन अनुकूल रहने वाला है.
  • शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: पीला

मूलांक 4 (तारीख 4, 13, 22, 31)

  • करियर व धन: आज आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों राहु के प्रभाव में हैं. करियर में अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी या नया अवसर मिल सकता है.
  • लव लाइफ व सेहत: वाणी में थोड़ी कठोरता आ सकती है, शांत रहकर बातचीत करें. मानसिक तनाव और भ्रम से बचने की कोशिश करें.
  • शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: नीला

मूलांक 5 (तारीख 5, 14, 23)

  • करियर व धन: आईटी, बैंकिंग और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन है. निवेश से अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत हैं.
  • लव लाइफ व सेहत: दोस्तों के साथ गेट-टुगेदर का प्लान बन सकता है. सेहत अच्छी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा.
  • शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: हरा

मूलांक 6 (तारीख 6, 15, 24)

  • करियर व धन: रचनात्मक कार्यों और कला से जुड़े लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. सुख-सुविधाओं और गैजेट्स पर खर्च बढ़ेगा.
  • लव लाइफ व सेहत: वैवाहिक जीवन में रोमांस बढ़ेगा. मौसमी बीमारियों के प्रति लापरवाही न बरतें.
  • शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: गुलाबी

मूलांक 7 (तारीख 7, 16, 25)

  • करियर व धन: व्यापार में नई रणनीतियां सफल होंगी. अटका हुआ पैसा या फंसा हुआ भुगतान आज वापस मिल सकता है.
  • लव लाइफ व सेहत: आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा. मानसिक रूप से आप काफी शांत और संतुलित महसूस करेंगे.
  • शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: हल्का क्रीम

मूलांक 8 (तारीख 8, 17, 26)

  • करियर व धन: शनिवार का दिन होने से आपके काम में थोड़ी धीमी गति आ सकती है, लेकिन धैर्य रखें, मेहनत का पूरा फल मिलेगा. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में प्रगति होगी.
  • लव लाइफ व सेहत: पारिवारिक माहौल सामान्य रहेगा. वाहन चलाते समय आज विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है.
  • शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: गहरा नीला

मूलांक 9 (तारीख 9, 18, 27)

  • करियर व धन: कार्यक्षेत्र में आपके साहस और लीडरशिप की तारीफ होगी. नए व्यापारिक संबंध स्थापित हो सकते हैं जो आगे चलकर लाभकारी सिद्ध होंगे.
  • लव लाइफ व सेहत: भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार आएगा. आज ऊर्जा का स्तर काफी ऊंचा रहेगा.
  • शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: लाल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 06 Jun 2026 02:37 AM (IST)
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Lucky Number NUMEROLOGY Moolank Numerology Prediction AnkRashifal
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