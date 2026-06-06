Ank Rashifal 6 June: शनिवार को राहु के अंक का बड़ा प्रभाव, इन 3 मूलांक वालों को मिलेगा अचानक लाभ
Ank Rashifal 6 June 2026: आज भाग्यांक 4 का विशेष असर रहेगा. जानें मूलांक 1 से 9 तक का आर्थिक, करियर और लव लाइफ का दैनिक राशिफल, शुभ अंक और भाग्यशाली रंग.
Ank Rashifal 6 June 2026: अंक शास्त्र के अनुसार, 6 जून 2026 की तारीख के सभी अंकों का योग करने पर 6+0+6+2+0+2+6 = 22 आता है. इसके बाद 2+2 = 4 होता है. यानी आज का भाग्यांक (Destiny Number) 4 है, जिसका स्वामी छाया ग्रह राहु हैं. शनिवार और राहु के अंक का यह मेल अचानक बड़े बदलाव और अप्रत्याशित लाभ का संकेत देता है.
आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक का अंक राशिफल..
मूलांक 1 (तारीख 1, 10, 19, 28)
- करियर व धन: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. आज अचानक किसी नए स्रोत से धन लाभ हो सकता है, लेकिन शॉर्टकट अपनाने से बचें.
- लव लाइफ व सेहत: जीवनसाथी के साथ वैचारिक तालमेल अच्छा रहेगा. आंखों में थोड़ी जलन या थकान महसूस हो सकती है.
- शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: नारंगी
मूलांक 2 (तारीख 2, 11, 20, 29)
- करियर व धन: नौकरीपेशा जातकों को आज अपने काम पर अधिक ध्यान देना होगा. व्यापार में कोई भी बड़ा सौदा जल्दबाजी में न करें.
- लव लाइफ व सेहत: परिवार के साथ शांतिपूर्ण समय बीतेगा. अनावश्यक चिंताओं से बचें और खान-पान को संतुलित रखें.
- शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: सफेद
मूलांक 3 (तारीख 3, 12, 21, 30)
- करियर व धन: आज आपकी निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी. अटके हुए सरकारी काम पूरे हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी.
- लव लाइफ व सेहत: प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास बढ़ेगा. सेहत के लिहाज से आज का दिन अनुकूल रहने वाला है.
- शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: पीला
मूलांक 4 (तारीख 4, 13, 22, 31)
- करियर व धन: आज आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों राहु के प्रभाव में हैं. करियर में अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी या नया अवसर मिल सकता है.
- लव लाइफ व सेहत: वाणी में थोड़ी कठोरता आ सकती है, शांत रहकर बातचीत करें. मानसिक तनाव और भ्रम से बचने की कोशिश करें.
- शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: नीला
मूलांक 5 (तारीख 5, 14, 23)
- करियर व धन: आईटी, बैंकिंग और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन है. निवेश से अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत हैं.
- लव लाइफ व सेहत: दोस्तों के साथ गेट-टुगेदर का प्लान बन सकता है. सेहत अच्छी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा.
- शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: हरा
मूलांक 6 (तारीख 6, 15, 24)
- करियर व धन: रचनात्मक कार्यों और कला से जुड़े लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. सुख-सुविधाओं और गैजेट्स पर खर्च बढ़ेगा.
- लव लाइफ व सेहत: वैवाहिक जीवन में रोमांस बढ़ेगा. मौसमी बीमारियों के प्रति लापरवाही न बरतें.
- शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: गुलाबी
मूलांक 7 (तारीख 7, 16, 25)
- करियर व धन: व्यापार में नई रणनीतियां सफल होंगी. अटका हुआ पैसा या फंसा हुआ भुगतान आज वापस मिल सकता है.
- लव लाइफ व सेहत: आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा. मानसिक रूप से आप काफी शांत और संतुलित महसूस करेंगे.
- शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: हल्का क्रीम
मूलांक 8 (तारीख 8, 17, 26)
- करियर व धन: शनिवार का दिन होने से आपके काम में थोड़ी धीमी गति आ सकती है, लेकिन धैर्य रखें, मेहनत का पूरा फल मिलेगा. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में प्रगति होगी.
- लव लाइफ व सेहत: पारिवारिक माहौल सामान्य रहेगा. वाहन चलाते समय आज विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है.
- शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: गहरा नीला
मूलांक 9 (तारीख 9, 18, 27)
- करियर व धन: कार्यक्षेत्र में आपके साहस और लीडरशिप की तारीफ होगी. नए व्यापारिक संबंध स्थापित हो सकते हैं जो आगे चलकर लाभकारी सिद्ध होंगे.
- लव लाइफ व सेहत: भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार आएगा. आज ऊर्जा का स्तर काफी ऊंचा रहेगा.
- शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: लाल
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