Ank Rashifal 11 June 2026: कंजूस, दिलदार या धोखेबाज? अपनी बर्थ डेट से जानें अपनी असली पर्सनालिटी का सच
Ank Rashifal 10 June 2026: आज भाग्यांक 9 और मूलांक 2 का विशेष योग. वीडियो फॉर्मेट में जानें मूलांक 1 से 9 तक का स्वभाव, कमजोरियां, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ का सटीक भविष्यफल.
Ank Rashifal Today (11 जून 2026): अंक शास्त्र (Numerology) के अनुसार, 11 जून 2026 की तारीख के सभी अंकों का योग करने पर 1+1+0+6+2+0+2+6 = 18 आता है. इसके बाद 1+8 = 9 होता है. यानी आज का भाग्यांक (Destiny Number) 9 है, जिसका स्वामी मंगल देव हैं. वहीं आज की तारीख का मूलांक 2 (1+1 = 2) है, जिसका स्वामी चंद्र देव हैं.
आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक का पूरा राशिफल.
मूलांक 1 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है)
- स्वामी ग्रह: सूर्य
- स्वभाव: महत्वाकांक्षी, स्वतंत्र सोच रखने वाले, साहसी और स्वाभिमानी.
- अच्छी बातें: कमाल की नेतृत्व क्षमता (Leadership Skills), किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाना और उच्च आत्मविश्वास.
- कमजोरियां: अत्यधिक अहंकार (Ego), दूसरों के अधीन रहकर काम न कर पाना और कभी-कभी जल्दबाजी में फैसले लेना.
- करियर (Job & Career): सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक पद (Administration), मैनेजमेंट और लीडरशिप वाले कार्य. आज प्रमोशन के योग हैं.
- शुभ रंग व दिन: मैरून और रविवार
- शुभ अंक: 1, 3, 9
- प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों में वफादार और सुरक्षात्मक होते हैं, लेकिन पार्टनर पर अपनी मर्जी थोप सकते हैं. आज जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.
- उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें.
मूलांक 2 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है)
- स्वामी ग्रह: चंद्र
- स्वभाव: संवेदनशील, शांत, कल्पनाशील और बेहद भावुक.
- अच्छी बातें: दूसरों की भावनाओं को समझना, बेहतरीन रचनात्मकता (Creativity) और रिश्तों में सामंजस्य बिठाना.
- कमजोरियां: मानसिक अस्थिरता, मूड स्विंग्स (Mood Swings) और बहुत जल्दी दूसरों की बातों से आहत हो जाना.
- करियर (Job & Career): कला, संगीत, लेखन, आयात-निर्यात (Import-Export) और लिक्विड बिजनेस. आज नौकरीपेशा लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.
- शुभ रंग व दिन: सफेद, क्रीम और सोमवार
- शुभ अंक: 2, 7
- प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों में बेहद रोमांटिक और केयरिंग होते हैं. आज पार्टनर के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव बहुत गहरा रहेगा.
- उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें.
मूलांक 3 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 तारीख को हुआ है)
- स्वामी ग्रह: गुरु (बृहस्पति)
- स्वभाव: ज्ञानी, अनुशासित, धार्मिक और दूरदर्शी.
- अच्छी बातें: बेहतरीन बातचीत की कला (Communication), दूसरों को सही मार्गदर्शन देना और हमेशा सीखते रहना.
- कमजोरियां: अत्यधिक आत्म-केंद्रित हो जाना, दूसरों को खुद से कम आंकना और फिजूलखर्ची.
- करियर (Job & Career): शिक्षण (Teaching), वकालत, बैंकिंग, कंसल्टेंसी और बिजनेस. आज बिजनेस में कोई बड़ी डील या नया एग्रीमेंट साइन हो सकता है.
- शुभ रंग व दिन: पीला, केसरिया और गुरुवार
- शुभ अंक: 3, 5, 9
- प्रेम संबंध (Love Life): वैवाहिक जीवन बेहद सुखद और सम्मानजनक रहता है. आज परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा.
- उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं.
मूलांक 4 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 तारीख को हुआ है)
- स्वामी ग्रह: राहु
- स्वभाव: मेहनती, अलग सोच रखने वाले, अनुशासित, रहस्यमयी और जिद्दी.
- अच्छी बातें: कठिन मेहनत करने की क्षमता, नई सोच और अलग आइडिया, जिम्मेदारी निभाने में मजबूत, मुश्किल समय में भी टिके रहना.
- कमजोरियां: जल्दी तनाव लेना, जिद्दी स्वभाव, लोगों पर जल्दी भरोसा न करना, मन में उलझन रहना.
- करियर (Job & Career): टेक्नोलॉजी, रिसर्च, राजनीति, बिजनेस, मैनेजमेंट और प्लानिंग. आज ऑफिस में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें.
- शुभ रंग व दिन: नीला, ग्रे और शनिवार, रविवार
- शुभ अंक: 4, 6, 8
- प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों में वफादार होते हैं लेकिन अपनी भावनाएं जल्दी व्यक्त नहीं करते. आज पार्टनर से हल्की नोकझोंक संभव है.
- उपाय: शनिवार को सस्ती के तेल का दान करें और "ॐ रां राहवे नमः" मंत्र का जाप करें.
मूलांक 5 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को हुआ है)
- स्वामी ग्रह: बुध
- स्वभाव: जिंदादिल, फुर्तीले, बिजनेस माइंडेड और बहुमुखी प्रतिभा के धनी.
- अच्छी बातें: परिस्थितियों के अनुसार तुरंत ढल जाना, गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर और कमाल के कैलकुलेशन.
- कमजोरियां: एक काम पर ज्यादा देर टिक न पाना, जल्दी ऊब जाना और कभी-कभी सट्टेबाजी या शॉर्टकट की तरफ भागना.
- करियर (Job & Career): मार्केटिंग, आईटी, कोडिंग, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट और मीडिया. आज निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के संकेत हैं.
- शुभ रंग व दिन: हरा और बुधवार
- शुभ अंक: 5, 1, 6
- प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों में दोस्ती को प्राथमिकता देते हैं. आज पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव या डिनर का प्लान बन सकता है.
- उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं.
मूलांक 6 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15, 24 तारीख को हुआ है)
- स्वामी ग्रह: शुक्र
- स्वभाव: आकर्षक, विलासिता प्रेमी, कलात्मक और रोमांटिक.
- अच्छी बातें: हर चीज को व्यवस्थित और सुंदर रखना, लोगों को आकर्षित करने की क्षमता और आलीशान जीवन जीना.
- कमजोरियां: दिखावे पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना, आलोचना बर्दाश्त न करना और भोग-विलास में डूबे रहना.
- करियर (Job & Career): फैशन, ग्लैमर, डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट और कला क्षेत्र. आज सुख-साधनों की शॉपिंग पर मोटा पैसा खर्च हो सकता है.
- शुभ रंग व दिन: गुलाबी, चमकीला सफेद और शुक्रवार
- शुभ अंक: 6, 5, 8
- प्रेम संबंध (Love Life): लव लाइफ के मामले में बेहद भाग्यशाली होते हैं. आज का दिन आपके रिश्तों के लिए सबसे रोमांटिक साबित हो सकता है.
- उपाय: किसी मंदिर में मिश्री या सफेद मिठाई का दान करें.
मूलांक 7 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16, 25 तारीख को हुआ है)
- स्वामी ग्रह: केतु
- स्वभाव: दार्शनिक, आध्यात्मिक, अकेले रहने वाले और खोजी प्रवृत्ति के.
- अच्छी बातें: गजब का अंतर्ज्ञान (Intuition Power), दिखावे से कोसों दूर रहना और गहराई से किसी चीज की रिसर्च करना.
- कमजोरियां: अत्यधिक सोचना (Overthinking), समाज से कटे रहना और जल्दी किसी पर भरोसा न कर पाना.
- करियर (Job & Career): रिसर्च, अध्यात्म, कोडिंग, लेखन और गूढ़ विज्ञान (Occult Science). आज आपका अंतर्ज्ञान आपको किसी बड़े धोखे से बचाएगा.
- शुभ रंग व दिन: हल्का ग्रे, क्रीम और गुरुवार
- शुभ अंक: 7, 2
- प्रेम संबंध (Love Life): ये रिश्तों में दिखावा पसंद नहीं करते, मानसिक जुड़ाव चाहते हैं. आज पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा.
- उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा चढ़ाएं.
मूलांक 8 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को हुआ है)
- स्वामी ग्रह: शनि
- स्वभाव: गंभीर, बेहद अनुशासित, न्यायप्रिय और अंतर्मुखी (Introvert).
- अच्छी बातें: बिना थके कड़ी मेहनत करना, संकट के समय चट्टान की तरह खड़े रहना और जीवन में बड़ा साम्राज्य खड़ा करना.
- कमजोरियां: स्वभाव में कड़ापन होना, अपनी फीलिंग्स शेयर न कर पाना और जीवन में हर चीज देरी से मिलना.
- करियर (Job & Career): प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, लोहा उद्योग, कानून और राजनीति. आज शाम तक आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ या नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है.
- शुभ रंग व दिन: गहरा नीला, काला और शनिवार
- शुभ अंक: 8, 4, 6
- प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों को बहुत गंभीरता से निभाते हैं, लेकिन आज काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर थोड़ा नाराज हो सकता है.
- उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीया जलाएं.
मूलांक 9 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18, 27 तारीख को हुआ है)
- स्वामी ग्रह: मंगल
- स्वभाव: साहसी, निडर, ऊर्जावान और थोड़े आक्रामक.
- अच्छी बातें: किसी भी चुनौती से न डरना, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना और गजब की फिजिकल एनर्जी.
- कमजोरियां: गुस्सा नाक पर रहना, जल्दबाजी में बड़े फैसले लेना और अपनी बात पर अड़ जाना.
- करियर (Job & Career): सेना, पुलिस, स्पोर्ट्स, फायर फाइटिंग, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट. आज भाग्यांक 9 की ऊर्जा आपके साथ है, रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे.
- शुभ रंग व दिन: लाल, नारंगी और मंगलवार
- शुभ अंक: 9, 1, 3
- प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों में पजेसिव होते हैं, लेकिन दिल के बहुत साफ होते हैं. आज पार्टनर पर अपना निर्णय थोपने से बचें.
- उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं.
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