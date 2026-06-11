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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रAnk Rashifal 11 June 2026: कंजूस, दिलदार या धोखेबाज? अपनी बर्थ डेट से जानें अपनी असली पर्सनालिटी का सच

Ank Rashifal 11 June 2026: कंजूस, दिलदार या धोखेबाज? अपनी बर्थ डेट से जानें अपनी असली पर्सनालिटी का सच

Ank Rashifal 10 June 2026: आज भाग्यांक 9 और मूलांक 2 का विशेष योग. वीडियो फॉर्मेट में जानें मूलांक 1 से 9 तक का स्वभाव, कमजोरियां, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ का सटीक भविष्यफल.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 11 Jun 2026 12:22 AM (IST)
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Ank Rashifal Today (11 जून 2026): अंक शास्त्र (Numerology) के अनुसार, 11 जून 2026 की तारीख के सभी अंकों का योग करने पर 1+1+0+6+2+0+2+6 = 18 आता है. इसके बाद 1+8 = 9 होता है. यानी आज का भाग्यांक (Destiny Number) 9 है, जिसका स्वामी मंगल देव हैं. वहीं आज की तारीख का मूलांक 2 (1+1 = 2) है, जिसका स्वामी चंद्र देव हैं.

आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक का पूरा राशिफल.

मूलांक 1 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है)

  • स्वामी ग्रह: सूर्य
  • स्वभाव: महत्वाकांक्षी, स्वतंत्र सोच रखने वाले, साहसी और स्वाभिमानी.
  • अच्छी बातें: कमाल की नेतृत्व क्षमता (Leadership Skills), किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाना और उच्च आत्मविश्वास.
  • कमजोरियां: अत्यधिक अहंकार (Ego), दूसरों के अधीन रहकर काम न कर पाना और कभी-कभी जल्दबाजी में फैसले लेना.
  • करियर (Job & Career): सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक पद (Administration), मैनेजमेंट और लीडरशिप वाले कार्य. आज प्रमोशन के योग हैं.
  • शुभ रंग व दिन: मैरून और रविवार
  • शुभ अंक: 1, 3, 9
  • प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों में वफादार और सुरक्षात्मक होते हैं, लेकिन पार्टनर पर अपनी मर्जी थोप सकते हैं. आज जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.
  • उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें.

मूलांक 2 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है)

  • स्वामी ग्रह: चंद्र
  • स्वभाव: संवेदनशील, शांत, कल्पनाशील और बेहद भावुक.
  • अच्छी बातें: दूसरों की भावनाओं को समझना, बेहतरीन रचनात्मकता (Creativity) और रिश्तों में सामंजस्य बिठाना.
  • कमजोरियां: मानसिक अस्थिरता, मूड स्विंग्स (Mood Swings) और बहुत जल्दी दूसरों की बातों से आहत हो जाना.
  • करियर (Job & Career): कला, संगीत, लेखन, आयात-निर्यात (Import-Export) और लिक्विड बिजनेस. आज नौकरीपेशा लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.
  • शुभ रंग व दिन: सफेद, क्रीम और सोमवार
  • शुभ अंक: 2, 7
  • प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों में बेहद रोमांटिक और केयरिंग होते हैं. आज पार्टनर के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव बहुत गहरा रहेगा.
  • उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें.

मूलांक 3 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 तारीख को हुआ है)

  • स्वामी ग्रह: गुरु (बृहस्पति)
  • स्वभाव: ज्ञानी, अनुशासित, धार्मिक और दूरदर्शी.
  • अच्छी बातें: बेहतरीन बातचीत की कला (Communication), दूसरों को सही मार्गदर्शन देना और हमेशा सीखते रहना.
  • कमजोरियां: अत्यधिक आत्म-केंद्रित हो जाना, दूसरों को खुद से कम आंकना और फिजूलखर्ची.
  • करियर (Job & Career): शिक्षण (Teaching), वकालत, बैंकिंग, कंसल्टेंसी और बिजनेस. आज बिजनेस में कोई बड़ी डील या नया एग्रीमेंट साइन हो सकता है.
  • शुभ रंग व दिन: पीला, केसरिया और गुरुवार
  • शुभ अंक: 3, 5, 9
  • प्रेम संबंध (Love Life): वैवाहिक जीवन बेहद सुखद और सम्मानजनक रहता है. आज परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा.
  • उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं.

मूलांक 4 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 तारीख को हुआ है)

  • स्वामी ग्रह: राहु
  • स्वभाव: मेहनती, अलग सोच रखने वाले, अनुशासित, रहस्यमयी और जिद्दी.
  • अच्छी बातें: कठिन मेहनत करने की क्षमता, नई सोच और अलग आइडिया, जिम्मेदारी निभाने में मजबूत, मुश्किल समय में भी टिके रहना.
  • कमजोरियां: जल्दी तनाव लेना, जिद्दी स्वभाव, लोगों पर जल्दी भरोसा न करना, मन में उलझन रहना.
  • करियर (Job & Career): टेक्नोलॉजी, रिसर्च, राजनीति, बिजनेस, मैनेजमेंट और प्लानिंग. आज ऑफिस में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें.
  • शुभ रंग व दिन: नीला, ग्रे और शनिवार, रविवार
  • शुभ अंक: 4, 6, 8
  • प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों में वफादार होते हैं लेकिन अपनी भावनाएं जल्दी व्यक्त नहीं करते. आज पार्टनर से हल्की नोकझोंक संभव है.
  • उपाय: शनिवार को सस्ती के तेल का दान करें और "ॐ रां राहवे नमः" मंत्र का जाप करें.

मूलांक 5 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को हुआ है)

  • स्वामी ग्रह: बुध
  • स्वभाव: जिंदादिल, फुर्तीले, बिजनेस माइंडेड और बहुमुखी प्रतिभा के धनी.
  • अच्छी बातें: परिस्थितियों के अनुसार तुरंत ढल जाना, गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर और कमाल के कैलकुलेशन.
  • कमजोरियां: एक काम पर ज्यादा देर टिक न पाना, जल्दी ऊब जाना और कभी-कभी सट्टेबाजी या शॉर्टकट की तरफ भागना.
  • करियर (Job & Career): मार्केटिंग, आईटी, कोडिंग, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट और मीडिया. आज निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के संकेत हैं.
  • शुभ रंग व दिन: हरा और बुधवार
  • शुभ अंक: 5, 1, 6
  • प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों में दोस्ती को प्राथमिकता देते हैं. आज पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव या डिनर का प्लान बन सकता है.
  • उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं.

मूलांक 6 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15, 24 तारीख को हुआ है)

  • स्वामी ग्रह: शुक्र
  • स्वभाव: आकर्षक, विलासिता प्रेमी, कलात्मक और रोमांटिक.
  • अच्छी बातें: हर चीज को व्यवस्थित और सुंदर रखना, लोगों को आकर्षित करने की क्षमता और आलीशान जीवन जीना.
  • कमजोरियां: दिखावे पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना, आलोचना बर्दाश्त न करना और भोग-विलास में डूबे रहना.
  • करियर (Job & Career): फैशन, ग्लैमर, डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट और कला क्षेत्र. आज सुख-साधनों की शॉपिंग पर मोटा पैसा खर्च हो सकता है.
  • शुभ रंग व दिन: गुलाबी, चमकीला सफेद और शुक्रवार
  • शुभ अंक: 6, 5, 8
  • प्रेम संबंध (Love Life): लव लाइफ के मामले में बेहद भाग्यशाली होते हैं. आज का दिन आपके रिश्तों के लिए सबसे रोमांटिक साबित हो सकता है.
  • उपाय: किसी मंदिर में मिश्री या सफेद मिठाई का दान करें.

मूलांक 7 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16, 25 तारीख को हुआ है)

  • स्वामी ग्रह: केतु
  • स्वभाव: दार्शनिक, आध्यात्मिक, अकेले रहने वाले और खोजी प्रवृत्ति के.
  • अच्छी बातें: गजब का अंतर्ज्ञान (Intuition Power), दिखावे से कोसों दूर रहना और गहराई से किसी चीज की रिसर्च करना.
  • कमजोरियां: अत्यधिक सोचना (Overthinking), समाज से कटे रहना और जल्दी किसी पर भरोसा न कर पाना.
  • करियर (Job & Career): रिसर्च, अध्यात्म, कोडिंग, लेखन और गूढ़ विज्ञान (Occult Science). आज आपका अंतर्ज्ञान आपको किसी बड़े धोखे से बचाएगा.
  • शुभ रंग व दिन: हल्का ग्रे, क्रीम और गुरुवार
  • शुभ अंक: 7, 2
  • प्रेम संबंध (Love Life): ये रिश्तों में दिखावा पसंद नहीं करते, मानसिक जुड़ाव चाहते हैं. आज पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा.
  • उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा चढ़ाएं.

मूलांक 8 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को हुआ है)

  • स्वामी ग्रह: शनि
  • स्वभाव: गंभीर, बेहद अनुशासित, न्यायप्रिय और अंतर्मुखी (Introvert).
  • अच्छी बातें: बिना थके कड़ी मेहनत करना, संकट के समय चट्टान की तरह खड़े रहना और जीवन में बड़ा साम्राज्य खड़ा करना.
  • कमजोरियां: स्वभाव में कड़ापन होना, अपनी फीलिंग्स शेयर न कर पाना और जीवन में हर चीज देरी से मिलना.
  • करियर (Job & Career): प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, लोहा उद्योग, कानून और राजनीति. आज शाम तक आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ या नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है.
  • शुभ रंग व दिन: गहरा नीला, काला और शनिवार
  • शुभ अंक: 8, 4, 6
  • प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों को बहुत गंभीरता से निभाते हैं, लेकिन आज काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर थोड़ा नाराज हो सकता है.
  • उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीया जलाएं.

मूलांक 9 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18, 27 तारीख को हुआ है)

  • स्वामी ग्रह: मंगल
  • स्वभाव: साहसी, निडर, ऊर्जावान और थोड़े आक्रामक.
  • अच्छी बातें: किसी भी चुनौती से न डरना, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना और गजब की फिजिकल एनर्जी.
  • कमजोरियां: गुस्सा नाक पर रहना, जल्दबाजी में बड़े फैसले लेना और अपनी बात पर अड़ जाना.
  • करियर (Job & Career): सेना, पुलिस, स्पोर्ट्स, फायर फाइटिंग, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट. आज भाग्यांक 9 की ऊर्जा आपके साथ है, रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे.
  • शुभ रंग व दिन: लाल, नारंगी और मंगलवार
  • शुभ अंक: 9, 1, 3
  • प्रेम संबंध (Love Life): रिश्तों में पजेसिव होते हैं, लेकिन दिल के बहुत साफ होते हैं. आज पार्टनर पर अपना निर्णय थोपने से बचें.
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं.

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About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 11 Jun 2026 12:22 AM (IST)
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