Ank Rashifal Today (10 जून 2026): अंक शास्त्र (Numerology) के अनुसार, हमारी जन्म तारीख का हमारे जीवन, बुद्धि, करियर और आर्थिक फैसलों पर गहरा प्रभाव होता है. बुधवार का दिन अंक ज्योतिष में बेहद खास माना जाता है क्योंकि इसका संबंध बुद्धि और व्यापार के दाता बुध ग्रह से है.

अगर हम 10 जून 2026 की तारीख के सभी अंकों का योग करें, तो 1+0+0+6+2+0+2+6 = 17 आता है. इसके बाद 1+7 = 8 होता है. यानी आज का भाग्यांक (Destiny Number) 8 है, जिसका स्वामी न्याय और अनुशासन के कारक शनि देव हैं. वहीं आज की तारीख का मूलांक 1 (1+0 = 1) है, जिसके स्वामी सूर्य देव हैं. बुधवार के दिन सूर्य के मूलांक (1) और शनि के भाग्यांक (8) का यह मेल करियर में स्थिरता, नए व्यापारिक समझौतों और कड़े फैसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहा है.

आइए जानते हैं आपकी जन्म तारीख की गणना के अनुसार आपका मूलांक, आपकी पर्सनालिटी और आज का नौकरी, करियर, फाइनेंस व लव राशिफल क्या संकेत दे रहा है.

मूलांक 1 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप जन्मजात लीडर और बेहद स्वाभिमानी होते हैं. आपमें किसी भी विपरीत परिस्थिति से अकेले लड़ने का साहस होता है.

नौकरी व करियर: आज ऑफिस में आपके काम और मैनेजमेंट स्किल्स की तारीफ होगी. सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

फाइनेंस व लव लाइफ: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन आज भाग्यांक 8 के प्रभाव से निवेश के मामलों में जल्दबाजी न करें. लव लाइफ में अहंकार को बीच में न आने दें, पार्टनर की बात को समझें.

शुभ अंक: 1

1 शुभ रंग: लाल

मूलांक 2 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप बेहद संवेदनशील, कल्पनाशील और शांत स्वभाव के होते हैं. आप दूसरों की भावनाओं का बहुत सम्मान करते हैं.

नौकरी व करियर: आज नौकरीपेशा लोगों को काम के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है. कला, लेखन या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है.

फाइनेंस व लव लाइफ: पैसों के लेन-देन में आज सावधानी बरतें, किसी को उधार देने से बचें. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और मानसिक शांति का अनुभव होगा.

शुभ अंक: 2

2 शुभ रंग: सफेद

मूलांक 3 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप बेहद ज्ञानी, महत्वाकांक्षी और अच्छे मार्गदर्शक होते हैं. आपका सेंस ऑफ ह्यूमर और बातचीत का तरीका दूसरों को प्रभावित करता है.

नौकरी व करियर: बिजनेस करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन है. बुध और गुरु की ऊर्जा से कोई नई व्यापारिक डील फाइनल हो सकती है. नौकरी में प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे.

फाइनेंस व लव लाइफ: धन लाभ के मजबूत योग बने हुए हैं. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी.

शुभ अंक: 3

3 शुभ रंग: पीला

मूलांक 4 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप लीक से हटकर सोचने वाले (Out of the box thinker) और बेहद व्यावहारिक होते हैं. आप हर काम को बहुत बारीकी से करते हैं.

नौकरी व करियर: कार्यस्थल पर आज अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और अपनी गुप्त रणनीतियों को किसी के साथ शेयर न करें.

फाइनेंस व लव लाइफ: अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, जिससे बजट प्रभावित होगा. लव लाइफ में किसी गलतफहमी के कारण तनाव हो सकता है, शांति से बात सुलझाएं.

शुभ अंक: 7

7 शुभ रंग: आसमानी

मूलांक 5 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप बेहद बुद्धिमान, जिंदादिल और बहुमुखी प्रतिभा (Versatile) के धनी होते हैं. व्यापार की समझ आपमें जन्मजात होती है.

नौकरी व करियर: आज बुधवार का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. मीडिया, बैंकिंग, मार्केटिंग और कोडिंग से जुड़े लोगों को करियर में बड़ी छलांग लगाने का मौका मिलेगा.

फाइनेंस व लव लाइफ: शेयर मार्केट या निवेश से आज बंपर मुनाफा हो सकता है. लव पार्टनर के साथ आज कहीं बाहर घूमने या डिनर का प्लान बनेगा, जिससे नजदीकियां बढ़ेंगी.

शुभ अंक: 5

5 शुभ रंग: हरा

मूलांक 6 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15, 24 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप कलाप्रेमी, आकर्षक व्यक्तित्व वाले और सुख-सुविधाओं से जीवन जीना पसंद करते हैं. लोग आपकी संगति पसंद करते हैं.

नौकरी व करियर: फैशन, ग्लैमर, इंटीरियर या डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ा मुकाम या सम्मान मिल सकता है. नौकरी में आपके काम की सराहना होगी.

फाइनेंस व लव लाइफ: आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन सुख-साधनों और ब्रांडेड चीजों पर खर्च भी अधिक होगा. वैवाहिक जीवन में रोमांस और आपसी तालमेल बहुत शानदार रहेगा.

शुभ अंक: 6

6 शुभ रंग: गुलाबी

मूलांक 7 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16, 25 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप दार्शनिक, आध्यात्मिक और खोजी प्रवृत्ति के होते हैं. आपको दिखावा पसंद नहीं होता और आप अकेले में वक्त बिताना पसंद करते हैं.

नौकरी व करियर: रिसर्च, तकनीकी क्षेत्र या अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी ईमानदारी की तारीफ होगी.

फाइनेंस व लव लाइफ: अटका हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है, जिससे वित्तीय राहत मिलेगी. पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद दूर होंगे और वे आपकी भावनाओं को समझेंगे.

शुभ अंक: 2

2 शुभ रंग: हल्का क्रीम

मूलांक 8 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप बेहद अनुशासित, गंभीर, मेहनती और न्यायप्रिय होते हैं. आप शॉर्टकट के बजाय लगातार प्रयास करने पर भरोसा करते हैं.

नौकरी व करियर: आज आपका भाग्यांक भी 8 है! प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, लोहा या कानून के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है.

फाइनेंस व लव लाइफ: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन निवेश के फैसलों में अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें. काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर को समय कम दे पाएंगे, प्यार से बात संभालें.

शुभ अंक: 8

8 शुभ रंग: गहरा नीला

मूलांक 9 (यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18, 27 तारीख को हुआ है)

Personality Trait: आप बेहद साहसी, निडर, ऊर्जावान और मददगार स्वभाव के होते हैं. आपका गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन आप दिल के साफ होते हैं.

नौकरी व करियर: सेना, पुलिस, स्पोर्ट्स या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी सफलता या पदोन्नति मिल सकती है. नए व्यापारिक संबंध स्थापित होंगे.

फाइनेंस व लव लाइफ: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, लेकिन आज जोश में आकर कहीं भी बड़ा निवेश करने से बचें. प्रेम संबंधों में नया उत्साह और विश्वास देखने को मिलेगा.

शुभ अंक: 9

9 शुभ रंग: केसरिया

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