Mithun Weekly Love Horoscope 12 to 18 January 2026: प्रेम और रोमांस हमेशा हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं और सही समय पर सही दिशा में कदम उठाना रिश्तों को मजबूत बनाता है. 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक का यह साप्ताहिक लव राशिफल आपके लिए बताएगा कि इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में कौन से नए मौके आपके इंतजार में हैं, किन रिश्तों में गहराई और समझदारी बढ़ेगी और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

अविवाहित और रिलेशनशिप में जुड़े दोनों जातकों के लिए यह सप्ताह रोमांस, नजदीकियों और भावनात्मक संतुलन से भरा रहेगा. जानिए, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से वृषभ राशि के लिए कौन सा रंग और नंबर लाएगा खुशियों की बहार और कौन सा उपाय बनाएगा आपके रिश्तों को और भी मजबूत.

मिथुन राशि साप्ताहिक लव राशिफल (Gemini Saptahik Rashifal)

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम और रोमांस के लिहाज से काफी उत्साहपूर्ण और रंगीन रहने वाला है. आपकी बातों में आकर्षण और व्यवहार में मिठास बढ़ेगी, जिससे लोग आपकी ओर आसानी से खिंचे चले आएंगे. अविवाहित जातकों को इस दौरान प्रेम के अच्छे अवसर मिल सकते हैं, खासकर किसी सामाजिक कार्यक्रम, ऑफिस मीटिंग या दोस्तों की महफिल के दौरान कोई खास व्यक्ति आपकी जिंदगी में दस्तक दे सकता है. जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा. आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर बात कर सकते हैं, जिससे रिश्ता और गहरा होगा. हालांकि, छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि गलतफहमी रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है. सप्ताह के अंत में कोई रोमांटिक सरप्राइज या खास मुलाकात दिल को खुश कर सकती है. अपने साथी की भावनाओं और इच्छाओं को समझना इस समय रिश्ते को और मजबूत बनाएगा.

मिथुन राशि का शुभ नंबर- 3, 11

3, 11 मिथुन राशि का शुभ रंग- पीला

पीला मिथुन राशि का उपाय- हफ्ते में एक बार अपने प्रेमी/प्रेमिका को फूल भेंट करें. गुरुवार को चांदी का कोई छोटा गहना पहनना शुभ रहेगा.