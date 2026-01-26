Mithun Weekly Horoscope 2026: मिथुन राशि के प्रेम जीवन में मिठास बढ़ाएगा यह सप्ताह, करियर को मिलेगी दिशा
Mithun Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: मिथुन राशि के लिए 26 जनवरी-1 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन वीकली राशिफल.
Mithun Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: मिथुन राशि के लिए वीक स्टार्टिंग अत्यंत ही शुभ रहने वाला है. आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे. बीते कुछ समय से जिन कार्यों में आपको सफलता और लाभ की प्राप्ति हो रही थी, उनमें अब अपेक्षित प्रगति होती दिखाई देगी. मिथुन राशि वाले ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली जी से जानें 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक अपना साप्ताहिक राशिफल.
कार्यक्षेत्र- टेक्निकल पर्सन को अपने कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता मिलने के आसार हैं. एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में अनुकूल माहौल मिलेगा. सीनियर आपके कार्यों से प्रसन्न होकर आपको कोई बड़ी रेस्पोंसिबिलिटी सौंप सकते हैं, जिससे आपकी साख ऑफिस में और मजबूत होगी. किसी भी टारगेट को पूरा करने में कोवर्कर्स का पूरा सहयोग मिलेगा.
फाइनेंस- करियर, बिजनेस और फाइनेंशियल दृष्टि से समय शुभ फलप्रद बना हुआ है. इनकम के नए सोर्स बनेंगे. उधार दिए हुए धन की प्राप्ति होगी. कुल मिलाकर पर्याप्त धनागम के योग बन रहे हैं और सौभाग्य भी आपका साथ देगा.
परिवार- फैमिली मेंबर के साथ माघ कुंभ या किसी धार्मिक यात्रा की प्लानिंग बन सकती है. यात्रा सुखद एवं आनंददायक साबित होगी. यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं तो आपको गुड न्यूज़ मिलने की प्रबल संभावना है. हाउस वाइफ की धार्मिक कार्यों की ओर रुचि बढ़ेगी.
प्रेम और दांपत्य जीवन- लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहेगी. आपसी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी. मैरिड लाइफ में मिठास बनी रहेगी और आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ सुखद पलों का आनंद लेंगे.
सेहत- सेहत की दृष्टि से समय सामान्य रहेगा, लेकिन मौसमी बीमारियों को लेकर अलर्ट रहने की आवश्यकता है. बदलते मौसम में खान-पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान रखें.
