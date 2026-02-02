हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mithun Weekly Horoscope 2026: मिथुन राशि के कानूनी मामले सुलझेंगे, वर्किंग वुमन को मिलेगी पहचान

Mithun Weekly Horoscope 2026: मिथुन राशि के कानूनी मामले सुलझेंगे, वर्किंग वुमन को मिलेगी पहचान

Mithun Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: मिथुन राशि के लिए 2 से 8 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन वीकली राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 02 Feb 2026 08:36 AM (IST)
Preferred Sources

Mithun Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: वीक स्टार्टिंग सेहत से जुड़ी कुछ दिक्कतों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो आपके लिए गुड लक लेकर आया है. करियर-बिज़नेस में तरक्की करने के बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं. लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है. इस दौरान आपके प्रभावी लोगां के साथ संबंध बनेंगे, जिनकी मदद से आपको जीवन में प्रगति करने का अवसर प्राप्त होगा.

  • आपको अपने घर में माता-पिता और भाई-बहनों की तरफ से पूरा सहयोग मिलता रहेगा.
  • आर्थिक खर्चे अधिक रहेंगे और किसी अपने से धोखा भी मिल सकता है।
  • घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा तो वहीं वर्किंग वुमन का कार्यक्षेत्र और घर-परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा.
  • जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं, उन्हें विशेष सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है. मिड वीक पिल्ग्रिमेज टूर के योग बनेंगे.
  • हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत थे, उनकी राह में आ रही अड़चनें दूर होंगी. एम्प्लॉयड पर्सन को इस दौरान ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है.
  • इस करियर बिज़नेस को बढ़ाने का कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है. कोर्ट-कचहरी के मामले में फैसला आपके हक में आ सकता है.
  • इस दौरान परिवार में भी आपसी प्रेम मजबूत होगा. युवा वर्ग द्वारा कोई सुखद समाचार मिल सकता है. इस सप्ताह किसी यात्रा का प्लान भी बन सकता है.
  • लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मधुर बने रहेंगे. दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा. स्वजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा.
  • सेहत संबंधी दिक्कतों को नजरअंदाज करने से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 02 Feb 2026 08:36 AM (IST)
Gemini Mithun Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
Embed widget