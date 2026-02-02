Mithun Weekly Horoscope 2026: मिथुन राशि के कानूनी मामले सुलझेंगे, वर्किंग वुमन को मिलेगी पहचान
Mithun Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: मिथुन राशि के लिए 2 से 8 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन वीकली राशिफल.
Mithun Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: वीक स्टार्टिंग सेहत से जुड़ी कुछ दिक्कतों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो आपके लिए गुड लक लेकर आया है. करियर-बिज़नेस में तरक्की करने के बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं. लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है. इस दौरान आपके प्रभावी लोगां के साथ संबंध बनेंगे, जिनकी मदद से आपको जीवन में प्रगति करने का अवसर प्राप्त होगा.
- आपको अपने घर में माता-पिता और भाई-बहनों की तरफ से पूरा सहयोग मिलता रहेगा.
- आर्थिक खर्चे अधिक रहेंगे और किसी अपने से धोखा भी मिल सकता है।
- घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा तो वहीं वर्किंग वुमन का कार्यक्षेत्र और घर-परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा.
- जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं, उन्हें विशेष सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है. मिड वीक पिल्ग्रिमेज टूर के योग बनेंगे.
- हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत थे, उनकी राह में आ रही अड़चनें दूर होंगी. एम्प्लॉयड पर्सन को इस दौरान ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है.
- इस करियर बिज़नेस को बढ़ाने का कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है. कोर्ट-कचहरी के मामले में फैसला आपके हक में आ सकता है.
- इस दौरान परिवार में भी आपसी प्रेम मजबूत होगा. युवा वर्ग द्वारा कोई सुखद समाचार मिल सकता है. इस सप्ताह किसी यात्रा का प्लान भी बन सकता है.
- लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मधुर बने रहेंगे. दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा. स्वजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा.
- सेहत संबंधी दिक्कतों को नजरअंदाज करने से बचें.
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि की रात कलावा और हल्दी का छोटा सा उपाय, चट मंगनी-पट होगी शादी
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL