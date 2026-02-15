एक्सप्लोरर
Mithun Weekly Horoscope 2026: मिथुन राशि वालों को मिलेगी सरकारी मदद, चुकता होगा कर्ज!
Mithun Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: मिथुन राशि के लिए 15 से 21 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन वीकली राशिफल.
Mithun Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: मिथुन राशि वालों के लिए 15 से 21 फरवरी 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें.
- वीक स्टार्टिंग गुड लक लेकर आया है.ऑफिस में सीनियर एंड जूनियर का फुल सपोर्ट मिलेगा. जिसके चलते आपके खिलाफ साजिश रचने वालों को मुंह की खानी होगी.
- सोचे हुए काम समय पर पूरे होने पर आपके भीतर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी.
- सडनली से कहीं बड़ी धनराशि प्राप्त होने पर आप लंबे से बने कर्ज को चुकता करने में कामयाब रहेंगे.
- कार्यक्षेत्र में सीनियर आपके कामकाज की तारीफ करेंगे. ऐसे में ऑफिस का माहौल खुशनुमा रहेगा.
- इस सप्ताह आप अपनी कार्ययोजना में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जिसका फायदा आपको भविष्य में मिलेगा.
- एम्प्लॉयड पर्सन के एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बनेंगे. प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद कोर्ट-कचहरी से बाहर निबट जाने पर आप राहत की सांस लेंगे.
- मिड वीक संतान से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि आपकी खुशियों और सम्मान का कारण बनेगी.
- सत्ता सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आप अपना काम निकलवाने में अंततः कामयाब हो जाएंगे. ऐसे में अटका काम अधूरा नहीं रहेगा.
- किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिसकी मदद से फ्यूचर में किसी प्रॉफिटेबल प्लानिंग से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा.
- सप्ताह के उत्तरार्ध में अभिन्न मित्रों के साथ हंसी-खुशी समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा.
- प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी. लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के अवसर प्राप्त होंगे. हेल्थ नार्मल रहेगी.
Cheti Chand 2026 Date: सिंधी नववर्ष कब से शुरू, नोट करें चेटीचंड की तारीख, मुहूर्त
Source: IOCL