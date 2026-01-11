हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMithun Weekly Horoscope 2026: मिथुन 11-17 जनवरी राशिफल, लव मैरिज पर परिवार दे सकता है सहमति

Mithun Weekly Horoscope 2026: मिथुन 11-17 जनवरी राशिफल, लव मैरिज पर परिवार दे सकता है सहमति

Mithun Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मेष साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 11 Jan 2026 01:55 PM (IST)
Mithun Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: साप्ताहिक राशिफल ग्रह गोचर और नक्षत्रों के आधारित होता है. इसके आधार पर जातक के स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन व प्रेम, धन-धान्य और समृद्धि, परिवार संबंधित जानकारी निकाली जाती है. कहते हैं मिथुन राशि वालों के लिए 11 से 17 जनवरी का राशिफल कैसे रहेगा यहां देखें-

 वीक स्टार्टिंग बेहद शुभ है. आपके काम समय पर सही तरीके से पूरे होंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. आप दोगुनी ऊर्जा से काम करते हुए नजर आएंगे और आपको अपने बेस्ट फ्रेंड्स एंड सीनियर का पूरा सहयोग मिलेगा. आपकी निकटता आपके बॉस के साथ बढ़ेगी, जिनकी कृपा से आपको अहम रेस्पोंसिबिलिटी मिल सकती है.

एम्प्लॉयड पर्सन की आय के अतिरिक्त स्रोत भी बनेंगे और उनके संचित धन में वृद्धि होगी. प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद सुलझेंगे. पैत्तक प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी. कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है या फिर विरोधी आपसे समझौते की खुद पहल कर सकते हैं.

मिड वीक करियर-बिज़नेस रिलेटेड ट्रेवलिंग के योग बनेंगे. यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी. फॉरेन रिलेटेड बिजनेसमैन के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है.उनके हाथ कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लग सकता है. यदि आप फॉरेन में करियर बनाने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इस संबंध में शुभ सूचना प्राप्त होगी.

वर्किंग वुमन का अधिकांश समय पूजा-पाठ एवं मांगलिक कार्यों में सहभागिता करते हुए बीतेगा। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने की कोशिशें सफल होंगी. परिजन आपके रिश्ते को स्वीकार करते हुए विवाह की मुहर लगा सकते हैं. मैरिड लाइफ सुखमय और सेहत सामान्य बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 11 Jan 2026 01:55 PM (IST)
