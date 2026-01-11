Mithun Weekly Horoscope 2026: मिथुन 11-17 जनवरी राशिफल, लव मैरिज पर परिवार दे सकता है सहमति
Mithun Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मेष साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Mithun Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: साप्ताहिक राशिफल ग्रह गोचर और नक्षत्रों के आधारित होता है. इसके आधार पर जातक के स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन व प्रेम, धन-धान्य और समृद्धि, परिवार संबंधित जानकारी निकाली जाती है. कहते हैं मिथुन राशि वालों के लिए 11 से 17 जनवरी का राशिफल कैसे रहेगा यहां देखें-
वीक स्टार्टिंग बेहद शुभ है. आपके काम समय पर सही तरीके से पूरे होंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. आप दोगुनी ऊर्जा से काम करते हुए नजर आएंगे और आपको अपने बेस्ट फ्रेंड्स एंड सीनियर का पूरा सहयोग मिलेगा. आपकी निकटता आपके बॉस के साथ बढ़ेगी, जिनकी कृपा से आपको अहम रेस्पोंसिबिलिटी मिल सकती है.
एम्प्लॉयड पर्सन की आय के अतिरिक्त स्रोत भी बनेंगे और उनके संचित धन में वृद्धि होगी. प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद सुलझेंगे. पैत्तक प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी. कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है या फिर विरोधी आपसे समझौते की खुद पहल कर सकते हैं.
मिड वीक करियर-बिज़नेस रिलेटेड ट्रेवलिंग के योग बनेंगे. यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी. फॉरेन रिलेटेड बिजनेसमैन के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है.उनके हाथ कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लग सकता है. यदि आप फॉरेन में करियर बनाने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इस संबंध में शुभ सूचना प्राप्त होगी.
वर्किंग वुमन का अधिकांश समय पूजा-पाठ एवं मांगलिक कार्यों में सहभागिता करते हुए बीतेगा। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने की कोशिशें सफल होंगी. परिजन आपके रिश्ते को स्वीकार करते हुए विवाह की मुहर लगा सकते हैं. मैरिड लाइफ सुखमय और सेहत सामान्य बनी रहेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
