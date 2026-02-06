हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mithun Weekly Rashifal 2026: मिथुन राशि के लिए उपलब्धियों वाला सप्ताह, किस्मत देगी जोरदार साथ

Mithun Weekly Rashifal 2026: मिथुन राशि के लिए उपलब्धियों वाला सप्ताह, किस्मत देगी जोरदार साथ

Mithun Weekly Rashifal 2026 (8 to 14 February): मिथुन राशि के लिए फरवरी का नया सप्ताह यानी 8 से 14 फरवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Feb 2026 04:20 PM (IST)
Mithun Weekly Horoscope 2026 (1 to 7 February): फरवरी 2026 महीने का पहला सप्ताह 1 से 7 फरवरी का समय मिथुन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Mithun Saptahik Rashifal)

मिथुन राशि के जातक अपने जीवन में जिन अवसरों को पाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं, इस सप्ताह उन्हें उनकी प्राप्ति हो सकती है. यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह फलदायी सिद्ध हो सकता है. घर और बाहर दोनों ही जगह आपके कामकाज और निर्णयों की सराहना होगी. आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करते हुए उच्च पद एवं मान-सम्मान अर्जित करेंगे.

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध अत्यंत शुभ रहेगा. आपके पराक्रम और लोकप्रियता में वृद्धि होगी. सप्ताह के मध्य का समय कुछ अधिक व्यस्तता लिए रह सकता है. इस दौरान कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है.

व्यापारिक लाभ की दृष्टि से सप्ताह का उत्तरार्ध अत्यंत शुभ रहने वाला है. इस दौरान आप कोई बड़ी कारोबारी डील कर सकते हैं. छात्र वर्ग का मन पढ़ाई में लगेगा और अध्ययन में एकाग्रता बनी रहेगी. परीक्षा या प्रतियोगिता में मनचाही सफलता मिलेगी.

प्रेम संबंधों में गहराई आएगी. लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी. इस सप्ताह किसी वरिष्ठ पारिवारिक सदस्य का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है. पैतृक संपत्ति की प्राप्ति की संभावना भी बन रही है. आपसी विश्वास और समझ बढ़ने से रिश्तों में और मजबूती महसूस होगी. छोटी-छोटी खुशियां और साथ बिताए पल आपके रिश्ते को और खास बना सकते हैं.

मिथुन राशि के लिए उपाय- गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 06 Feb 2026 04:20 PM (IST)
Weekly Horoscope Mithun Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Gemini Horoscope 2026
