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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMithun Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: मिथुन वालें रहें अलर्ट! गुस्सा और जल्दबाजी बढ़ा सकती है परेशानी

Mithun Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: मिथुन वालें रहें अलर्ट! गुस्सा और जल्दबाजी बढ़ा सकती है परेशानी

Mithun Weekly Horoscope 2026 (6 to 12 April 2026): मिथुन राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 6-12 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Apr 2026 11:48 AM (IST)
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Mithun Weekly Horoscope 2026 (6 to 12 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह 6 से 12 अप्रैल का समय मिथुन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

  • मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल माह का पहला सप्ताह थोड़ा व्यस्त रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही आप पर काम की जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा. इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है. ऐसे में किसी भी कार्य को पूरा करते समय धैर्य बनाए रखना उचित रहेगा. यदि आप जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं या दबाव में आकर काम करते हैं तो गलतियां होने की संभावना बढ़ सकती है. इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास करें.
  • इस सप्ताह अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखें और किसी भी स्थिति में अपना आपा न खोएं, अन्यथा बनते काम बिगड़ सकते हैं. कई बार छोटी-सी बात भी बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है, इसलिए शांत और संतुलित रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. परिवार और कार्यस्थल दोनों जगह समझदारी और संयम के साथ व्यवहार करना आवश्यक होगा. यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं तो कई कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से संभाल सकते हैं.
  • कार्यस्थल पर उन लोगों की बातों पर ध्यान न दें जो अक्सर आपको आपके लक्ष्यों से भटकाने की कोशिश करते हैं. ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर रहेगा. अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें. आपके लिए यह समय अपनी मेहनत और लगन से खुद को साबित करने का है. यदि आप अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखते हैं तो धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी और आपके प्रयासों का परिणाम भी मिलने लगेगा.
  • व्यापार से जुड़े जातकों के लिए सप्ताह का दूसरा भाग पहले भाग की तुलना में अधिक शुभ और लाभदायक रहने वाला है. इस अवधि में आपको व्यापार में मनचाहा लाभ मिलेगा. पहले किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है. व्यापार से जुड़े नए अवसर भी मिल सकते हैं, जिससे भविष्य में लाभ के रास्ते खुल सकते हैं. यदि आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं तो उसमें भी प्रगति देखने को मिल सकती है.
  • व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा शुभ साबित होगी. इस यात्रा के दौरान आपको नए संपर्क और नए अवसर मिल सकते हैं. ये संपर्क भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं. जिन लोगों का काम मार्केटिंग, सेल्स या व्यापार विस्तार से जुड़ा है, उनके लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है.
  • आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे ही सही, प्रगति होगी. शुरुआत में भले ही आर्थिक स्थिति में ज्यादा बदलाव नजर न आए, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बेहतर होती जाएंगी. बेहतर होगा कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक खर्च से बचें. धीरे-धीरे की गई आर्थिक योजना आपको आगे चलकर स्थिरता दे सकती है.
  • स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हालांकि व्यस्त दिनचर्या के कारण थकान या हल्का तनाव महसूस हो सकता है. ऐसे में समय-समय पर आराम करना और अपने खानपान का ध्यान रखना जरूरी होगा. नियमित दिनचर्या और सकारात्मक सोच आपको मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित बनाए रखने में मदद करेगी. कुल मिलाकर यह सप्ताह थोड़ी व्यस्तता के साथ धीरे-धीरे प्रगति देने वाला साबित हो सकता है.

ये भी पढ़ें: Vrishabh Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: बाजार में फंसा पैसा आएगा वापस, बनेंगे विवाह के योग!
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Mithun Rashi Mithun Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Gemini Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

मिथुन राशि के लिए अप्रैल का पहला सप्ताह कैसा रहेगा?

अप्रैल माह का पहला सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए व्यस्तता भरा रहेगा. काम की जिम्मेदारियों के कारण मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए धैर्य रखना उचित होगा.

कार्यस्थल पर किन लोगों से दूरी बनाए रखना फायदेमंद होगा?

कार्यस्थल पर उन लोगों से दूरी बनाए रखना बेहतर होगा जो आपको आपके लक्ष्यों से भटकाने की कोशिश करते हैं. अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

व्यापार से जुड़े जातकों के लिए सप्ताह का कौन सा भाग अधिक शुभ रहेगा?

सप्ताह का दूसरा भाग व्यापार से जुड़े जातकों के लिए अधिक शुभ और लाभदायक रहेगा. इस अवधि में व्यापार में मनचाहा लाभ मिल सकता है.

आर्थिक मामलों में इस सप्ताह कैसी प्रगति देखने को मिलेगी?

आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे प्रगति होगी. शुरुआत में ज्यादा बदलाव नजर न आए, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बेहतर होंगी. खर्चों पर नियंत्रण रखें.

मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन व्यस्त दिनचर्या के कारण थकान या हल्का तनाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त आराम और खानपान का ध्यान रखें.

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