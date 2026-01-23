Mithun Weekly Horoscope 2026 (25 to 31 January): जनवरी 2026 महीने का यह नया सप्ताह 25 से 31 जनवरी का समय मिथुन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मिथुन राशि के जातकों के लिये यह सप्ताह भले ही थोड़ा आपाधापी भरा रहने वाला है लेकिन इस सप्ताह आपको अपने कार्यों में उम्मीद से ज्यादा सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी हालांकि भागदौड़ के बीच आपको अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता भी बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों की सप्ताह की शुरुआत लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा से हो सकती है.

इस दौरान आपके सिर पर अचानक से कुछ ज्यादा ही काम का बोझ आ सकता है. हालांकि आप अपने सहयोगियों और शुभचिंतकों की मदद से उसे समय पर निबटाने में कामयाब हो जाएंगे. इस सप्ताह आपके बॉस आपके काम से प्रसन्न रहेंगे. पद एवं प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी के योग बन रहे हैं. आपके द्वारा लिये गये निर्णयों की प्रशंसा न सिर्फ कार्यक्षेत्र में बल्कि आपके घर-परिवार के सदस्यों के बीच भी होगी.

यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आप इस सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने कारोबार को विस्तार देने का प्रयास कर सकते हैं हालांकि व्यवसाय से जुड़ा कोई भी बड़ा कदम उठाते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना न भूलें. रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है. आपके निजी रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. घर-परविार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे. प्रेम संबंध-प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी समय व्यतीत करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा.

उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.