हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMithun Weekly Horoscope 2026: मिथुन साप्ताहिक राशिफल, बॉस रहेंगे खुश, घर में होंगे मांगलिक कार्य

Mithun Weekly Horoscope 2026: मिथुन साप्ताहिक राशिफल, बॉस रहेंगे खुश, घर में होंगे मांगलिक कार्य

Mithun Weekly Horoscope 2026 (25 to 31 January): मिथुन राशि के लिए जनवरी का नया सप्ताह यानी 25-31 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 23 Jan 2026 02:38 PM (IST)
Preferred Sources

Mithun Weekly Horoscope 2026 (25 to 31 January): जनवरी 2026 महीने का यह नया सप्ताह 25 से 31 जनवरी का समय मिथुन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मिथुन राशि के जातकों के लिये यह सप्ताह भले ही थोड़ा आपाधापी भरा रहने वाला है लेकिन इस सप्ताह आपको अपने कार्यों में उम्मीद से ज्यादा सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी हालांकि भागदौड़ के बीच आपको अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता भी बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों की सप्ताह की शुरुआत लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा से हो सकती है.

इस दौरान आपके सिर पर अचानक से कुछ ज्यादा ही काम का बोझ आ सकता है. हालांकि आप अपने सहयोगियों और शुभचिंतकों की मदद से उसे समय पर निबटाने में कामयाब हो जाएंगे. इस सप्ताह आपके बॉस आपके काम से प्रसन्न रहेंगे. पद एवं प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी के योग बन रहे हैं. आपके द्वारा लिये गये निर्णयों की प्रशंसा न सिर्फ कार्यक्षेत्र में बल्कि आपके घर-परिवार के सदस्यों के बीच भी होगी.

यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आप इस सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने कारोबार को विस्तार देने का प्रयास कर सकते हैं हालांकि व्यवसाय से जुड़ा कोई भी बड़ा कदम उठाते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना न भूलें. रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है. आपके निजी रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. घर-परविार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे. प्रेम संबंध-प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी समय व्यतीत करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा.

उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 23 Jan 2026 02:38 PM (IST)
