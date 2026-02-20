Mithun Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 February): फरवरी 2026 महीने का आखिरी सप्ताह 22 से 22 फरवरी का समय मिथुन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Mithun Saptahik Rashifal)

मिथुन राशि के वाले जातकों के लिए यह सप्ताह आपाधापी भरा रह सकता है. इस सप्ताह आपको करियर और कारोबार के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है. सप्ताह के पूर्वार्ध में कार्यक्षेत्र और निजी जीवन से जुड़ी कुछ परेशानियां आपकी चिंता का कारण बनेंगी. इस दौरान आपको अपनी ऊर्जा, समय आदि का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा.

मिथुन राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह जल्दबाजी अथवा असमंजस की स्थिति में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए. सप्ताह में स्वजनों के प्रति आपके मन में भावनात्मक लगाव में कमी आ सकती है. इस दौरान आप अपनी ही समस्याओं में खुद को उलझा हुआ पाएंगे, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध तक चीजें पटरी पर वापस लौटती हुई नजर आएगी.

व्यवसाय से जुड़े लोगों को किसी भी योजना में सोच-समझकर पूंजी निवेश करना चाहिए. सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष से जुड़े किसी विषय को लेकर मन चिंतित रहेगा. प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए वाणी और व्यवहार को सही रखें. दूसरों के मामलों आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप करने से बचें.

स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही न बरतें और नियमित दिनचर्या अपनाकर खुद को मानसिक व शारीरिक रूप से संतुलित बनाए रखें. आर्थिक मामलों में पारदर्शिता रखें, अन्यथा छोटी सी गलती भी आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है.

मिथुन राशि के लिए उपाय: संकटनाशन स्तोत्र पाठ करें.

ये भी पढ़ें: Vrishabh Weekly Rashifal 2026: 22 से 28 फरवरी तक वृषभ राशि की रहेगी मौज, भर-भरकर आएंगी खुशियां