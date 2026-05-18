Mithun Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 May 2026): मई 2026 महीने का यह नया सप्ताह 18 से 24 मई का समय मिथुन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपको कई प्रकार की जिम्मेदारियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में अचानक काम का दबाव बढ़ने से मानसिक और शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय थोड़ा कठिन रह सकता है, क्योंकि कामकाज में अपेक्षा से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. हालांकि आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे, लेकिन सफलता पाने के लिए आपको धैर्य और निरंतर मेहनत बनाए रखनी होगी.

सप्ताह के पूर्वार्ध में नौकरी से जुड़े लोगों को कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. कुछ जातकों का अनचाही जगह पर तबादला हो सकता है या फिर ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे निभाने में मन नहीं लगेगा. इससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. इस दौरान अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखना बेहद जरूरी होगा. छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद करने से बचें, क्योंकि इसका असर आपके कार्य और छवि दोनों पर पड़ सकता है.

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी यह सप्ताह सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. किसी नई योजना, साझेदारी या निवेश से पहले पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें. बिना सोचे-समझे किया गया निवेश नुकसान का कारण बन सकता है. कारोबार में लाभ पाने के लिए आपको समझदारी और धैर्य के साथ निर्णय लेने होंगे. प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण व्यापार में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अनुभव और सूझबूझ से आप परिस्थितियों को संभालने में सफल रहेंगे.

सप्ताह के उत्तरार्ध में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं. यह यात्रा कार्य, परिवार या निजी कारणों से हो सकती है. यात्रा के दौरान पुराने मित्रों या परिचितों से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. पुराने संबंधों को दोबारा मजबूत करने का अवसर मिलेगा और कुछ पुराने विवाद भी समाप्त हो सकते हैं.

पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह आपको थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी. घर की किसी बुजुर्ग महिला का स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बन सकता है. उनकी देखभाल और उपचार में समय तथा धन दोनों खर्च हो सकते हैं. परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक होगा. संतान पक्ष से जुड़ी चिंताएं भी मन को परेशान कर सकती हैं. बच्चों की पढ़ाई, करियर या व्यवहार को लेकर चिंता बनी रह सकती है.

प्रेम संबंधों के मामले में यह सप्ताह आपको संयम और समझदारी से आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है. अपने लव पार्टनर के साथ बेवजह की बहस या तर्क-वितर्क करने से बचें. छोटी-छोटी बातों को बढ़ाने से रिश्तों में दूरी आ सकती है. यदि आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें.

विवाहित लोगों के लिए राहत की बात यह रहेगी कि कठिन परिस्थितियों में जीवनसाथी आपका पूरा साथ देगा. जीवनसाथी न सिर्फ आपका मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि समस्याओं का समाधान निकालने में भी सहयोग करेगा. इससे वैवाहिक जीवन में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह आपको तनाव और थकान से बचने की जरूरत है. पर्याप्त आराम करें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें.

उपाय: बुधवार के दिन श्रद्धा भाव से गाय को हरा चारा खिलाएं और भगवान गणेश की पूजा करें.

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