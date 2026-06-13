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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMithun Weekly Rashifal 14 to 20 June 2026: नए अवसर देंगे दस्तक, लेकिन मिथुन वाले सोच-समझकर उठाएं कदम

Mithun Weekly Rashifal 14 to 20 June 2026: नए अवसर देंगे दस्तक, लेकिन मिथुन वाले सोच-समझकर उठाएं कदम

Mithun Weekly Rashifal 2026: मिथुन राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 14 से 20 जून करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 13 Jun 2026 06:15 AM (IST)
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Mithun Weekly Horoscope 14 to 20 June 2026: जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह मिथुन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलेजुले परिणाम लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में कुछ नए अवसर मिलेंगे, लेकिन उन्हें भुनाने के लिए आपको अपनी बातों और कामों में सामंजस्य बनाना होगा. केवल योजनाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें सही समय पर अमल में लाना भी जरूरी रहेगा. यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखें, क्योंकि टीमवर्क के जरिए ही आपको अपेक्षित सफलता मिल सकती है. किसी भी प्रकार की गलतफहमी या जल्दबाजी में की गई टिप्पणी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है.

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह सामान्य से बेहतर रह सकता है, लेकिन किसी नए सौदे या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ लें. नए अवसर आकर्षक लग सकते हैं, परंतु धैर्य और विवेक से लिया गया फैसला ही लंबे समय में लाभ देगा. यदि आप किसी नई योजना पर काम शुरू करना चाहते हैं तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभकारी रहेगा.

आर्थिक दृष्टि से व्यय अधिक होगा, इसलिए अनावश्यक खर्च से बचें. घरेलू जरूरतों, यात्रा या किसी पारिवारिक कार्यक्रम पर अपेक्षा से अधिक धन खर्च हो सकता है. इस सप्ताह बजट बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा. यदि आप बचत पर ध्यान देंगे तो भविष्य में आर्थिक दबाव से बच सकते हैं. निवेश के मामलों में जल्दबाजी न करें और जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन में छोटे-मोटे विवाद हो सकते हैं, जो आपके धैर्य और समझदारी से सुलझ जाएंगे. घर के बड़े-बुजुर्गों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ खुलकर संवाद करना रिश्तों में मधुरता बनाए रखेगा. किसी करीबी की भावनाओं को नजरअंदाज करने से बचें, क्योंकि छोटी बात भी बड़ा रूप ले सकती है.

स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द, आंखों में जलन या मानसिक तनाव रह सकता है, इसलिए आराम और नींद का विशेष ध्यान रखें. लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करने वाले लोगों को आंखों की देखभाल करनी चाहिए. नियमित दिनचर्या, हल्का व्यायाम और पर्याप्त पानी पीना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग भी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं.

अध्ययनरत छात्रों के लिए यह समय मेहनत का है, लेकिन मन लगाकर पढ़ाई करने से सफलता अवश्य मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी. सप्ताह के अंत तक किसी शुभ समाचार या नई संभावना से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है.

उपाय : गणपति स्तोत्र का पाठ करें.

ये भी पढ़ें: Osho World: 'मन का कोई दर्पण ही नहीं, तो धूल कहां जमेगी?' ओशो की इस कहानी में है आत्मज्ञान का रहस्य

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 06:15 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026 Gemini Horoscope 2026
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