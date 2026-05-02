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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMithun Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: मिथुन राशि रहें अलर्ट, करियर में दबाव और रिश्तों में तनाव के संकेत

Mithun Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: मिथुन राशि रहें अलर्ट, करियर में दबाव और रिश्तों में तनाव के संकेत

Mithun Saptahik Rashifal 3 to 9 May 2026: मिथुन राशि (Gemini) के लिए मई का पहला सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 02 May 2026 08:32 AM (IST)
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Mithun Saptahik Rashifal 3 to 9 May 2026: मिथुन राशि वालों के लिए 3 से 9 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope 2026)

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल: वीक स्टार्टिंग व्यापारिक मामलों में बहुत संभलकर रहना होगा. नई पार्टनरशिप या नए बिजनेस की शुरुआत के लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है. विशेषकर बिजनेस वुमन को आर्थिक लेनदेन में धोखा मिल सकता है. इस दौरान किसी भी नए निवेश या बड़े फैसले को टालना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है. पुराने सौदों और चल रहे कामों पर फोकस बनाए रखना ही आपके लिए सुरक्षित रास्ता होगा और किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने से बचना जरूरी रहेगा.

नौकरी पेशा साप्ताहिक राशिफल: नौकरीपेशा जातकों के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स मानसिक तनाव का कारण बनेगी, जहां बॉस और सीनियर्स आपके काम में कमियां निकाल सकते हैं और जूनियर्स का सहयोग न मिलने से काम का बोझ बढ़ जाएगा. जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं उन्हें वर्क परमिट या कागजी कार्यवाही में बाधा आ सकती है. इस समय आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि छोटी-छोटी गलतियां भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं. कार्यस्थल पर अपने काम को पूरी सावधानी से करें और अनावश्यक बहस से दूर रहें, तभी आप स्थिति को संभाल पाएंगे.

शिक्षा राशिफल: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र और कलाकार इस हफ्ते ध्यान भटकने की समस्या से जूझेंगे, वहीं खिलाड़ियों को मैदान पर चोट लगने का भारी जोखिम है. पढ़ाई और अभ्यास में निरंतरता बनाए रखना इस समय सबसे बड़ी चुनौती होगी, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर फोकस रखेंगे तो धीरे-धीरे परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं. कलाकारों को भी अपने काम में धैर्य रखना होगा और जल्दबाजी से बचना होगा.

सेहत और फैमली राशिफल: सेहत के मामले में मांसपेशियों में खिंचाव और सिरदर्द परेशान करेगा, परिवार में लव लाइफ और संतान के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं, जिससे संतान सुख में कमी महसूस होगी और यात्राएं केवल थकान और धन की बर्बादी साबित होंगी. इस दौरान आपको अपनी दिनचर्या और खानपान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नियंत्रित किया जा सके. परिवार में संवाद बनाए रखना जरूरी होगा, तभी रिश्तों में बढ़ती दूरी को कम किया जा सकता है.

यह सप्ताह मिथुन राशि के लिए सतर्कता और संयम से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. हर कदम सोच-समझकर उठाएं और जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाए रखें, तभी आप संभावित नुकसान से बचकर स्थिति को अपने पक्ष में कर पाएंगे.

ये भी पढ़ें: Vrishabh Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: वृषभ राशि का बढ़ेगा बिजनेस में वर्चस्व, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 May 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
Gemini Weekly Horoscope Mithun Weekly Horoscope Astrology 2026 Mithun Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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