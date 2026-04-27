Mithun Saptahik Rashifal 27 april to 3 May 2026: मिथुन राशि वालों के लिए 27 अप्रैल से 3 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope 2026)

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल

वीक स्टेरिंग अप्रैल-मई का यह संगम व्यापारिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के ले अत्यंत लाभकारी रहने वाला है, जहां पारिवारिक बिजनेस को नई पहचान मिलेगी. लंबे समय से जो प्रयास आप कर रहे थे, अब वे रंग लाने लगेंगे और आपके काम की सराहना भी बढ़ेगी. परिवार के सहयोग और सही रणनीति के चलते बिजनेस में स्थिरता आएगी और नए अवसर भी खुलेंगे.

वैश्विक वार टैरिफ के बावजूद विदेश से जुड़े बिजनेस में आपको अप्रत्याशित प्रॉफिट होगा और बिजनेस वुमन को ऑनलाइन नेटवर्किंग के जरिए नए ग्लोबल क्लाइंट्स मिलेंगे. डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही उपयोग आपको प्रतिस्पर्धा में आगे बनाए रखेगा और आपकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी. यह समय नए कॉन्ट्रैक्ट्स और डील्स को फाइनल करने के लिए अनुकूल है.

करियर साप्ताहिक राशिफल

एम्प्लॉयड पर्सन और वर्किंग वुमन के लिए यह समय अपनी जॉब प्रोफाइल को अपडेट करने और सैलरी इंक्रीमेंट की बात करने के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है. सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी, जिससे करियर ग्रोथ के नए रास्ते खुलेंगे.

प्रेम साप्ताहिक राशिफल

लव लाइफ और फैमिली रिलेशन में मधुरता बनी रहेगी और संतान की शादी या सगाई जैसी चर्चाएं घर में खुशहाली लाएंगी. परिवार के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे और रिश्तों में विश्वास और समझदारी बढ़ेगी, जिससे मानसिक संतुलन बना रहेगा.

शिक्षा साप्ताहिक राशिफल

छात्र और सीखने वाले लर्नर्स के लिए यह समय स्वर्ण काल जैसा है, वहीं कलाकार और खिलाड़ी अपने क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर आर्थिक लाभ कमाएंगे. नई स्किल्स सीखने और अपने टैलेंट को निखारने का यह सही समय है, जो भविष्य में बड़ी सफलता दिला सकता है.

मिथुन सेहत साप्ताहिक राशिफल

स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा लेकिन मई के अंत में धूल-मिट्टी से होने वाली एलर्जी से सावधान रहें और यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या अपनाने से आप खुद को फिट और ऊर्जावान बनाए रख पाएंगे.