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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMithun Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: मेहनत से धमाका करेंगे मिथुन राशि वाले, करियर में बड़ा नाम

Mithun Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: मेहनत से धमाका करेंगे मिथुन राशि वाले, करियर में बड़ा नाम

Mithun Saptahik Rashifal 22 to 28 March 2026: मिथुन राशि (Gemini) के लिए 21 से 28 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 21 Mar 2026 09:28 AM (IST)
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Mithun Saptahik Rashifal 22 to 28 March 2026: मिथुन राशि वालों के लिए 22 से 28 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope 2026)

सप्ताह की शुरुआत
सप्ताह की शुरुआत मिथुन वालों को अनुशासन और कठोर परिश्रम का फल देने वाला रहेगा. इस समय आप अपने काम को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएंगे और आपकी मेहनत का असर धीरे-धीरे हर क्षेत्र में दिखाई देने लगेगा. समाज में आपकी छवि एक जिम्मेदार और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में मजबूत होगी. कई ऐसे काम जो लंबे समय से अटके हुए थे, वे भी अब धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे और आपको मानसिक संतोष मिलेगा.

व्यापार और बिजनेस
बिजनेस में पुराने कामकाज के पुराने ढर्रे को बदलकर नई तकनीक अपनाने से आपको अप्रत्याशित लाभ होगा और आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट में भारी कमी आएगी. जो लोग अपने व्यापार को आधुनिक तरीके से चलाने की योजना बना रहे थे, उनके लिए यह सप्ताह काफी अनुकूल साबित हो सकता है. नई रणनीति और डिजिटल साधनों का उपयोग आपके कारोबार को नई गति देगा और ग्राहकों का दायरा भी तेजी से बढ़ सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र
ऑफिस में सीनियर मैनेजमेंट और जूनियर स्टाफ दोनों का भरपूर सहयोग मिलेगा जिससे आप नामुमकिन टारगेट्स को भी समय से पहले पूरा कर लेंगे. आपकी कार्यक्षमता और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आप पर अधिक भरोसा जताएंगे. इससे भविष्य में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना भी बन सकती है.

धन और निवेश
फाइनेंशियल स्थिति इस हफ्ते बहुत ही शानदार रहेगी और आप किसी पुरानी संपत्ति को बेचकर नई संपत्ति खरीदने या बड़े निवेश की प्लानिंग कर सकते हैं. आर्थिक मामलों में समझदारी से लिए गए फैसले आपको लंबे समय तक लाभ देने वाले साबित हो सकते हैं. कुछ लोगों को अचानक धन लाभ या पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना भी बन सकती है.

परिवार और रिश्ते
मिड-वीक में रिश्तेदारों के साथ संबंधों में आई कड़वाहट खत्म होगी और परिवार में खुशहाली और मेल-मिलाप का माहौल बनेगा. पुराने मतभेद धीरे-धीरे दूर होंगे और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा. घर में किसी शुभ कार्य या पारिवारिक आयोजन की योजना भी बन सकती है.

शिक्षा और खेल
स्टूडेंट्स और प्लेयर्स अपनी परफॉरमेंस से सबको अचंभित कर देंगे और उन्हें किसी बड़ी स्पोर्ट्स एकेडमी या यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल सकती है. पढ़ाई और खेल दोनों क्षेत्रों में मेहनत करने वालों को इस सप्ताह सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. यह समय अपने लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ आगे बढ़ने का रहेगा.

लव लाइफ और वैवाहिक जीवन
लव लाइफ और मैरिड लाइफ में सुख-शांति बनी रहेगी और आप पार्टनर के साथ किसी बड़े इन्वेस्टमेंट पर अंतिम मुहर लगा सकते हैं. रिश्तों में विश्वास और सहयोग की भावना मजबूत होगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का भी अच्छा समय रहेगा.

सेहत और सावधानी
सेहत के मामले में घुटनों, जोड़ों और दांतों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और समय पर आराम आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करेगा. यदि आप अपनी दिनचर्या में थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो पूरा सप्ताह ऊर्जा और उत्साह के साथ बीतेगा.

ये भी पढ़ें: Vrishabh Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: वृषभ राशि को मिलेगा भाग्य का साथ, पढ़ें 22-28 मार्च का साप्ताहिक राशिफल
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Mar 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
Gemini Weekly Horoscope Mithun Weekly Horoscope Mithun Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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