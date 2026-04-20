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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMithun Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: मिथुन वाले रहे ऑफिस पॉलिटिक्स से अलर्ट, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: मिथुन वाले रहे ऑफिस पॉलिटिक्स से अलर्ट, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mithun Saptahik Rashifal 20 to 26 April 2026: मिथुन राशि (Gemini) के लिए यह सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 Apr 2026 08:06 AM (IST)
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Mithun Saptahik Rashifal 20 to 26 April 2026: मिथुन राशि वालों के लिए 20 से 26 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope 2026)

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल

सप्ताह की शुरुआत खासतौर पर बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगी. कोई नई डील या प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो किसी नए पार्टनर का जुड़ना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. हालांकि, पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़े लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पुरानी उधारी या बकाया भुगतान तनाव का कारण बन सकता है. ऐसे मामलों को समय रहते सुलझाना बेहतर रहेगा.

बिजनेस वुमन के लिए यह सप्ताह खास उपलब्धियां लेकर आ सकता है. खासकर जो महिलाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिजिटल माध्यम से काम कर रही हैं, उन्हें बड़ा मुनाफा मिलने की संभावना है. यह समय अपने काम को विस्तार देने और नए ग्राहकों से जुड़ने के लिए अनुकूल है.

नौकरीपेशा साप्ताहिक राशिफल

नौकरीपेशा लोगों और वर्किंग वुमन के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आपको अपने कार्यस्थल पर टीम वर्क पर विशेष ध्यान देना होगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बिगड़ने पर आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं. इसलिए किसी भी विवाद से दूर रहकर अपने काम पर फोकस करना ही समझदारी होगी.

पारिवारिक साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक और प्रेम जीवन की बात करें तो यह सप्ताह काफी सुखद रहने वाला है. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और आप अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्तों के प्रस्ताव आ सकते हैं. वहीं विवाहित लोगों को अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए आपसी संवाद बढ़ाने की जरूरत होगी. छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना आपके रिश्ते को और बेहतर बनाएगा.

शिक्षा और करियर साप्ताहिक राशिफल

छात्रों और सीखने वालों के लिए सप्ताह का अंत ज्ञानवर्धक रहेगा. आप किसी नई चीज को सीखने या अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में सफल रहेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी यह समय फायदेमंद साबित हो सकता है. वहीं कलाकारों और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा, जिससे उन्हें पहचान और सराहना मिल सकती है.

सेहत साप्ताहिक पाशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान आपको परेशान कर सकती है। काम के बीच-बीच में आराम करना और खुद के लिए समय निकालना जरूरी है। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभदायक साबित होंगी और आपको मानसिक ताजगी भी देंगी।

ये भी पढ़ें: Vrishabh Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: वृषभ साप्ताहिक राशिफल: व्यापार में उन्नति, प्रमोशन के योग

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Apr 2026 08:06 AM (IST)
Tags :
Gemini Weekly Horoscope Mithun Weekly Horoscope Mithun Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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