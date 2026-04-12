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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMithun Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मिथुन वाले दिखाएंगे दिमाग का दम, करियर में छलांग और खुशियों की बौछार

Mithun Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मिथुन वाले दिखाएंगे दिमाग का दम, करियर में छलांग और खुशियों की बौछार

Mihun Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: मिथुन राशि के लिए अप्रैल का यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 12 Apr 2026 08:44 AM (IST)
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Mihun Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: मिथुन राशि वालों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

  • वीक स्टार्टिंग संचार और बुद्धि के बल पर सफलता पाने का है. व्यापार में नई रणनीतियां आपको प्रतिद्वंद्वियों से आगे रखेंगी और बिजनेस वुमन को सरकारी टेंडर या बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है. साथ ही फॉरेन बिजनेस में आपको विदेशी मुद्राओं के उतार-चढ़ाव और नए आयात-निर्यात टैरिफ पर नजर रखनी होगी ताकि नुकसान की संभावना कम हो.
  • इस दौरान आप अपने नेटवर्क और संपर्कों का पूरा लाभ उठाएंगे, जिससे नए अवसर आपके सामने आएंगे और व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी. पुराने क्लाइंट्स के साथ संबंध मजबूत होंगे और नए प्रोजेक्ट्स मिलने के योग बनेंगे.
  • वर्किंग वुमन को करियर के साथ-साथ परिवार की जिम्मेदारियों का भी बखूबी निर्वहन करना होगा. नए एंप्लॉयड पर्सन के लिए यह सप्ताह अपनी स्किल्स को अपडेट करने का है और सीनियर अधिकारियों के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे जिससे ऑफिस का वातावरण आपके अनुकूल बनेगा. आपको अपने काम में नई तकनीकों को अपनाने का मौका मिलेगा जिससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और आप दूसरों से अलग पहचान बना पाएंगे. सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा और टीम वर्क से सफलता मिलेगी.
  • पारिवारिक जीवन में उत्सव का माहौल रहेगा और लव लाइफ में पार्टनर के साथ पुरानी यादें ताजा होंगी जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी और संतान की उन्नति से घर में खुशहाली का संचार होगा जिससे आप संतान सुख का आनंद ले पाएंगे. परिवार के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है जिससे मन प्रसन्न रहेगा और रिश्तों में और भी गहराई आएगी.
  • विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई में नयापन लाने की जरूरत है और आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देंगे जबकि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए मैदान में पसीना बहाने का समय है जो उन्हें भविष्य में बड़ी जीत दिलाएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं और उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलने की संभावना है.
  • सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें और यात्रा के दौरान सावधानी रखना अनिवार्य है. खान-पान और दिनचर्या को संतुलित रखना जरूरी होगा ताकि आप ऊर्जा से भरपूर रहें. हल्की-फुल्की थकान या तनाव को नजरअंदाज न करें और समय-समय पर आराम जरूर करें. योग और ध्यान आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं.
  • वहीं समाज सेवा और राजनीति में सक्रिय युवाओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं जो उनके भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगी. सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे. कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए बुद्धिमत्ता, अवसर और सफलता का शानदार मिश्रण लेकर आने वाला है.

ये भी पढ़ें: Vrishabh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: वृषभ राशि वालों की इस सप्ताह रहेगी मौज, पैसा और प्रमोशन की एंट्री!
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Apr 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
Gemini Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Mithun Rashifal 2026 Gemini Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

12 से 18 अप्रैल 2026 तक मिथुन राशि वालों के करियर के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

संचार और बुद्धि के बल पर सफलता मिलेगी। व्यापार में नई रणनीतियां आपको आगे रखेंगी। वर्किंग वुमन को करियर और परिवार की जिम्मेदारियां निभानी होंगी।

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। लव लाइफ में पुरानी यादें रिश्तों को मजबूत करेंगी। संतान की उन्नति से घर में खुशहाली आएगी।

विद्यार्थी वर्ग और खिलाड़ियों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 का सप्ताह कैसा रहेगा?

विद्यार्थियों को पढ़ाई में नयापन लाना होगा। खिलाड़ियों के लिए पसीना बहाने का समय है जो बड़ी जीत दिलाएगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक संकेत मिलेंगे।

मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। खान-पान और दिनचर्या संतुलित रखें। हल्की थकान या तनाव को नजरअंदाज न करें और आराम करें।

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