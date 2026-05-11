Mithun Saptahik Rashifal 11 to 17 May 2026: मिथुन राशि वालों के लिए 11 से 17 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope 2026)

वीक स्टार्टिंग संवाद, नए संपर्कों और भविष्य की रणनीतियों का मिश्रण है. इस सप्ताह आपकी नेटवर्किंग क्षमता आपको कई नए अवसर दिला सकती है. जिन लोगों का काम लोगों से जुड़ा हुआ है, उन्हें विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं. बिजनेस की बात करें तो लॉजिस्टिक्स, कूरियर सर्विस और ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जबरदस्त प्रॉफिट होगा, लेकिन अपने टैक्स और जीएसटी से जुड़े अकाउंट्स इस हफ्ते जरूर क्लियर कर लें. छोटी सी लापरवाही आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकती है। व्यापार में पुराने क्लाइंट्स से भी अच्छे ऑर्डर मिलने के योग बन रहे हैं.

एम्प्लॉयड पर्सन का करियर उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. ऑफिस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्टाइल लोगों को प्रभावित करेगी. सीनियर्स आपके काम की तारीफ कर सकते हैं और कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन से जुड़ी खबर भी मिल सकती है. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस सप्ताह सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

बच्चों की छुट्टियों को लेकर घर में इस हफ्ते काफी उत्साह रहेगा और आप उनकी पसंद की किसी ऐतिहासिक जगह पर जाने का वादा करेंगे. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. परिवार के साथ किसी पुराने पारिवारिक मित्र के घर जाने की योजना भी बन सकती है, जो छुट्टियों को और भी यादगार बना देगी. घर का माहौल खुशियों और हंसी-मजाक से भरा रहेगा.

प्रॉपर्टी के मामले में निवेश करते समय लोकेशन का चुनाव बहुत बारीकी से करें, क्योंकि कुछ विशेष क्षेत्रों में मार्केट रेट में उछाल आने वाला है. यदि आप भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं तो सही सलाह लेकर कदम बढ़ाना फायदेमंद रहेगा. जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचें.

प्लेयर के लिए यह सप्ताह अपनी तकनीक को सुधारने का है, क्योंकि बड़े मुकाबलों में आपकी छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है. नियमित अभ्यास और अनुशासन आपको सफलता के करीब ले जाएगा. कलाकारों और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय अपनी प्रतिभा दिखाने का है. सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है.

संतान की ओर से किसी प्रतियोगी परीक्षा का सकारात्मक परिणाम इस हफ्ते आपके चेहरे पर बड़ी मुस्कान लाएगा. बच्चों की उपलब्धियां आपका मान-सम्मान बढ़ाएंगी. यदि आप विदेश में सेटल होने का सोच रहे हैं, तो जून का महीना आपके लिए दस्तावेजों की पुष्टि के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा. विदेश यात्रा या वीजा से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिलने की संभावना है.

अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि कार्यस्थल पर आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है. किसी भी विवाद में पड़ने से बचें और सोच-समझकर प्रतिक्रिया दें. स्वास्थ्य के मामले में खान-पान का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर बाहर के तीखे भोजन से परहेज करें. गर्मी के मौसम में शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी होगा. योग और मेडिटेशन मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेंगे. कुल मिलाकर यह सप्ताह करियर, परिवार और भविष्य की योजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.