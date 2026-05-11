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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMithun Saptahik Rashifal 11-17 May 2026: मिथुन राशि के करियर को मिलेगी नई उड़ान, बिजनेस में डबल मुनाफा के योग

Mithun Saptahik Rashifal 11-17 May 2026: मिथुन राशि के करियर को मिलेगी नई उड़ान, बिजनेस में डबल मुनाफा के योग

Mithun Saptahik Rashifal 11 to 17 May 2026: मिथुन राशि (Gemini) के लिए मई का पहला सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम व परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 11 May 2026 06:10 AM (IST)
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Mithun Saptahik Rashifal 11 to 17 May 2026: मिथुन राशि वालों के लिए 11 से 17 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope 2026)

वीक स्टार्टिंग संवाद, नए संपर्कों और भविष्य की रणनीतियों का मिश्रण है. इस सप्ताह आपकी नेटवर्किंग क्षमता आपको कई नए अवसर दिला सकती है. जिन लोगों का काम लोगों से जुड़ा हुआ है, उन्हें विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं. बिजनेस की बात करें तो लॉजिस्टिक्स, कूरियर सर्विस और ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जबरदस्त प्रॉफिट होगा, लेकिन अपने टैक्स और जीएसटी से जुड़े अकाउंट्स इस हफ्ते जरूर क्लियर कर लें. छोटी सी लापरवाही आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकती है। व्यापार में पुराने क्लाइंट्स से भी अच्छे ऑर्डर मिलने के योग बन रहे हैं.

एम्प्लॉयड पर्सन का करियर उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. ऑफिस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्टाइल लोगों को प्रभावित करेगी. सीनियर्स आपके काम की तारीफ कर सकते हैं और कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन से जुड़ी खबर भी मिल सकती है. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस सप्ताह सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

बच्चों की छुट्टियों को लेकर घर में इस हफ्ते काफी उत्साह रहेगा और आप उनकी पसंद की किसी ऐतिहासिक जगह पर जाने का वादा करेंगे. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. परिवार के साथ किसी पुराने पारिवारिक मित्र के घर जाने की योजना भी बन सकती है, जो छुट्टियों को और भी यादगार बना देगी. घर का माहौल खुशियों और हंसी-मजाक से भरा रहेगा.

प्रॉपर्टी के मामले में निवेश करते समय लोकेशन का चुनाव बहुत बारीकी से करें, क्योंकि कुछ विशेष क्षेत्रों में मार्केट रेट में उछाल आने वाला है. यदि आप भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं तो सही सलाह लेकर कदम बढ़ाना फायदेमंद रहेगा. जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचें.

प्लेयर के लिए यह सप्ताह अपनी तकनीक को सुधारने का है, क्योंकि बड़े मुकाबलों में आपकी छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है. नियमित अभ्यास और अनुशासन आपको सफलता के करीब ले जाएगा. कलाकारों और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय अपनी प्रतिभा दिखाने का है. सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है.

संतान की ओर से किसी प्रतियोगी परीक्षा का सकारात्मक परिणाम इस हफ्ते आपके चेहरे पर बड़ी मुस्कान लाएगा. बच्चों की उपलब्धियां आपका मान-सम्मान बढ़ाएंगी. यदि आप विदेश में सेटल होने का सोच रहे हैं, तो जून का महीना आपके लिए दस्तावेजों की पुष्टि के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा. विदेश यात्रा या वीजा से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिलने की संभावना है.

अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि कार्यस्थल पर आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है. किसी भी विवाद में पड़ने से बचें और सोच-समझकर प्रतिक्रिया दें. स्वास्थ्य के मामले में खान-पान का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर बाहर के तीखे भोजन से परहेज करें. गर्मी के मौसम में शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी होगा. योग और मेडिटेशन मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेंगे. कुल मिलाकर यह सप्ताह करियर, परिवार और भविष्य की योजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 May 2026 06:10 AM (IST)
Tags :
Gemini Weekly Horoscope Mithun Weekly Horoscope Astrology 2026 Mithun Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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